Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দেশ
  • /বিরাট সুখবর! বাণিজ্যিক গ্যাসের পর এবার একধাক্কায় কমল পেট্রল-ডিজেলের দাম

বিরাট সুখবর! বাণিজ্যিক গ্যাসের পর এবার একধাক্কায় কমল পেট্রল-ডিজেলের দাম

Fuel Price Cut: পশ্চিম এশিয়ায় শান্তি ফেরায় আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম অনেকটাই কমেছে। এর জেরে দেশের বৃহত্তম বেসরকারি তেল সংস্থা ‘নায়ারা এনার্জি’ পেট্রোলে ৫ টাকা এবং ডিজেলে ৩ টাকা দাম কমিয়েছে। 

Written BySoumita Khan
Published: Jul 01, 2026, 10:49 AM IST|Updated: Jul 01, 2026, 10:49 AM IST
বিরাট সুখবর! বাণিজ্যিক গ্যাসের পর এবার একধাক্কায় কমল পেট্রল-ডিজেলের দাম
Source: Bureau

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
দক্ষিণের সব জেলাতেই আজ বজ্রবিদ্যুত্-সহ বৃষ্টির তাণ্ডব, সপ্তাহান্তে ভারী থেকে অতিভারী
Bengal Weather Update3 hrs ago
2
live blog1:03 AM IST
3
Abhishek BanerjeeJun 30
4
Calcutta high courtJun 30
5
Electricity Bill decreasedJun 30