Navratri Horror: ছিঁড়ল রোপওয়ের কেবল, পাহাড় থেকে নীচে পড়ল ট্রলি; নবরাত্রিতে ভয়াবহ বিপর্যয় মন্দিরে

Ropeway Cable Accident in Navratri: ছত্তীসগঢ়ের মহাসমুন্দ জেলায় অবস্থিত খল্লারি মাতা মন্দিরে নবরাত্রি চলাকালীন এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটেছে। রোপওয়ের তার ছিঁড়ে পড়ে মৃত্যু হয়েছে এক মহিলার। অন্তত ছয়জন আহত হয়েছেন। আকস্মিক দুর্ঘটনায় মন্দির চত্বরে ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Mar 23, 2026, 04:23 PM IST
Navratri Horror: ছিঁড়ল রোপওয়ের কেবল, পাহাড় থেকে নীচে পড়ল ট্রলি; নবরাত্রিতে ভয়াবহ বিপর্যয় মন্দিরে
রামনবমীতে কি রুষ্ট হলেন দেবী? ভয়াল দুর্ঘটনা মায়ের মন্দিরে।

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নবরাত্রিতে ভয়াবহ বিপর্যয় (Navratri Horror)! ছত্তীসগঢ়ের (Chhattisgarh) খল্লারি মাতা মন্দিরে (Killed Khallari Mata Temple) রোপওয়ে ছিঁড়ে (Ropeway Cable Accident) মৃত ১, আহত ৬।
ছত্তীসগঢ়ের মহাসমুন্দ জেলায় অবস্থিত খল্লারি মাতা মন্দিরে নবরাত্রি চলাকালীন এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটেছে। রোপওয়ের তার ছিঁড়ে পড়ে মৃত্যু হয় ওই মহিলার। অন্তত ছয়জন আহত হয়েছেন। আকস্মিক দুর্ঘটনায় মন্দির চত্বরে ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

ভয়াবহ

ছত্তীসগঢ়ের খল্লারি মাতা মন্দিরে ভয়ংকর রোপওয়ে দুর্ঘটনা! মৃত ১, আহত ৬। ঘটনাটি ঘটেছে ছত্তীসগঢ়ের মহাসমুন্দ জেলায় অবস্থিত খল্লারি মাতা মন্দিরে। নবরাত্রি চলাকালীন এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। রোপওয়ের তার ছিঁড়ে পড়ে ওই মহিলার মৃত্যু হয়। অন্তত ছয়জন আহত হন। উৎসবের আবহে এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় মন্দির চত্বরে ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। আহতদের দ্রুত নিকটবর্তী হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। দ্রুত শুরু হয় উদ্ধারকার্য।

কী ঘটে?

ছত্তীসগঢ়ের ঐতিহাসিক এই খল্লারি মাতা মন্দিরে নবরাত্রির পুণ্যতিথিতে এই ভয়াবহ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত এই মন্দিরে যাওয়ার সময়ে ছিঁড়ে যায় রোপওয়ের তার। এর জেরে এক মহিলার মৃত্যু হয়েছে। আরও ছয়জন আহত হয়েছেন।

যান্ত্রিক ত্রুটি?

নবরাত্রির উৎসবের কারণে মন্দিরে ভক্তদের ব্যাপক ভিড় ছিল। ভক্তরা যখন রোপওয়েতে করে পাহাড়ের উপর মন্দিরে যাচ্ছিলেন, তখনই আচমকা রোপওয়ের কেবল বা তারটি ছিঁড়ে যায়। এর ফলে রোপওয়ের ট্রলিটি নীচে পড়ে যায়। ঘটনাস্থলেই এক মহিলার মৃত্যু হয় এবং বাকি যাত্রীরা গুরুতর আহত হন। আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, যান্ত্রিক ত্রুটি বা অতিরিক্ত চাপের কারণেই এই দুর্ঘটনা ঘটে থাকতে পারে।

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

