Durga Puja at Delhi: দিল্লিতে দুর্গাপুজোর মণ্ডপে রাখতেই হবে মোদীর ছবি! মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে তুমুল বিতর্ক...

Zee News Bengali
Narendra Modi: দুর্গাপুজোর মণ্ডপে রাখতেই হবে মোদীর ছবি, নিদান দিয়েছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা। আর সেই নিদানকে কেন্দ্র করেই তৈরি হয়েছে বিতর্ক। 

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Sep 8, 2025, 07:23 PM IST
রাজীব চক্রবর্তী: দিল্লির দুর্গাপুজো মণ্ডপে নরেন্দ্র মোদীর (Narendra Modi) ছবি রাখার নিদান মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তার (rekha Gupta)। সম্প্রতি গত শনিবার দিল্লির (Delhi) দুর্গাপুজো (Durga Puja 2025) কমিটিগুলিকে নিয়ে বৈঠকে বসেছিলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী। অভিযোগ সেখানেই তিনি নিদান দিয়েছেন, মোদীর জন্মদিন উপলক্ষে ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে ২রা অক্টোবর পর্যন্ত দিল্লি জুড়ে সেবা কর্মসূচি পালন করা হবে। সেখানেই রাখতে হবে নরেন্দ্র মোদীর ছবি।

১৭ সেপ্টেম্বর থেকে ২রা অক্টোবরের এই সময়সূচির মধ্য়েই পড়ছে দুর্গাপুজো। রেখা গুপ্তার নির্দেশ, দিল্লির দুর্গাপুজো কমিটিগুলিকেও সেই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করতে হবে এবং মা দুর্গার পায়ের কাছে মোদীর ছবি রাখার নিদান দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। আর সেই ভিডিও সামনে আসতেই শুরু হয়েছে বিতর্ক। 

ইতোমধ্যেই দিল্লিতে দুর্গাপূজার জন্য বিশেষ উদ্যোগের কথা জানিয়েছে বিজেপি সরকার। কমিটিগুলির জন্য সিঙ্গল উইন্ডো অনুমোদন, ১২০০ ইউনিট ফ্রি বিদ্যুৎ এবং মাত্র ২৫% সিকিউরিটি ডিপোজিটের মতো সুবিধা দিয়েছে। সেই সঙ্গে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, জল, স্বাস্থ্য, ট্রাফিক ও অগ্নি নিরাপত্তার মতো সব প্রাথমিক ব্যবস্থাও নিশ্চিত করা হয়েছে। 

এক্স হ্যান্ডেলে সিএমওর তরফে লেখা হয়, 'এই বছর দিল্লিতে দুর্গাপূজা এবং রামলীলা আরও জাঁকজমকপূর্ণ ও আকর্ষণীয় হতে চলেছে। দিল্লি সরকার উৎসব কমিটিগুলোর জন্য একাধিক নতুন সুবিধার ব্যবস্থা করেছে। এর মধ্যে রয়েছে সিঙ্গেল উইন্ডো অ্যাপ্রুভাল, ১২০০ ইউনিট পর্যন্ত বিনামূল্যে বিদ্যুৎ, এবং সিকিউরিটি ডিপোজিটের মাত্র ২৫% জমা দেওয়ার সুবিধা'।

সেই পোস্টে আরও লেখা রয়েছে, "এছাড়াও, সরকার এই উৎসব চলাকালীন পরিচ্ছন্নতা, জল সরবরাহ, স্বাস্থ্য পরিষেবা, ট্র্যাফিক নিয়ন্ত্রণ এবং অগ্নি নির্বাপণের মতো সমস্ত মৌলিক ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করার ওপর জোর দিয়েছে। এই উদ্যোগের লক্ষ্য মা দুর্গা এবং প্রভু শ্রীরামের এই পবিত্র উৎসবকে আরও সুন্দর ও ঐশ্বরিক করে তোলা"। কিন্তু এরই মাঝে মন্ডপে মোদীজির ছবি রাখার নিদানে শুরু বিতর্ক। 

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

