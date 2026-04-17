Nida Khan Claims I am pregnant: 'আমি গর্ভবতী', নাসিক TCS মামলায় আদালতে বিস্ফোরক দাবি নোংরামির মাথা নিদা খানের

Nida Khan Claims I am pregnant: 'আমি গর্ভবতী', নাসিক TCS মামলায় আদালতে বিস্ফোরক দাবি নোংরামির মাথা নিদা খানের
Nashik TCS Case: নিদা খান নতুন জয়েনি মেয়েদের প্রথমে একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে অ্যাড করতেন। অভিযোগকারীদের বিস্ফোরক দাবি, অফিসে যৌন হেনস্থা নিয়ে অভিযোগ জানাতে গেলে অভিযোগ না করতে বলতেন নিদা খান। এমনকি এও বলতেন যে, “এসব তো হয়েই থাকে।”
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ‘আমি গর্ভবতী’। নাসিক টিসিএস মামলায় বিস্ফোরক দাবি মূল অভিযুক্ত নিদা খানের। নিজেকে গর্ভবতী দাবি করে আগাম জামিনের আবেদন নিদা খানের।
নাসিকের টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিসেস (টিসিএস)-এর অফিসে জোর করে ধর্মান্তর এবং যৌন হেনস্থার ঘটনায় প্রধান অভিযুক্ত হিসেবে নাম উঠে এসেছে ওই ইউনিটের এইচআর ম্যানেজার তথা অপারেশনস হেড নিদা খানের। যদিও এখন আবার একাংশের দাবি, নিদা খান নাসিক টিসিএস-এর ওই বিপিও ইউনিটের এইচআর ম্যানেজার নন, একজন টেলিকলার মাত্র।
নিদা খান গর্ভবতী?
ওদিকে অভিযোগকারীদের বিস্ফোরক দাবি, অফিসে যৌন হেনস্থা নিয়ে অভিযোগ জানাতে গেলে অভিযোগ করতে নিরুৎসাহিত করতেন নিদা খান। এমনকি এও বলতেন যে, “এসব তো হয়েই থাকে।” এখন নিদা খানের পরিবারও তাঁর গর্ভাবস্থা সম্পর্কে নিশ্চিত করেছে। পরিবার জানিয়েছে যে, নিদা খান গর্ভবতী। তিনি তাঁর প্রথম সন্তানের আগমনের অপেক্ষায় রয়েছেন।
‘আমি গর্ভবতী’
নাসিকের একটি স্থানীয় আদালতে আগাম জামিনের আবেদন করেছেন নিদা খান। যেখানে তাঁর গর্ভাবস্থাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। দাবি করেছেন, ‘আমি গর্ভবতী’। যদিও তা পরীক্ষা সাপেক্ষ। মেডিক্যাল টিম নিদা খানের এই দাবি খতিয়ে দেখবে বলে খবর। জানা গিয়েছে, ২৫ বছর বয়সী নিদা খান ২০২১ সালে নাসিকের টিসিএস-এর বিপিও ইউনিটে যোগ দেন। এরপরই ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে ২০২৬ সালের মার্চের মধ্যে ঘটনাগুলি ঘটে।
নিদা খানের বিরুদ্ধে অভিযোগ
নিদা খানের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি নতুন জয়েনি মেয়েদের প্রথমে একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে অ্যাড করতেন। তারপর তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব বাড়িয়ে ধর্মীয় আলোচনায় টেনে আনতেন। এরপর তাঁদের ধর্মান্তরণে প্ররোচনা দিতেন। ৮ থেকে ২৫ বছর বয়সী টিসিএস-এর একাধিক মহিলা কর্মী যৌন হেনস্থা ও ধর্মান্তরণের অভিযোগে এফআইআর করেন।
মামলার সূত্রপাত হয় যখন এক মহিলা কর্মী অভিযোগ করেন যে এক সহকর্মী তাঁকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাঁর সঙ্গে সম্পর্কে জড়ান। এরপর তদন্ত এগোতেই আরও ৭ জন মহিলা একই ধরনের অভিজ্ঞতার কথা জানান। পুলিস সূত্রে খবর, কেউ অভিযোগ করেন তাঁকে অশালীনভাবে স্পর্শ করার। কেউ অভিযোগ করেন তাঁর ব্যক্তিগত ও বৈবাহিক জীবন নিয়ে কটূক্তি করার। পাশাপাশি, এক অভিযুক্ত নামাজ পড়তে বাধ্য করেন এবং তাঁর ধর্ম নিয়ে অপমানজনক মন্তব্য করেন বলেও অভিযোগ করেন একজন। এরপরই টিসিএস নাসিক অফিসে যৌন হেনস্থা ও ধর্মান্তরণের ঘটনায় তোলপাড় পড়ে যায় সব মহলে।
নাসিক টিসিএসে ধর্ষণ ও যৌন হেনস্থা
অভিযোগ, অভিযুক্তরা প্রথমে তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনের নানা সমস্যার কথা জেনে নিত। তারপর সেগুলিকে হাতিয়ার করে ব্ল্যাকমেইল করত। প্রেমের ফাঁদে ফেলে ঘুরতে যাওয়ার নামে রিসর্টে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ ও যৌন হেনস্থা করা হয়। এমনকি ধর্মান্তরণে পর্যন্ত জোর করা হয়। এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ধৃতদের মধ্যে রয়েছে দানিশ শেখ, শফি শেখ, তৌসিফ আত্তার, শাহরুখ হুসেন শওকত কুরেশি, রজা রফিক মেমন, আসিফ আনসারি, অশ্বিনী চৈনানি। মোট ৯টি মামলা দায়ের হয়েছে এই ঘটনায়।
স্বাভাবিকভাবেই বিতর্ক সামনে আসতেই এই ঘটনায় কড়া বিবৃতি জারি করে টিসিএস। বিবৃতি জারি করে টিসিএস জানায়, কর্মীদের হয়রানির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি রয়েছে সংস্থার। অভিযোগের পরই যৌন হেনস্থার অভিযোগে জড়িত কর্মচারীদের সাসপেন্ড করা হয়েছে। পুলিসি তদন্তের পাশাপাশি, টিসিএসের চিফ অপারেটিং অফিসার আরতি সুব্রমণিয়মের নেতৃত্বে এই ঘটনায় অভ্যন্তরীণ তদন্তও শুরু হয়েছে।
