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জবাব দিতে NCPI সাংসদদের আরও ২ সপ্তাহ সময় দিলেন স্পিকার

NCPI: চার সপ্তাহ সময় চাইলেও কার্যত দু সপ্তাহ সময় দিলেন স্পিকার। আগামী ৮ অক্টোবরের মধ্যে জবাব দিতে বলা হল এনসিপিআই সাংসদদের। 

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Sep 25, 2026, 01:04 PM IST|Updated: Sep 25, 2026, 01:04 PM IST
জবাব দিতে NCPI সাংসদদের আরও ২ সপ্তাহ সময় দিলেন স্পিকার
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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