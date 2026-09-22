/জবাব দিতে স্পিকারের কাছে আরও ৪ সপ্তাহ সময় চাইলেন ২০ NCPI সাংসদ

রাজীব চক্রবর্তী: স্পিকারের কাছে আরও ৪ সপ্তাহ মানে আরও এক মাস সময় চাইলেন এনসিপিআই-তে যোগ দেওয়া ২০ জন সাংসদ। সুপ্রিম শুনানির আগেই সময় চেয়ে লোকসভার স্পিকারকে চিঠি সাংসদদের।
লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লাকে চিঠি দিয়ে এ কথা জানিয়েছেন সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ও কাকলি ঘোষ দস্তিদার-সহ 'তৃণমূল' ছেড়ে যাওয়া ২০ জন সাংসদ। বিবাদ শুরু হয় গত জুন মাসে বঙ্গে পালাবদলের পর। সেই সময় দিল্লিতে ঘোষণা করে 'তৃণমূল কংগ্রেস' ছেড়ে এনসিপিআই-তে যোগ দেন ওই ২০ জন সাংসদ। তারপর প্রথমে লোকসভার স্পিকারের কাছে দলত্যাগী সাংসদদের সদস্য পদ খারিজের আবেদন জানান অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।
কিন্তু স্পিকার সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করছেন এই অভিযোগে পরবর্তীতে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন তিনি। ইতিমধ্যেই সুপ্রিম কোর্ট ওই ২০ জন সংসদকে নিজেদের বক্তব্য জানানোর জন্য নোটিশ পাঠিয়েছে। প্রসঙ্গত, সুপ্রিম কোর্টের নোটিসের পাশাপাশি অবস্থান ব্যাখ্যা করে ২০ NCPI সাংসদকে নোটিস পাঠান লোকসভার স্পিকারও।
আগামিকাল সুপ্রিম কোর্টে সেই মামলার শুনানি। তার আগেই ফের একবার সময় ভিক্ষা। উত্তর দেওয়ার জন্য আরও একমাস সময় চেয়ে স্পিকারকে চিঠি দিলেন বাংলার কুড়িজন সাংসদ।
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