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জবাব দিতে স্পিকারের কাছে আরও ৪ সপ্তাহ সময় চাইলেন ২০ NCPI সাংসদ

NCPI: জুন মাসে বঙ্গে পালাবদলের পর 'তৃণমূল কংগ্রেস' ছেড়ে এনসিপিআই-তে যোগ দেন ২০ জন সাংসদ। লোকসভার স্পিকারের কাছে দলত্যাগী সাংসদদের সদস্য পদ খারিজের আবেদন জানান অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Sep 22, 2026, 11:46 AM IST|Updated: Sep 22, 2026, 11:46 AM IST
জবাব দিতে স্পিকারের কাছে আরও ৪ সপ্তাহ সময় চাইলেন ২০ NCPI সাংসদ
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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