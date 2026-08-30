/মোদীর ‘মন কি বাত’-এ মহানায়ক! জন্মশতবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানিয়ে বড় ঘোষণা প্রধানমন্ত্রীর

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: মোদীর ‘মন কি বাত’ অনুষ্ঠানে মহানায়ক। জন্মশতবার্ষিকীকে উত্তমকুমারকে শ্রদ্ধা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বাংলায় বললেন, 'উত্তমকুমার চিরদিন মানুষের হৃদয়ে রাজ করবেন'।
‘মন কী বাত’ অনুষ্ঠানের ১৩৭তম পর্বে মোদী বলেন, 'কিছুদিন পরে ৩ সেপ্টেম্বর আমরা মহানায়ক উত্তমকুমারের জন্মশতবর্ষ পালন করব। সত্যজিত্ রায় 'নায়ক' ছবির স্ক্রিপ্ট মহানায়ক উত্তম কুমারকে ভেবেই লিখেছিলেন। সত্যজিত্ রায় বলেছিলেন, ওঁর মধ্যে সম্ভ্রমের সঙ্গে সঙ্গে গভীর আবেগ ছিল। যেকোনও চরিত্রকে জীবন্ত করে তুলতে প্রচন্ড পরিশ্রম করতেন'।
দিন কয়েক কলকাতায় রোড শো করার সময়ে উত্তমকুমারের বাড়ির সামনে দিয়ে গিয়েছিলেন মোদী। সেই প্রসঙ্গে টেনে তিনি বলেন, 'যখন কলকাতায় রোড শো করছিলাম, তখন উত্তম কুমারের বাড়ির সামনে দিয়ে গিয়েছিলাম। আমি মহানায়ক উত্তম কুমারকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। তিনি সব সময়ে আমাদের হৃদয়ে রাজ করবেন'।
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'বাঙালির কাছে উত্তমকুমার তো অবশ্য হৃদয়ের স্পন্দন। এটা আপামর বাঙালি ভাবাবেগ। উত্তমকুমারের জন্মশতবার্ষিকীকে মাথা রেখে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বড় প্রোগাম করছে। মিঠুনদা দায়িত্বে আছেন, কমিটিতে আছেন। আরও বিশিষ্ট জনেরা আছেন।বড় প্রোগাম হবে। সম্ভবত ৪ তারিখ। আমাকেও আমন্ত্রণ করেছে। চেষ্টা করব থাকার'।
১৯২৬ সালের ৩ সেপ্টেম্বরে জন্ম অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়ের। পরবর্তীকালে যিনি হয়ে উঠেছিলেন উত্তমকুমার। আপামর বাঙালির 'হৃদয়ের রাজা'। শুধু অভিনয় নয়, তিন দশকের কেরিয়ারে ছবি পরিচালনা-প্রযোজনা, এমনকী চিত্রনাট্যও লিখেছেন। 'কাল তুমি আলেয়া' ছবির সুরকার ছিলেন উত্তমকুমার। প্রয়াত হন ১৯৮০ সালের ২৪ জুলাই।
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