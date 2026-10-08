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জবাব তৈরি হয়নি, ফের স্পিকারের কাছে সময় চাইছেন NCPI সাংসদরা

NCPI Meet: আজ বৈঠকে বসছেন এনসিপিআই-এর কুড়িজন সাংসদ। এই প্রথমবার কলকাতায়  বৈঠকে বসতে চলেছেন এনসিপিআই সাংসদরা। 

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Oct 08, 2026, 11:29 AM IST|Updated: Oct 08, 2026, 11:29 AM IST
জবাব তৈরি হয়নি, ফের স্পিকারের কাছে সময় চাইছেন NCPI সাংসদরা

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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