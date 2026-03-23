Navratri Horror: ছিঁড়ল রোপওয়ের কেবল, পাহাড় থেকে নীচে পড়ল ট্রলি; নবরাত্রিতে ভয়াবহ বিপর্যয় মন্দিরে

Navratri Horror: ছিঁড়ল রোপওয়ের কেবল, পাহাড় থেকে নীচে পড়ল ট্রলি; নবরাত্রিতে ভয়াবহ বিপর্যয় মন্দিরে
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নবরাত্রিতে ভয়াবহ বিপর্যয় (Navratri Horror)! ছত্তীসগঢ়ের (Chhattisgarh) খল্লারি মাতা মন্দিরে (Killed Khallari Mata Temple) রোপওয়ে ছিঁড়ে (Ropeway Cable Accident) মৃত ১, আহত ৬।
ছত্তীসগঢ়ের খল্লারি মাতা মন্দিরে ভয়ংকর রোপওয়ে দুর্ঘটনা! মৃত ১, আহত ৬। ঘটনাটি ঘটেছে ছত্তীসগঢ়ের মহাসমুন্দ জেলায় অবস্থিত খল্লারি মাতা মন্দিরে। নবরাত্রি চলাকালীন এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। রোপওয়ের তার ছিঁড়ে পড়ে ওই মহিলার মৃত্যু হয়। অন্তত ছয়জন আহত হন। উৎসবের আবহে এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় মন্দির চত্বরে ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। আহতদের দ্রুত নিকটবর্তী হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। দ্রুত শুরু হয় উদ্ধারকার্য।
কী ঘটে?
ছত্তীসগঢ়ের ঐতিহাসিক এই খল্লারি মাতা মন্দিরে নবরাত্রির পুণ্যতিথিতে এই ভয়াবহ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত এই মন্দিরে যাওয়ার সময়ে ছিঁড়ে যায় রোপওয়ের তার। এর জেরে এক মহিলার মৃত্যু হয়েছে। আরও ছয়জন আহত হয়েছেন।
যান্ত্রিক ত্রুটি?
নবরাত্রির উৎসবের কারণে মন্দিরে ভক্তদের ব্যাপক ভিড় ছিল। ভক্তরা যখন রোপওয়েতে করে পাহাড়ের উপর মন্দিরে যাচ্ছিলেন, তখনই আচমকা রোপওয়ের কেবল বা তারটি ছিঁড়ে যায়। এর ফলে রোপওয়ের ট্রলিটি নীচে পড়ে যায়। ঘটনাস্থলেই এক মহিলার মৃত্যু হয় এবং বাকি যাত্রীরা গুরুতর আহত হন। আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, যান্ত্রিক ত্রুটি বা অতিরিক্ত চাপের কারণেই এই দুর্ঘটনা ঘটে থাকতে পারে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)