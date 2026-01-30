Ajit Pawar Plane Crash| Sunetra Pawar: সিঁদুর মুছতে না মুছতেই রাজনীতির তিলক সুনেত্রার কপালে! দাঁড়াচ্ছেন ভোটে, অজিতের ফেলে যাওয়া উপ-মুখ্যমন্ত্রীর পদে পওয়ার-পত্নীই...

Ajit Pawar Plane Crash| Sunetra Pawar: সিঁদুর মুছতে না মুছতেই রাজনীতির তিলক সুনেত্রার কপালে! দাঁড়াচ্ছেন ভোটে, অজিতের ফেলে যাওয়া উপ-মুখ্যমন্ত্রীর পদে পওয়ার-পত্নীই...
Sunetra Pawar as Deputy CM of Maharshtra: অজিত পাওয়ারের আকস্মিক প্রয়াণের পর এনসিপি-র অন্দরে নেতৃত্বের শূন্যতা নিয়ে বড় প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল। তবে দলীয় সূত্রে জানা গেছে, সিনিয়র নেতারা সর্বসম্মতভাবে সুনেত্রা পাওয়ারের ওপর আস্থা রাখছেন।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মহারাষ্ট্রের রাজনীতিতে এক বড়সড় পটপরিবর্তন ঘটতে চলেছে দ্রুত। ন্যাশনালিস্ট কংগ্রেস পার্টি (NCP) তাদের প্রয়াত নেতা এবং রাজ্যের প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রী অজিত পাওয়ারের (Deputy CM Ajit Pawar) শূন্যস্থান পূরণে তাঁর স্ত্রী তথা বর্তমান রাজ্যসভা সাংসদ সুনেত্রা পাওয়ারকে (Sunetra Pawar) মনোনীত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। গত বুধবার বারামতীতে এক মর্মান্তিক বিমান দুর্ঘটনায় অজিত পাওয়ারের (Ajit pawar death in Plane Crash) অকাল মৃত্যুর পর দলের এই সিদ্ধান্ত রাজ্য রাজনীতিতে এক নতুন সমীকরণের ইঙ্গিত দিচ্ছে।
সুনেত্রা পাওয়ারের মনোনয়ন ও জনমতের চাপ
অজিত পাওয়ারের আকস্মিক প্রয়াণের পর এনসিপি-র অন্দরে নেতৃত্বের শূন্যতা নিয়ে বড় প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল। তবে দলীয় সূত্রে জানা গেছে, সিনিয়র নেতারা সর্বসম্মতভাবে সুনেত্রা পাওয়ারের ওপর আস্থা রাখছেন। মহারাষ্ট্রের খাদ্য ও ওষুধ প্রশাসন (FDA) মন্ত্রী এবং এনসিপি নেতা নরহরি জিরওয়াল সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন যে, সুনেত্রা পাওয়ারকে মন্ত্রীসভায় আনার পক্ষে প্রবল জনমত রয়েছে। সাধারণ মানুষ এবং দলের কর্মীরা তাঁকে ভালোবেসে 'বাহিনী' (বউদি) বলে ডাকেন এবং তাঁরা চাইছেন সুনেত্রাই অজিত পাওয়ারের রাজনৈতিক উত্তরাধিকার বহন করুন।
উপ-মুখ্যমন্ত্রী পদে দাবি
বর্তমানে এনসিপি নেতারা সুনেত্রা পাওয়ারকে মহারাষ্ট্রের পরবর্তী উপ-মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দেখতে চাইছেন। অজিত পাওয়ার মহায়ুতি (বিজেপি-একনাথ শিন্ডের শিবসেনা-এনসিপি জোট) সরকারের যে গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন ছিলেন, সেই আসনেই সুনেত্রাকে বসানোর তোড়জোড় চলছে। এনসিপির শীর্ষ নেতারা শীঘ্রই মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়ণবীসের সঙ্গে দেখা করে ক্ষমতার বণ্টন এবং মহায়ুতি জোটের ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করবেন বলে জানা গেছে।
বারামতী উপ-নির্বাচন ও রাজনৈতিক অভিষেক
অজিত পাওয়ারের অকাল মৃত্যুতে তাঁর দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক ঘাঁটি বারামতী বিধানসভা আসনটি বর্তমানে শূন্য। খবর অনুযায়ী, যদি উপ-নির্বাচন ঘোষণা করা হয়, তবে সুনেত্রা পাওয়ারই সেই আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। এটি হবে তাঁর প্রথম সরাসরি নির্বাচনী লড়াই, যা তাঁর রাজনৈতিক ক্যারিয়ারে এক বড় মাইলফলক হিসেবে গণ্য হচ্ছে। এর আগে তিনি মূলত নেপথ্যে থেকে অজিত পাওয়ারের নির্বাচনী প্রচার এবং সামাজিক কাজকর্ম পরিচালনা করতেন।
এনসিপির অভ্যন্তরীণ সমীকরণ ও ঐক্যের জল্পনা
অজিত পাওয়ারের মৃত্যুর পর এনসিপির ভবিষ্যৎ কোন দিকে যাবে, তা নিয়ে নানা গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। একটি বড় প্রশ্ন হল—অজিত পাওয়ারের নেতৃত্বাধীন এনসিপি কি পুনরায় শরদ পাওয়ারের নেতৃত্বাধীন এনসিপি (এসপি)-র সঙ্গে একীভূত হবে? সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের রিপোর্ট অনুযায়ী, প্রফুল্ল প্যাটেল, ছগন ভুজবল, ধনঞ্জয় মুন্ডে এবং সুনীল তৎকরের মতো সিনিয়র নেতারা সুনেত্রা পাওয়ারের সঙ্গে দেখা করেছেন। দলের কার্যকরী সভাপতি প্রফুল্ল প্যাটেল বর্তমানে এই অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে দলের হাল ধরেছেন।
সূত্রের খবর, অজিত পাওয়ার নিজেও মৃত্যুর আগে মিউনিসিপাল কর্পোরেশন নির্বাচনের সময় থেকেই শরদ পাওয়ারের শিবিরের সঙ্গে একীভূত হওয়ার বিষয়ে প্রাথমিক আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। তবে আপাতত সুনেত্রা পাওয়ারকে সামনে রেখে দল তার সাংগঠনিক শক্তি বজায় রাখতে চাইছে।
বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি
মহারাষ্ট্রের মহায়ুতি জোট এখন এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। একদিকে আসন্ন নির্বাচন এবং অন্যদিকে অজিত পাওয়ারের মতো একজন প্রভাবশালী নেতার অনুপস্থিতি জোটের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। বিজেপি এবং একনাথ শিন্ডের শিবসেনার সঙ্গে সমঝোতা বজায় রেখে সুনেত্রা পাওয়ার কতটা সফলভাবে দলকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন, সেটাই এখন দেখার বিষয়। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, সুনেত্রা পাওয়ারকে উপ-মুখ্যমন্ত্রী মনোনীত করা এনসিপি-র জন্য যেমন সহমর্মিতার ভোট পাওয়ার একটি কৌশল, তেমনই এটি দলের ঐক্য ধরে রাখারও একটি প্রয়াস।
সব মিলিয়ে, সুনেত্রা পাওয়ারের হাত ধরে মহারাষ্ট্রের পাওয়ার পরিবারের রাজনৈতিক লড়াই এক নতুন পথে অগ্রসর হতে চলেছে। অজিত পাওয়ারের শূন্যতা পূরণ করা সহজ কাজ না হলেও, দলের প্রবীণ নেতাদের সমর্থন এবং সুনেত্রার নিজস্ব ভাবমূর্তি তাঁকে এই কঠিন সময়ে কতটা সাহায্য করে, তা আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই স্পষ্ট হবে।
