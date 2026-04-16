Nashik TCS Conversion Case explosive claims: সহকর্মীর সঙ্গে 'তিক্ত প্রেমে'ই নাসিক TCS-এর পুরো 'কেলেঙ্কারি'? অভিযুক্তের স্ত্রীর বিস্ফোরক দাবি- ১৮০° ঘুরে যাবে তদন্ত?
Nashik TCS Accused Wife Big Claim: অভিযুক্তের স্ত্রীর আরও দাবি, তাঁর স্বামী ও অভিযোগকারীর সম্পর্ক অফিসে প্রায় সবাই জানা ছিল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতেন কাজ শেষ হওয়ার জন্য। গোটা মামলার সূত্রপাত হয় যখন এক মহিলা কর্মী অভিযোগ করেন যে এক সহকর্মী তাঁকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাঁর সঙ্গে সম্পর্কে জড়ান। তারপর তদন্ত এগোতেই আরও ৭ জন মহিলা একই ধরনের অভিজ্ঞতার কথা জানান।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নাসিক TCS-এ যৌন হেনস্থা ও জোরপূর্বক ধর্মান্তরণের ঘটনায় নাটকীয় মোড়। বিস্ফোরক অভিযোগ এক অভিযুক্তের স্ত্রীর। যৌন হেনস্থা ও জোরপূর্বক ধর্মান্তরণের ঘটনায় ধৃত নাসিক TCS-এর ওই কর্মীর স্ত্রীর বিস্ফোরক দাবি, এই পুরো ঘটনা আসলে প্রেমে প্রত্যাখ্যানের ফল। তিক্ত ব্যক্তিগত সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ার ফলস্বরূপ এই গোটা ঘটনা।
অভিযুক্তের স্ত্রীর বিস্ফোরক দাবি
ওই মহিলা আসলে নাসিক TCS-এর ধৃত কর্মী দানিশ শেখের স্ত্রী। তাঁর দাবি, এক অভিযোগকারিণীর সঙ্গে তাঁর স্বামী দানিশ শেখের সম্পর্ক ছিল। অভিযুক্ত দানিশ শেখের সঙ্গে অভিযোগকারিণীর সেই সম্পর্ক খারাপ হয়ে যাওয়ার জেরেই তিক্ততা তৈরি হয়। সেই তিক্ততার জেরেই এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। যার ফলে অন্য নির্দোষদেরও ভুগতে হচ্ছে। তাঁর দাবি, যৌন হেনস্থা থেকে ধর্মান্তরণ- এই মামলায় জড়িয়ে থাকা সবাই, যার মধ্যে তাঁর স্বামী দানিশ শেখও আছেন, তাঁরা সবাই নির্দোষ। আলাদা আলাদা বিষয়কে একসঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে।
অভিযুক্তের স্ত্রীর আরও দাবি, দানিশ শেখ ও অভিযোগকারীর সম্পর্ক অফিসে প্রায় সবাই জানা ছিল। তিনি বলেন, তাঁর স্বামী দানিশ শেখ তাঁকে জানিয়েও ছিলেন যে ওই তরুণী প্রায়ই ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতেন শেখের কাজ শেষ হওয়ার জন্য। তাঁর প্রতি ওই তরুণীর গভীর আকর্ষণ ছিল। তিনি আরও দাবি করেন, ওই মহিলা উপোস রাখা পর্যন্ত শুরু করেছিলেন। তাঁর পোশাক-আশাকে পরিবর্তন আসে। যা তাঁর বাবা-মাকেও অস্বস্তিতে ফেলে।
মিথ্যে অভিযোগ দায়েরে প্ররোচনা
ধৃত দানিশ শেখের স্ত্রীর অভিযোগ, সেই সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ার পর ওই তরুণীর বাবা-মা কিছু রাজনীতিবিদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তাঁরা তাঁকে অভিযোগ দায়ের করতে প্ররোচিত করেন। সেখানে অন্যদের নামও জুড়ে দেওয়া হয়। অন্যদেরও জড়ানো হয় এই ঘটনায়। যেখানে এই ঘটনার সঙ্গে তাঁদের কোনও সম্পর্ক-ই নেই।
প্রসঙ্গত, নাসিক TCS-এ যৌন হেনস্থা ও ধর্মান্তরণের ঘটনায় মোট ৮ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিস। যার মধ্যে রয়েছে সংস্থার এইচ আর ম্যানেজার নিদা খানও। এই পুরো কারবারের মাথা হিসেবে উঠে এসেছে নিদা খানের নাম। অভিযোগ, নিদা খান নামে ওই এইচ আর ম্যানেজার নতুন জয়েনি মেয়েদের প্রথমে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে অ্যাড করতেন। তারপর তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব বাড়িয়ে ধর্মীয় আলোচনায় টেনে আনতেন। এরপর তাঁদের ধর্মান্তরণে প্ররোচনা দিতেন। ৮ থেকে ২৫ বছর বয়সী টিসিএস-এর একাধিক মহিলা কর্মী যৌন হেনস্থা ও ধর্মান্তরণের অভিযোগে এফআইআর করেছেন।
কী অভিযোগ নাসিক-টিসিএসে?
মামলার সূত্রপাত হয় যখন এক মহিলা কর্মী অভিযোগ করেন যে এক সহকর্মী তাঁকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাঁর সঙ্গে সম্পর্কে জড়ান। এরপর তদন্ত এগোতেই আরও ৭ জন মহিলা একই ধরনের অভিজ্ঞতার কথা জানান। তারপরই সামনে আসে যৌন হেনস্থা ও ধর্মান্তরণের ঘটনা। তোলপাড় পড়ে যায় সব মহলে। অভিযোগ, প্রায় ৩ বছর ধরে টানা নির্যাতন চলেছে। অভিযুক্তরা প্রথমে তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনের নানা সমস্যার কথা জেনে নিত। তারপর সেগুলিকে হাতিয়ার করে ব্ল্যাকমেল করত। প্রেমের ফাঁদে ফেলে ঘুরতে যাওয়ার নামে রিসর্টে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ ও যৌন হেনস্থা করা হয়। এমনকি ধর্মান্তরণে পর্যন্ত জোর করা হয়। এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ধৃতদের মধ্যে রয়েছে দানিশ শেখ, শফি শেখ, তৌসিফ আত্তার, শাহরুখ হুসেন শওকত কুরেশি, রজা রফিক মেমন, আসিফ আনসারি, অশ্বিনী চৈনানি এবং নিদা খানের নাম।
তদন্তে সিট-মহিলা কমিশন
ইতিমধ্যেই এই ঘটনার তদন্তে সিট গঠন হয়েছে। তদন্তে এগিয়ে এসেছে মহিলা কমিশনও। পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ তদন্ত শুরু করেছে টিসিএসও। ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ বহুজাতিক তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থার বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছে যে, তারা যে কোনও ধরনের হেনস্থা ও জোরজবরদস্তির বিরুদ্ধে ‘জিরো টলারেন্স’ নীতি মেনে চলে। তাই অভিযোগ সামনে আসার পরই সমস্ত অভিযুক্ত কর্মীদের সাসপেন্ড করা হয়েছে।
