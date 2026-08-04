/দিল্লির বিগ ব্রেকিং: NCPI থেকে তৃণমূলে ফিরছেন? নিজের অবস্থান স্পষ্ট করলেন আবু তাহের, বড় ঘোষণা

রাজীব চক্রবর্তী: এনসিপিআই থেকে তৃণমূলে 'ঘর ওয়াপসি' ইস্যুতে বিগ আপডেট। কদিন ধরে চলা NCPI সাংসদদের তৃণমূলে ফেরার জল্পনার মাঝেই দিল্লি থেকে বিগ ব্রেকিং। নিজের অবস্থান স্পষ্ট করে বড় ঘোষণা করলেন আবু তাহের।
আবু তাহেরের স্পষ্ট কথা, "এনডিএতে নেই। কিন্তু এনসিপিআইতে আছি। এনডিএতে থাকব না, বিজেপিতে যাব না।" প্রসঙ্গত, আজও এনডিএ বৈঠক এড়িয়ে গেলেন মুর্শিদাবাদের ৩ সংখ্যালঘু সাংসদ। মুর্শিদাবাদের ৩ সংখ্যালঘু সাংসদ-ই অনুপস্থিত এদিনের এনডিএ বৈঠকে। যাঁরা হলেন, আবু তাহের, খলিলুর রহমান এবং ইউসুফ পাঠান।
প্রসঙ্গত, কদিন আগেই কাবাঘুষোয় শোনা গিয়েছিল যে ৩ সাংসদ NCPI ছেড়ে তৃণমূলে ফিরছেন! NCPI-তে যোগ দিয়ে এলাকায় একঘরে হয়ে পড়েছেন, তাই ফের তৃণমূলে 'ঘর ওয়াপসি'র সিদ্ধান্ত। তৃণমূলে ফিরতে চেয়ে ইতিমধ্যেই নাকি তাঁরা যোগাযোগ করেছেন মমতাপন্থী তৃণমূল নেতৃত্বের সঙ্গে। কোন ফর্মুলায়, কীভাবে তাঁদের ফের দলে নেওয়া যায়, সেই নিয়ে কালীঘাট তৃণমূলের অন্দরে নাকি আলোচনাও শুরু হয়ে গিয়েছে। আবু তাহের খান ও খলিলুর রহমান তৃণমূলের টিকিটে মুর্শিদাবাদ ও জঙ্গিপুর- এই ২ আসন থেকে জিতে সাংসদ হন। ওদিকে তৃতীয়জন ইউসুফ পাঠানও মুর্শিদাবাদের বহরমপুরের সাংসদ।
কিন্তু NCPI সাংসদদের তৃণমূলে ফেরা নিয়ে যখন জল্পনা তুঙ্গে তখনই আবার বোমা ফাটান সাংসদ শতাব্দী রায়। তিনি দাবি করেন, '২০ জনই আছি। এ চলে গেল, ও চলে গেল। একদম নয়। খুব দায়িত্বের সঙ্গে বলছি, ২০ জনই আছি।' যার পাল্টা জবাবে সৌগত রায় আবার বিস্ফোরক দাবি করেন,'তিনজন সংসদ তারা ফিরতে চাইছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। এটা জানতে পেরে বিজেপি তাদের ওপর অত্যাচার শুরু করেছে। নানা রকম ভয় দেখাচ্ছে। সংবাদমাধ্যমে আমার বলে দেওয়াটাই আগে থেকে ভুল হয়েছে।'
এসব জল্পনার মাঝেই আবার বড় দাবি করেন কাকলি ঘোষ দস্তিদারের ছেলে। কাকলি-পুত্র বৈদ্যনাথ ঘোষ দস্তিদার রবি সন্ধ্যায় সোশ্যাল মিডিয়ায় দাবি করেন, শনিবার এনসিপিআই সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদারের ক্লিনিকে গোপন বৈঠকে বসেন প্রাক্তন মন্ত্রী শশী পাঁজা। সঙ্গে ছিলেন তৃণমূলের আরও এক হেভিওয়েট প্রাক্তন মন্ত্রী। ২ মন্ত্রী ও ৩ সাংসদ তৃণমূল থেকে এনসিপিআই-তে যোগ দিচ্ছেন বলে দাবি তাঁর।
এদিকে এই 'ঘর ওয়াপসি'র হাওয়া, 'দলবদল' নিয়ে জল্পনা যখন তুঙ্গে, তখনই দিল্লিতে গিয়ে পৌঁছেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এনসিপিআই সাংসদদের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বৈঠক করবেন বলে খবর। এলাকায় থাকার ক্ষেত্রে কী সমস্যা হচ্ছে, সেসব নিয়েই ৩ সাংসদের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী কথা বলবেন বলে খবর। এখন আজকের এনডিএ বৈঠকে ৩ সংখ্যালঘু সাংসদ যোগ না দেওয়ার পর, এবার জল কোনদিকে গড়ায়, সেটাই দেখার। কারণ আবু তাহের স্পষ্ট কথায় তাঁর নিজের অবস্থান জানিয়ে দিয়েছেন।
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