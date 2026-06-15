/Kakali Ghosh Dastidar on Kalyan Banerjee: রাজনীতির মেগা ব্রেকিং: কল্যাণের সাংসদ পদ খারিজ হয়ে যাবে? শ্রীরামপুরের সাংসদের বিরুদ্ধে ভয়ংকর অভিযোগে তোলপাড় দেশ

রাজীব চক্রবর্তী: লোকসভায় এবার তৃণমূল বনাম তৃণমূল সংঘাত। দলেরই বর্ষীয়ান তথা প্রভাবশালী সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে নারী-বিরোধী মন্তব্য ও অভব্য আচরণের অভিযোগ তুলে এবার লোকসভার স্পিকারের দ্বারস্থ হলেন দলেরই আর এক ‘বিদ্রোহী’ সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদার। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সংসদ থেকে বরখাস্ত করার আর্জি জানিয়ে স্পিকারকে চিঠি দিয়েছেন তিনি। জাতীয় এবং রাজ্য রাজনীতিতে তীব্র তোলপাড়।
মূল অভিযোগ
সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদারের অভিযোগ অত্যন্ত গুরুতর। তাঁর দাবি, লোকসভা কক্ষের ভেতরেই সমস্ত শালীনতার মাত্রা ছাড়িয়ে মহিলা সাংসদদের উদ্দেশ্য করে কুরুচিকর ও নারী-বিরোধী মন্তব্য করেছেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। শুধু তাই নয়, লোকসভার অন্দরেই মহিলা সাংসদদের লক্ষ্য করে বিভিন্ন সময় কটাক্ষ এবং তীব্র আক্রমণ শানিয়েছেন তিনি। একজন জনপ্রতিনিধির মুখে এই ধরনের লিঙ্গবৈষম্যমূলক ও অবমাননাকর মন্তব্য কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যায় না বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন কাকলি।
স্পিকারকে চিঠি
এই ঘটনার প্রতিবাদে এবং কল্যাণের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থার দাবিতে গত ২৮ মে প্রথমবার লোকসভার স্পিকারকে চিঠি লিখেছিলেন কাকলি ঘোষ দস্তিদার। চিঠিতে তিনি পুরো বিষয়টি স্পিকারের নজরে এনে শ্রীরামপুরের সাংসদের পদ খারিজ বা বরখাস্তের আর্জি জানান।
এরপর দিনকয়েক কেটে গেলেও কোনো দৃশ্যমান পদক্ষেপ না নেওয়ায়, গত ১০ জুন পুনরায় স্পিকারকে দ্বিতীয় চিঠি পাঠান কাকলি। এই চিঠিতে তিনি তাঁর পুরনো চিঠির কথা এবং অভিযোগের গুরুত্ব স্পিকারকে স্মরণ করিয়ে দেন। একই সঙ্গে আর কালক্ষেপ না করে অভিযুক্ত তৃণমূল সাংসদের বিরুদ্ধে দ্রুত সংসদীয় আইন অনুযায়ী কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য ফের অনুরোধ জানান।
কল্যাণ কী বলেছেন?
এই প্রসঙ্গে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য - এখন আমি কাকলি ঘোষ দস্তিদার এর বিরুদ্ধে লোকসভার স্পিকারকে চিঠি লিখব। স্পিকারকে জানাবো, নারদা কেলেঙ্কারিতে উনার নাম জড়িয়েছিল। ওনাকে নগদ ৫ লাখ টাকা নিতে দেখা গিয়েছে। ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য লোকসভার স্পিকারের কাছে অনুমতি চাওয়া হয়েছিল। স্পিকার এখনো সেই অনুমতি দেননি। এখন যাতে সেই অনুমতি দেওয়া হয়।
উনি লোকসভার স্পিকার এর কাছে অভিযোগ জানিয়েছেন স্পিকার কি ব্যবস্থা নেবে সেটা তার ব্যাপার। এছাড়াও আমার প্রশ্ন, যদি আমি লোকসভার ভেতরে মহিলাদের সম্পর্কে কুমন্তব্য করে থাকি তাহলে সঙ্গে সঙ্গে অভিযোগ জানানো হল না কেন ? ৪ মে-র পর হঠাৎ এখন অভিযোগ জানাচ্ছেন কেন ?
রাজনৈতিক মহলে শোরগোল
একই দলের দুই শীর্ষস্তরের এবং বর্ষীয়ান সাংসদের মধ্যেকার এই প্রকাশ্য লড়াইয়ে স্বভাবতই চরম অস্বস্তিতে পড়েছে জোড়াফুল শিবির। রাজনৈতিক মহলের মতে, কাকলি ঘোষ দস্তিদার যেভাবে দলের অন্দরে ‘বিদ্রোহী’ অবস্থান নিয়ে সরাসরি লোকসভার স্পিকারের কাছে কল্যাণের বরখাস্তের দাবি তুললেন, তা নজিরবিহীন। এই ঘটনাটি শাসক দলের ভেতরের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব এবং ফাটলকেই আবার প্রকাশ্যে এনে দিল।
বিরোধী দলগুলি ইতিমধ্যেই এই ঘটনাকে হাতিয়ার করে তৃণমূলকে নিশানা করতে শুরু করেছে। এখন দেখার, এই চিঠির প্রেক্ষিতে লোকসভার স্পিকার কল্যাণের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করেন কি না, নাকি তৃণমূল নেতৃত্ব দলের অন্দরেই এই নজিরবিহীন কোন্দল মেটাতে কোনো হস্তক্ষেপ করে।
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