/বিরাট সুখবর! বাণিজ্যিক গ্যাসের পর এবার একধাক্কায় কমল পেট্রল-ডিজেলের দাম

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধের আঁচ কমতেই বিশ্বজুড়ে স্বস্তির হাওয়া। দাম কমল পেট্রল-ডিজেলের। হরমুজ প্রণালীতে বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে। এর পরেই বড় সিদ্ধান্ত নিল দেশের বৃহত্তম বেসরকারি তেল সংস্থা 'নায়ারা এনার্জি'। আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম কমেছে। তাই বুধবার থেকে দেশজুড়ে তারা পেট্রল ও ডিজেলের দাম কমাল। পেট্রোলের দাম লিটার প্রতি ৫ টাকা কমানো হয়েছে। ডিজেলের দাম কমিয়েছে লিটার প্রতি ৩ টাকা।
গত দুই বছরেরও বেশি সময়ের মধ্যে এই প্রথম ভারতের কোনো তেল সংস্থা পাম্পে জ্বালানির দাম কমাল। বিশ্ববাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি ১১০ ডলারের ওপরে উঠেছিল। তা এখন কমে ৭২ থেকে ৭৩ ডলারে নেমে এসেছে। এই কারণেই দাম কমাল নায়ারা। দেশের ৭,০০০-এরও বেশি নায়ারা পাম্পে এই নতুন দাম চালু হয়ে গেছে। তবে রাজ্যভেদে স্থানীয় করের (VAT) জন্য চূড়ান্ত দামে কিছুটা অমিল থাকতে পারে।
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মধ্যবিত্তদের জন্য আরও একটি সুখবর রয়েছে। রাষ্ট্রায়ত্ত তেল সংস্থাগুলি আজ থেকে বাণিজ্যিক এলপিজি (LPG) সিলিন্ডারের দাম ১৭৪ টাকা কমিয়েছে। তবে ঘরোয়া ব্যবহারের এলপিজি সিলিন্ডারের দাম এই দফায় কমেনি।
এদিকে ভারতের আমদানিকৃত অপরিশোধিত তেলের গড় দাম (ইন্ডিয়ান বাস্কেট) ব্যারেল প্রতি ৭০ ডলারের নিচে নেমে গিয়েছে। সরকারি সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, গত ২৬ জুন এই দাম ছিল ব্যারেল প্রতি ৬৮.৮৬ ডলার। এটি চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসের যুদ্ধ শুরুর আগের দামের (৭০.৭০ ডলার) চেয়েও কম। জুন মাসে এই দাম খুব দ্রুত কমেছে। গত ১৬ জুন যা ছিল ৭৮.৬৬ ডলার, তা ২২ জুনের মধ্যে ৭৫.২৮ ডলারে নেমে আসে।
রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলি কবে দাম কমাবে?
এখন মূল প্রশ্ন হল, ইন্ডিয়ান অয়েল (IOC), ভারত পেট্রোলিয়াম (BPCL) এবং হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়ামের (HPCL) মতো সরকারি তেল সংস্থাগুলি কবে দাম কমাবে? দেশের ৯০ শতাংশেরও বেশি পাম্প এই সংস্থাগুলির অধীনে রয়েছে। তারা কিন্তু এখনও তেলের দাম কমায়নি। ফলে কলকাতায় এখনও পেট্রল ১১৩.৫১ টাকা এবং ডিজেল ৯৯.৮২ টাকা লিটারেই বিক্রি হচ্ছে।
নায়ারা এনার্জি
এর আগে গত ২৬ মার্চ পশ্চিম এশিয়ায় সংঘাতের সময় নায়ারা এনার্জিই প্রথম পেট্রলে ৫ টাকা ও ডিজেলে ৩ টাকা বাড়িয়েছিল। পরে মে মাসের শেষে সরকারি সংস্থাগুলিও ধাপে ধাপে সাড়ে ৭ টাকা দাম বাড়ায়। ফলে নায়ারার এই দাম কমানো আসলে আগের মূল্যবৃদ্ধির প্রত্যাহার। বর্তমানে গুজরাতের ভাদিনারে নায়ারার বার্ষিক ২০ মিলিয়ন টনের শোধনাগারটি সম্পূর্ণ ক্ষমতায় সচল রয়েছে।
মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ ও সরকারি সমীকরণ
খুচরো বাজারে পেট্রল ও ডিজেলের দাম কমলে দেশের সামগ্রিক মূল্যস্ফীতি কমবে। বর্তমানে 'সুপার এল নিনো'-র কারণে বাজারে খাদ্যপণ্যের দাম বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে। এই সময়ে জ্বালানির দাম কমলে সাধারণ মানুষ বড় স্বস্তি পাবেন।
তবে সরকারি সংস্থাগুলির দাম না কমানোর পেছনে কিছু কারণ থাকতে পারে। এপ্রিলের বিধানসভা নির্বাচনের আগে তেলের দাম নিয়ন্ত্রণে রাখতে কেন্দ্র সরকার আবগারি শুল্ক লিটারে ১০ টাকা পর্যন্ত কমিয়েছিল। সরকার হয়তো এখন সেই রাজস্ব ক্ষতি পুষিয়ে নিতে চাইছে। পাশাপাশি, আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম যখন চড়া ছিল, তখন সরকারি সংস্থাগুলির যে ক্ষতি (আন্ডার-রিকাভারি) হয়েছিল, তা পূরণ করার সুযোগও দেওয়া হচ্ছে।
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