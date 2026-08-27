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NCPI সাংসদের ভবিষ্যত্‍ কী? 'স্পিকারের সঙ্গে অভিষেকের...', সুদীপের মন্তব্যে নয়া জল্পনা

Sudip Bandyopadhyay:  'সুপ্রিম কোর্ট থেকে ২০ সাংসদের কাছে কোনও নোটিশ পাঠানো হয়নি। চারিদিকে বিভ্রান্তি কেন ছড়ানো হচ্ছে, আমি জানি না। কী নোটিশ এসেছে, কেন এসেছে, চ্যালেঞ্জ করছি প্রকাশ করুক'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Aug 27, 2026, 05:16 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 05:55 PM IST
NCPI সাংসদের ভবিষ্যত্‍ কী? 'স্পিকারের সঙ্গে অভিষেকের...', সুদীপের মন্তব্যে নয়া জল্পনা
Image Credit: সুদীপের মন্তব্যে নয়া জল্পনা

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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