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গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী থেকে দেশের প্রধানমন্ত্রী, কত বাড়ল মোদীর বেতন? ১২ বছরে রইল বেতন বৃদ্ধির হিসাব

গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী থেকে দেশের প্রধানমন্ত্রী—নরেন্দ্র মোদীর দায়িত্বের সঙ্গে বদলেছে তাঁর পারিশ্রমিকও। ২০১৪ সালে গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন তাঁর মাসিক মূল বেতন ছিল ৫৮,৫২১। বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মাসিক মূল বেতন ১ লক্ষ। এই দুই অঙ্কের তুলনায় মূল মাসিক বেতন বৃদ্ধির হার প্রায় ৭০.৮৭ শতাংশ। তবে এই হিসাবের মধ্যে বিভিন্ন ভাতা, সরকারি বাসভবন, সফর ও অন্যান্য সরকারি সুবিধা ধরা হয়নি। 

Written ByDebasmita Das
Published: Sep 17, 2026, 11:46 AM IST|Updated: Sep 17, 2026, 11:46 AM IST
গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী থেকে দেশের প্রধানমন্ত্রী, কত বাড়ল মোদীর বেতন? ১২ বছরে রইল বেতন বৃদ্ধির হিসাব
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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