বিক্ষুব্ধ সাংসদদের 'ঘর ওয়াপসি' নিয়ে বড় আপডেট! '২০ জনই...', বোমা ফাটালেন শতাব্দী

রাজীব চক্রবর্তী: কয়েক মাসেই মোহভঙ্গ! NCPI ছেড়ে বিক্ষুদ্ধ সাংসদদের তৃণমূলে 'ঘর ওয়াপসি'র এখন জল্পনা তুঙ্গে। সাংসদ শতাব্দী রায় কিন্তু স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, 'কিছু মিডিয়া এটা নিয়ে সময় কাটাচ্ছে, ওরা আমার কাছে আসছে, আমি ওদের কাছে যাচ্ছি। গল্পের সৃষ্টি হচ্ছে। এই চলে গেল, ওই চলে গেল। একদম নয়। খুব দায়িত্বের সঙ্গে বলছি, ২০ জনই আছি'।
শতাব্দী বলেন, 'সংসদে দেখা হল। এতদিনের পুরনো সঙ্গী, একটু কথা বলা হয়। সেটা যদি আবিষ্কার করা হয় চলে আসার কথা। তাহলে মনে হয় খুব একটা যুক্তিযুক্ত বা বুদ্ধিমানের কথা হবে'। তাঁর সাফ কথা, 'কালীঘাটের তৃণমূল যখন বারবার বলছিল, এদের নেওয়া হবে না। ক্ষমা চাইতে হবে। এতকিছু হচ্ছে, ওরা চাইছে কেন? ফেরত আসা বা ফেরত গেলেইবা এত সুন্দর করে স্বাগত জানাবেই বা কেন? বলছে, যাঁরা চলে এসেছে, তারা খারাপ। খারাপদের আর ভালো জায়গায় নেওয়ার দরকার কী'?
এগিকে সোমবার দিল্লিতে তৃণমূল ছেড়ে NCPI-তে যাওয়ার ২০ সাংসদের সঙ্গে বৈঠকে বসার কথা ছিল মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর। কিন্তু শেষ মুহূর্তে সফর বাতিল হয়ে যায়। শতাব্দী জানান, 'মঙ্গলবার মিটিং হওয়ার কথা আছে। আসলে এত ব্যস্ত, কোন কোনও ঘটনা ঘটে যায়, তখন বদলে যায়। এখনও পর্যন্ত এটাই কনফার্মড মঙ্গলবার আসবে আমরা বসব। এমনিতেই মুখ্যমন্ত্রী বলেছে প্রত্যেক মাসে একবার করে বসতে'।
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