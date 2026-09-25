/জবাব দিতে NCPI সাংসদদের আরও ২ সপ্তাহ সময় দিলেন স্পিকার

রাজীব চক্রবর্তী: এনসিপিআই সাংসদদের সময় দিল লোকসভার স্পিকারের দফতর। তবে ৪ নয়, ২ সপ্তাহ সময় দিলেন স্পিকার। আগামী ৮ অক্টোবরের মধ্যে জবাব দিতে বলা হল। চার সপ্তাহ সময় চাইলেও কার্যত দু সপ্তাহ সময় দিলেন স্পিকার। কোন যুক্তিতে তাঁরা তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে এনসিপিআই-তে যোগ দিয়েছেন এবং কেন তাদের বিরুদ্ধে দলত্যাগ বিরোধী আইন কার্যকর হবে না সেই বিষয়ে জানতে চেয়েছিলেন স্পিকার। প্রথমে ৭ দিন, দ্বিতীয় দফায় তিন সপ্তাহ এবং তৃতীয় দফায় জবাব দেওয়ার জন্য আরও দু'সপ্তাহ সময় পেলেন এনসিপিআই সাংসদরা।
প্রসঙ্গত, গত ২২ সেপ্টেম্বর জবাব দিতে স্পিকারের কাছে আরও ৪ সপ্তাহ সময় চান ২০ এনসিপিআই সাংসদরা। স্পিকারের কাছে আরও ৪ সপ্তাহ মানে আরও এক মাস সময় চান সুদীপ বন্দ্যোপাধ্য়ায়রা। সুপ্রিম শুনানির আগেই সময় চেয়ে লোকসভার স্পিকারকে চিঠি দেন সাংসদরা। লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লাকে চিঠি দিয়ে সেকথা জানান সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ও কাকলি ঘোষ দস্তিদার-সহ 'তৃণমূল' ছেড়ে যাওয়া ২০ জন সাংসদ।
উল্লেখ্য, সদস্যপদ খারিজের দাবিতে বিবাদ শুরু হয় গত জুন মাসে। মে মাসের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলে বাংলায় পালাবদলের পর। বিধানসভা ভোটে ভরাডুবির পরই 'তৃণমূলে' ভাঙন দেখা দেয়। সেই সময় দিল্লিতে'তৃণমূল কংগ্রেস' ছাড়ার ঘোষণা করে এনসিপিআই-তে যোগ দেন সুদীপ বন্দ্যোপাধ্য়ায় ও কাকলি ঘোষ দস্তিদার-সহ ২০ জন সাংসদ। তাঁদের লোকসভা নেতা হন সুদীপ বন্দ্যোপাধ্য়ায়।
এরপরই প্রথমে লোকসভার স্পিকারের কাছে দলত্যাগী সাংসদদের সদস্য পদ খারিজের আবেদন জানান অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু স্পিকার সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করছেন এই অভিযোগে পরবর্তীতে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন তিনি। যারপরই সুপ্রিম কোর্ট ওই ২০ জন সংসদকে নিজেদের বক্তব্য জানানোর জন্য নোটিশ পাঠায়। সুপ্রিম কোর্টের নোটিসের পাশাপাশি অবস্থান ব্যাখ্যা করে ২০ NCPI সাংসদকে নোটিস পাঠান লোকসভার স্পিকারও। সেই নোটিসেরই জবাব দেওয়ার জন্য আরও ২ সপ্তাহ সময় পেলেন NCPI সাংসদরা।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)