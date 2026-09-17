/গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী থেকে দেশের প্রধানমন্ত্রী, কত বাড়ল মোদীর বেতন? ১২ বছরে রইল বেতন বৃদ্ধির হিসাব

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্মদিনে তাঁর দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের পাশাপাশি তাঁর পারিশ্রমিক নিয়েও চর্চা শুরু হয়েছে। গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী থেকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর তাঁর মূল মাসিক বেতন কতটা বেড়েছে? প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, দুই পদের মূল বেতনের তুলনায় বৃদ্ধির হার প্রায় ৭১ শতাংশ। ২০১৪ সালে গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন নরেন্দ্র মোদীর মাসিক মূল বেতন ছিল ৫৮,৫২১। সেই হিসাবে বছরে মূল বেতন দাঁড়াত প্রায় ৭,০২,২৬০। তবে মুখ্যমন্ত্রীর প্রাপ্য অর্থ শুধু মূল বেতনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। বিভিন্ন ভাতা ও সরকারি সুযোগ-সুবিধাও পদের সঙ্গে যুক্ত ছিল।
প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর কত বেতন?
প্রকাশিত বর্তমান তথ্য অনুযায়ী, প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নরেন্দ্র মোদীর মাসিক মূল বেতন ১ লক্ষ। এর পাশাপাশি বিভিন্ন সরকারি ভাতা ও সুযোগ-সুবিধা রয়েছে। সরকারি বাসভবন, সরকারি সফর এবং দাপ্তরিক কাজের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন সুবিধাও এর মধ্যে পড়ে। অর্থাৎ শুধু মূল মাসিক বেতনের হিসাব ধরলে—গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে: ৫৮,৫২১ টাকা, প্রধানমন্ত্রী হিসেবে: ১,০০,০০০ টাকা, মাসিক পার্থক্য: ৪১,৪৭৯ টাকা।
কত শতাংশ বেড়েছে বেতন?
এবার শতাংশের হিসাব করলে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়। ৫৮,৫২১ থেকে ১ লক্ষ হওয়ার অর্থ মাসে ৪১,৪৭৯ বৃদ্ধি। পুরনো মূল বেতনের তুলনায় এই বৃদ্ধির হার প্রায় ৭০.৮৭ শতাংশ। অর্থাৎ প্রকাশিত এই দুই মূল বেতনের তুলনায় প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর মোদীর মাসিক মূল বেতন প্রায় ৭১ শতাংশ বেশি। তবে এখানে একটি বিষয় মনে রাখা জরুরি—এটি মূল বেতনের তুলনা। দুই পদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সব ভাতা, সরকারি বাসস্থান, যাতায়াত, নিরাপত্তা এবং অন্যান্য সুবিধার আর্থিক মূল্য এই শতাংশের মধ্যে ধরা হয়নি।
মোদীর রাজনৈতিক যাত্রা
নরেন্দ্র মোদী ৭ অক্টোবর ২০০১ গুজরাতর মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে প্রথমবার শপথ নেন। ২০১৪ সালের মে মাসে তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রী হন। এরপর ২০১৯ এবং ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের পরও প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেন। প্রধানমন্ত্রীর সরকারি ওয়েবসাইটও তাঁর ২০০১ সালে গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করেছে। ২০২৬ সালে তাঁর সরকারি দায়িত্ব পালনের ২৫ বছর পূর্ণ হওয়ার প্রসঙ্গও সামনে এসেছে। ২০০১ সালে গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেওয়া থেকে ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী হওয়া পর্যন্ত এবং তারপর জাতীয় স্তরে তাঁর দায়িত্বের সময়কাল মিলিয়েই এই ২৫ বছরের হিসাব করা হচ্ছে।
শুধু বেতন দিয়ে কি পুরো ছবি বোঝা যায়?
না। কোনও মুখ্যমন্ত্রী বা প্রধানমন্ত্রীর পারিশ্রমিক হিসাব করতে গেলে শুধু মূল বেতন দেখলে পুরো আর্থিক কাঠামো বোঝা যায় না। পদ অনুযায়ী বিভিন্ন ভাতা ও সরকারি সুবিধা থাকে। তাই ৫৮,৫২১ থেকে ১ লক্ষের তুলনাটি মূলত দুই পদের মূল মাসিক বেতনের সরাসরি হিসাব। সুতরাং, গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী থেকে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর নরেন্দ্র মোদীর মূল মাসিক বেতন ৪১,৪৭৯ বেড়েছে, যা শতাংশের হিসাবে প্রায় ৭০.৮৭ শতাংশ।
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