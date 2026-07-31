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বিক্ষুব্ধ সাংসদদের 'ঘর ওয়াপসি' নিয়ে বড় আপডেট! '২০ জনই...', বোমা ফাটালেন শতাব্দী

NCPI MPs returning TMC:  'সংসদে দেখা হল। এতদিনের পুরনো সঙ্গী, একটু কথা বলা হয়। সেটা যদি আবিষ্কার করা হয় চলে আসার কথা। তাহলে মনে হয় খুব একটা যুক্তিযুক্ত বা বুদ্ধিমানের কথা হবে'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jul 31, 2026, 05:24 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 05:31 PM IST
বিক্ষুব্ধ সাংসদদের 'ঘর ওয়াপসি' নিয়ে বড় আপডেট! '২০ জনই...', বোমা ফাটালেন শতাব্দী
Image Credit: বোমা ফাটালেন শতাব্দী

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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