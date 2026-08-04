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'NDA-তে নেই, কিন্তু NCPI-তে আছি'! বিতর্কে ইতি? দিল্লিতে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে...

NCPI NDA controversy:  দিল্লিতে বঙ্গভবনে NCPI সাংসদের সঙ্গে ঘণ্টা দেড়েক বৈঠক মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বিদেশে থাকায় বৈঠকে গরহাজির সাংসদ দেব।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Aug 04, 2026, 05:00 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 05:00 PM IST
'NDA-তে নেই, কিন্তু NCPI-তে আছি'! বিতর্কে ইতি? দিল্লিতে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে...
Image Credit: দিল্লিতে NCPI সাংসদদের বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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