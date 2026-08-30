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মোদীর ‘মন কি বাত’-এ মহানায়ক! জন্মশতবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানিয়ে বড় ঘোষণা প্রধানমন্ত্রীর

Narendra Modi Mann Ki Baat:  'কিছুদিন পরে ৩ সেপ্টেম্বর আমরা মহানায়ক উত্তমকুমারের জন্মশতবর্ষ পালন করব। সত্যজিত্‍ রায় 'নায়ক' ছবির স্ক্রিপ্ট মহানায়ক উত্তম কুমারকে ভেবেই লিখেছিলেন। সত্যজিত্‍ রায় বলেছিলেন, ওঁর মধ্যে সম্ভ্রমের সঙ্গে সঙ্গে গভীর আবেগ ছিল। যেকোনও চরিত্রকে জীবন্ত করে তুলতে প্রচন্ড পরিশ্রম করতেন'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Aug 30, 2026, 06:03 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 06:30 PM IST
মোদীর ‘মন কি বাত’-এ মহানায়ক! জন্মশতবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানিয়ে বড় ঘোষণা প্রধানমন্ত্রীর
Image Credit: মোদীর ‘মন কি বাত’-এ মহানায়ক!

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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