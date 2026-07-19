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ফোনে হবু বর শুনলেন ২২ মিনিটের চিৎকার, বৈষ্ণবীকে কোপানোর পর সাহিল বলল: 'বৈষু শেষ!'

Nashik Horror: হত্যাকাণ্ডের সময় তরুণীর হবু বর ফোনে লাইনে ছিলেন। তিনি তাঁদের ২২ মিনিটের ঝগড়া শোনেন। খুনের পর সাহিল নিজেই তাঁকে ফোন করে বৈষ্ণবীর মৃত্যুর খবর দেয়। এই ঘটনার কয়েক ঘণ্টা পর ঘটনাস্থল থেকে দুই কিলোমিটার দূরে সাহিলের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়।

Written BySoumita Khan
Published: Jul 19, 2026, 01:29 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 01:31 PM IST
ফোনে হবু বর শুনলেন ২২ মিনিটের চিৎকার, বৈষ্ণবীকে কোপানোর পর সাহিল বলল: 'বৈষু শেষ!'
Source: Bureau

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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