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Kakali Ghosh Dastidar on Kalyan Banerjee: রাজনীতির মেগা ব্রেকিং: কল্যাণের সাংসদ পদ খারিজ হয়ে যাবে? শ্রীরামপুরের সাংসদের বিরুদ্ধে ভয়ংকর অভিযোগে তোলপাড় দেশ

Sreerampore TMC MP Kalyan Banerjee: এরপর দিনকয়েক কেটে গেলেও কোনো দৃশ্যমান পদক্ষেপ না নেওয়ায়, গত ১০ জুন পুনরায় স্পিকারকে দ্বিতীয় চিঠি পাঠান কাকলি। এই চিঠিতে তিনি তাঁর পুরনো চিঠির কথা এবং অভিযোগের গুরুত্ব স্পিকারকে স্মরণ করিয়ে দেন। 

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jun 15, 2026, 07:05 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 07:05 PM IST
Kakali Ghosh Dastidar on Kalyan Banerjee: রাজনীতির মেগা ব্রেকিং: কল্যাণের সাংসদ পদ খারিজ হয়ে যাবে? শ্রীরামপুরের সাংসদের বিরুদ্ধে ভয়ংকর অভিযোগে তোলপাড় দেশ

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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