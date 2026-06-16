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NCERT Row: ঢেকে দেওয়া হয়েছিল 'মধুরিমা'র ৪৫০০ বছরের সুদীর্ঘ নগ্নতা, পরে ফের অনাবৃত করা হল সিন্ধুনারীকে

Dancing Girl Image Controversy: কয়েক ইঞ্চির ছোট একটি মূর্তি। অপরিসীম ঐতিহাসিক গুরুত্ব। সিন্ধু সভ্যতার বিশেষ নিদর্শন। কিন্তু সেই মূর্তি নিয়েই বিতর্ক তুঙ্গে। পাঠ্যবইয়ে মূর্তিকে কাপড় পরানো ছবি ছাপার অভিযোগ উঠছে। দেশ জোড়া শিক্ষিত মানুষের রোষানলে পড়ে NCERT।

Written BySoumitra Sen
Published: Jun 16, 2026, 04:30 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 04:30 PM IST
NCERT Row: ঢেকে দেওয়া হয়েছিল 'মধুরিমা'র ৪৫০০ বছরের সুদীর্ঘ নগ্নতা, পরে ফের অনাবৃত করা হল সিন্ধুনারীকে

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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