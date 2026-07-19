ফোনে হবু বর শুনলেন ২২ মিনিটের চিৎকার, বৈষ্ণবীকে কোপানোর পর সাহিল বলল: 'বৈষু শেষ!'

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: প্রাক্তন প্রেমিকার বিয়ে ঠিক হয়েছে অন্য জায়গায়। রাগে চরম প্রতিশোধ নিল যুবক। হবু বরের সঙ্গে ফোন কথা বলছিলেন তরুণী। সেই সময় এলোপাথাড়ি ছুরির কোপ, তরুণীকে নৃশংস খুন প্রাক্তন প্রেমিকের। গত শুক্রবার রাতে মহারাষ্ট্রের নাসিকের ইন্দিরা নগর এলাকার বনসম্পদা পার্কের কাছে ঘটনাটি ঘটে। মৃত তরুণীর নাম বৈষ্ণবী এবং অভিযুক্ত যুবকের নাম সাহিল লভাহরে। ঘটনার পর থেকে গোটা এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য।
পুলিস ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, অমরাবতী জেলার বাসিন্দা বৈষ্ণবীর সঙ্গে যবতমাল জেলার উমরখেডের বাসিন্দা সাহিলের দীর্ঘদিনের প্রেমের সম্পর্ক ছিল। কিন্তু সম্প্রতি তরুণীর পরিবার অন্য এক যুবকের সঙ্গে তাঁর বিয়ে ঠিক করে। এই খবর সহ্য করতে পারেনি সাহিল। গত শুক্রবার রাতে সে বৈষ্ণবীকে নাসিকের বনসম্পদা পার্কের কাছে ডেকে পাঠায়। সেখানে তাঁদের মধ্যে তীব্র বকসা ও ঝগড়া শুরু হয়।
সেই সময় বৈষ্ণবী তাঁর হবু বরকে ফোন করে বলেন, 'সাহিল এখানে এসেছে, তুমি তাড়াতাড়ি এসো।' ফোনে এই কথা শুনেই অফিস থেকে দ্রুত ঘটনাস্থলের দিকে রওনা দেন ওই যুবক। কিন্তু তিনি ফোনটি কাটেননি। টানা ২২ মিনিট ধরে তিনি ফোনে তাঁদের ঝগড়া শুনতে থাকেন। এরপরই আচমকা রাগের মাথায় সাহিল সঙ্গে থাকা ছুরি দিয়ে বৈষ্ণবীকে এলোপাথাড়ি কোপাতে শুরু করে। ঘটনাস্থলেই রক্তাক্ত অবস্থায় মৃত্যু হয় তরুণীর। ঠিক সেই মুহূর্তেই সাহিল ফোনে তাঁর হবু বরকে ঠান্ডা মাথায় জানায়, 'বৈষ্ণবী শেষ।'
এই নৃশংস কাণ্ড ঘটানোর কয়েক ঘণ্টা পরেই প্রায় দুই কিলোমিটার দূরে একটি গাছ থেকে সাহিল লভাহরের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে পুলিস। বৈষ্ণবীকে খুন করার পর সে নিজে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছে বলে প্রাথমিক তদন্তে অনুমান পুলিসের। ইতিমধ্যেই এই ঘটনায় একটি খুনের মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু করেছে নাসিক থানার পুলিস। বৈষ্ণবীর অন্যত্র বিয়ে ঠিক হওয়ার খবর সাহিলকে ঠিক কে বা কারা দিয়েছিল, বর্তমানে তা জানার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা।
উল্লেখ্য, কিছুদিন উত্তরপ্রদেশের মেরঠের এক হাড়হিম হত্যাকাণ্ড সামনে আসে। স্বামীকে রাতের খাবারে ঘুমের ওষুধ। তারপর ঘুমন্ত অবস্থায় স্বামীর চাদরে বিষাক্ত সাপ ছেড়ে দেয় স্ত্রী। সাপের কামড়ে মৃত্যু হয় ৩৫ বছরের অতুলের। পুলিস ইতোমধ্যেই অভিযুক্ত স্ত্রীকে গ্রেফতার করেছে। একই সঙ্গে দামিনীর প্রেমিক তুষার ওরফে নিক্কি এবং এই অপরাধে সহায়তাকারী সোনু ও উদয় নামে আরও দুজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।
কেন স্বামীকে খুনের ছক?
উত্তরপ্রদেশের হস্তিনাপুরের ভান্দোরা গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন অতুল পানওয়ার। তিনি ও তাঁর স্ত্রী দামিনী মিলে একটি স্কুল চালাতেন। রামলীলা ময়দানে অবস্থিত এই স্কুলের নাম 'কৃষ্ণা কিডস পাবলিক স্কুল'। ২০১৯ সালে পরিবারের অমতে তাঁরা ভালোবেসে বিয়ে করেছিলেন। দীর্ঘ ছয় বছর ধরে তাঁরা একসঙ্গে নতুন সংসার গড়ে তোলেন। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের সম্পর্কে ফাটল ধরে। সেই সুযোগে দামিনী পরকীয়ায় জড়িয়ে পড়ে। স্কুলেরই গাড়িচালক তুষারের সঙ্গে তার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এই পরকীয়া সম্পর্কের জেরেই অতুলকে রাস্তা থেকে সরিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়।
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