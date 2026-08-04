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দিল্লির বিগ ব্রেকিং: NCPI থেকে তৃণমূলে ফিরছেন? নিজের অবস্থান স্পষ্ট করলেন আবু তাহের, বড় ঘোষণা

NCPI MP Abu Taher on returning TMC: যোগ দেননি আজকের সকালের এনডিএ বৈঠকে। তারপরই নিজের অবস্থান স্পষ্ট করে বড় ঘোষণা করলেন আবু তাহের। 

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Aug 04, 2026, 12:17 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 12:17 PM IST
দিল্লির বিগ ব্রেকিং: NCPI থেকে তৃণমূলে ফিরছেন? নিজের অবস্থান স্পষ্ট করলেন আবু তাহের, বড় ঘোষণা
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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