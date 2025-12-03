Muslim OBC List: কেন্দ্রীয় ওবিসি তালিকা থেকে বাদ ৩৫ জাতি, সবকটিই মুসলিম সম্প্রদায়ের

Muslim OBC List: কেন্দ্রীয় ওবিসি তালিকা থেকে বাদ ৩৫ জাতি, সবকটিই মুসলিম সম্প্রদায়ের
Muslim OBC List: কলকাতা হাইকোর্ট গত বছর ৭৭টি ওবিসি সার্টিফিকেট বাতিল করেছিল। এদের মধ্যে ৭৫টি ছিল মুসলিম জাতির
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: কেন্দ্রীয় ওবিসি তালিকা থেকে পশ্চিমবঙ্গের ৩৫টি জাতিকে বাদ দিল এনসিবিসি। এরা সকলেই মুসলিম। ফলে ওয়াকফ বিতর্কের মধ্যে ফের এক রাজনৈতিক বিতর্ক মাথাচাড়া দিতে চলেছে। এনিয়ে মুখ খুললেন বিজেপির আইটি সেলের প্রধান অমিত মালব্য।
উল্লেখ্য, কলকাতা হাইকোর্ট গত বছর ৭৭টি ওবিসি সার্টিফিকেট বাতিল করেছিল। এদের মধ্যে ৭৫টি ছিল মুসলিম জাতির। এখন সেই ছায়া কেন্দ্রীয় তালিকায়ও পড়েছে। ২০১১ সালে তৎকালীন ইউপিএ সরকারের আমলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ৪৬টি জাতির অন্তর্ভুক্তির সুপারিশ করে কেন্দ্রকে। তারপর ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের ঠিক আগে, ফেব্রুয়ারিতে, কেন্দ্র ৩৭টি জাতি কেন্দ্রীয় ওবিসি লিস্টে যোগ করে যার মধ্যে ৩৫টি মুসলিম সম্প্রদায়ের। এই জাতিগুলোর মধ্যে আছে ফারাজি, রাইন, নাসা, মাহম্মদ্রি, কাসাই—যেগুলো ঐতিহ্যগতভাবে পশ্চাদপসরণের দাবি করে।
কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন প্রতিমন্ত্রী বি. এল. বর্মা ৩ জানুয়ারি, ২০২৫ তারিখে এই পরামর্শ দেওয়ার কথাটি লোকসভায় একটি প্রশ্নের উত্তরে জানান। বিজেপি সাংসদ জগন্নাথ সরকার এই প্রশ্নটি উত্থাপন করেছিলেন।
আরও পড়ুন-ভবিষ্যতে চাকরি বলে কিছু থাকবে না, থাকবে না টাকাও, জানুন ইলন মাস্কের ভয় ধরানো ৫ ভবিষ্যদ্বাণী
আরও পড়ুন-Video:স্টেডিয়ামে ৮০,০০০ জনতা, ১৩ জনের খুনির মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করল তালিবান
বিজেপির প্রতিক্রিয়া
এই পদক্ষেপের প্রতিক্রিয়ায়, বিজেপির আইটি সেলের প্রধান এবং পশ্চিমবঙ্গ পর্যবেক্ষক অমিত মালব্য বলেন যে ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলিকে রাজনৈতিক সুবিধার জন্য ওবিসি কোটার আওতায় আনা হয়েছিল। তাঁর অভিযোগ, এর ফলে আসল পিছিয়ে পড়া হিন্দু গোষ্ঠীগুলি তাদের ন্যায্য ভাগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছিল।
মালব্যের মন্তব্য
মালব্য বলেন, মোদী সরকার এই "দীর্ঘদিনের তোষণমূলক বিকৃতি" দূর করে প্রকৃত পিছিয়ে থাকাকে ভিত্তি করে সামাজিক ন্যায় নিশ্চিত করছে এবং "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পশ্চাদপদ রাজনীতির সময় শেষ হয়েছে"।
আদালতের অবস্থান
এর আগে সুপ্রিম কোর্ট পশ্চিমবঙ্গ ওবিসি তালিকা মামলার শুনানি চার সপ্তাহের জন্য স্থগিত করেছে এবং নির্দেশ দিয়েছে যে বিষয়টি শীর্ষ আদালতে বিচারাধীন থাকাকালীন কলকাতা হাইকোর্ট যেন এই বিষয়ে আর কোনো পদক্ষেপ না নেয়।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)