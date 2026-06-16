NCERT Row: ঢেকে দেওয়া হয়েছিল 'মধুরিমা'র ৪৫০০ বছরের সুদীর্ঘ নগ্নতা, পরে ফের অনাবৃত করা হল সিন্ধুনারীকে

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ইতিহাসবিদ ও শিক্ষাবিদ উভয় পক্ষের তীব্র প্রতিবাদে অবশেষে 'নগ্ন' হল মধুরিমা (Madhurima)। হরপ্পা সভ্যতার মহেঞ্জোদরো (Mohenjo-daro)-র ব্রোঞ্জ ভাস্কর্য ডান্সিং গার্ল (bronze sculpture Dancing girl) নিয়েই এই বিতর্ক! সিন্ধু সভ্যতার আইকনিক শিল্পবস্তু (artefacts from Indus Valley civilisation) এটি! যা নিয়ে তীব্র সমালোচনার মুখে পড়ে পিছু হটল এনসিইআরটি (NCERT)।
মূর্তি-বিবাদ
ইতিহাসের পাঠ্য বইয়ে হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো নগর সভ্যতার নিদর্শন হিসেবে গুরুত্ব পেয়েছে চার ইঞ্চির চেয়েও ছোট নৃত্যরত ওই নারীমূর্তি। অনাবৃত এই নারীমূর্তিই সিন্ধু সভ্যতায় নারীদের সমাজে অবস্থান এবং আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি ব্যক্ত করে বলে মনে করেন ইতিহাসবিদেরা। সম্প্রতি নবম শ্রেণির সরকারি ইতিহাস বইয়ে বদলে দেওয়া হয়েছিল সিন্ধু সভ্যতার এই বিখ্যাত নারীমূর্তির ছবি। এই মূর্তির ঊর্ধ্বাঙ্গ মোড়া ছিল কালো কাপড়ে। ঘটনা প্রকাশ্য আসার পরেই পুরনো ছবি ফেরে।
মধুরিমা
সিন্ধু সভ্যতার অন্যতম পরিচিত নিদর্শন মহেঞ্জোদারোর এই ডান্সিং গার্ল মধুরিমা। ব্রোঞ্জ মূর্তিটির বয়স প্রায় ৪৫০০ বছর। ১৯২৬ সালে আবিষ্কার হয়। মূর্তির চুল খোঁপা করা, হাতে রয়েছে চুড়ি, ব্রেসলেট, গলায় নেকলেস। শরীরভঙ্গিতে আত্মবিশ্বাস। এই মূর্তির প্রাচীন নাম না জানা শিল্পীর শৈলী নিয়েও বিপুল চর্চা হয়। হরপ্পা সভ্যতার অন্যতম প্রতীক এই মূর্তি।
হাজার হাজার বছরের উপর কালো ছায়া
বেশ কয়েক হাজার বছর আগে তৈরি মূর্তিটির ঊর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃত। এভাবেই মূর্তিটি পৃথিবীতে পরিচিতি। সম্প্রতি NCERT-র নবম শ্রেণির বইয়ে 'History of Arts' অধ্যায়ে এই মূর্তির অন্যরকম ছবি ছাপা হয়। তা মূর্তিটির পরিমার্জিত রূপ। ছবিতে মূর্তির কাঁধের নীচের অংশ থেকে শরীরের মধ্যাংশ পর্যন্ত কালো ছায়ায় ঢেকে দেওয়া হয়েছে! মনে হচ্ছে যেন, মূর্তিটিকে কাপড় পরানো হয়েছে। যা মেনে নিতে পারেনি বিভিন্ন মহল। তাই বিষয়টি সামনে আসতেই শুরু হয় বিতর্ক। তবে পরে তার অবসানও হয়।
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