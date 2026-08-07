/৩ সংখ্য়ালঘু সাংসদ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে প্রাতঃরাশে! আবু তাহের-খলিলুর-ইউসুফ জমা দিলেন মেমোরান্ডাম; কী কথা হল?

রাজীব চক্রবর্তী: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রাতঃরাশ বৈঠকে হাজির মুর্শিদাবাদের তিন সংখ্যালঘু সাংসদ আবু তাহের, খলিলুর রহমান এবং ইউসুফ পাঠান। এর আগে পরপর দুবার সংসদ ভবনে এনডিএ শিবিরের বৈঠকে না গেলেও প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানে এনডিএ সাংসদদের বৈঠকে হাজির এই তিন সাংসদ। প্রসঙ্গত, খলিলুর রহমানকে পাশে নিয়ে আবু তাহের বলেছিলেন, আমরা এনসিপিআই। এনডিএ-র বিষয়ে নেই। কে সমর্থন করছে, কে করছে না-- আমরা বলতে পারব না। আমরা এনডিএ-তে নেই।
মোদীর বৈঠকে NCPI ও NDA
কিন্তু সে তো আলাদা ব্যাপার। আজ, শুক্রবার বড় ঘটনা দিল্লিতে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকের পরে আজ, শুক্রবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে প্রাতরাশ বৈঠকে যোগ দিলেন ন্যাশনালিস্ট সিটিজেনস পার্টি অব ইন্ডিয়ার (NCPI) এই ৩ সংখ্যালঘু সাংসদ-- মুর্শিদাবাদের আবু তাহের খান, জঙ্গিপুরের খলিলুর রহমান এবং বহরমপুরের ইউসুফ পাঠান। দেখতে গেলে এনডিএ (NDA)-র শরিক ও সমর্থক সাংসদদের নিয়ে আয়োজিত এই বিশেষ বৈঠকেই অংশগ্রহণ করছেন তাঁরা।
প্রধানমন্ত্রীর আমন্ত্রণ
প্রাতরাশ বৈঠকে যোগ দেওয়া প্রসঙ্গে বহরমপুরের সাংসদ ও প্রাক্তন ক্রিকেটার ইউসুফ পাঠান জানান: "আমরা এনসিপিআই (NCPI)-তে একসঙ্গেই আছি। দেশের স্বার্থে যা ভালো, আমরা সেটাই করব। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের মতো ব্যক্তিত্বদের থেকে যখন আমন্ত্রণ আসে, তখন সেখানে যাওয়া সম্মানের বিষয়। দেশের কল্যাণে আমরা সবসময় পাশে আছি।"
ব্রেকফাস্ট বৈঠকে মোদী-সঙ্গে
ব্রেকফাস্ট বৈঠকে কী বলেছেন প্রধানমন্ত্রী? সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, বৈঠকে প্রধানমন্ত্রীর গলায় 'লুক ইস্ট' শোনা যায়। মোদীজি বলেন, কলকাতা, ভুবনেশ্বর এবং গুয়াহাটি থেকে কত শ্রমিকরা ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে যান, দেশের পশ্চিমাঞ্চলে যে গতিতে উন্নয়ন হচ্ছে, পূর্বাঞ্চলে সেই গতিতে হচ্ছে না। এদিকে আমাদের নজর দিতে হবে। সঙ্গে মোদী যোগ করেন, এনডিএ একটি পরিবার। একে ধরে রাখতে হবে। সবচেয়ে আকর্ষক যখন তিনি বলেন, 'দেশের মানুষ স্থায়ী সরকার চায়'! এটা বোঝাতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী সাংসদদের বলেন, 'আমি যতদিন প্রধানমন্ত্রী ততদিনে ব্রিটেনে আটবার প্রধানমন্ত্রী বদল হয়ে গিয়েছে! পাশাপাশি সুদীপ জানান, তিনজন সংখ্যালঘু সাংসদ আজ প্রধানমন্ত্রী হাতে মেমোরান্ডাম দিয়েছেন।
শাহ-সঙ্গে
এর আগে বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের কাছে গিয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ স্থানীয় ও সামাজিক সমস্যা তুলে ধরেন এই তিন সাংসদ। তাঁদের মূল দাবিগুলি ছিল: ভোটার তালিকা ও ট্রাইব্যুনাল সংক্রান্ত সমস্যা: ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়া প্রকৃত নাগরিকদের নাম পুনর্বহালের বিষয়টি এসআইআর (SIR) ট্রাইব্যুনালে দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে। ট্রাইব্যুনালের বিলম্বের কারণে সাধারণ মানুষ পাসপোর্ট ভেরিফিকেশন, জমি রেজিস্ট্রেশন এবং সরকারি জনকল্যাণমূলক প্রকল্প থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। বছরের শেষ নাগাদ এই প্রক্রিয়ার নিষ্পত্তির পাশাপাশি অতিরিক্ত ট্রাইব্যুনাল বেঞ্চ গঠনের দাবি জানান তাঁরা। কথা বলেছিলেন মসজিদের মাইক ও লাউডস্পিকার বিষয়েও। শব্দদূষণ সংক্রান্ত সুপ্রিম কোর্টের নিয়ম মেনে মসজিদের লাউডস্পিকার বা মাইক সরানোর ক্ষেত্রে যাতে একপাক্ষিক পদক্ষেপ না নেওয়া হয় এবং ধর্মীয় অনুভূতি বজায় রেখে সংবেদনশীল ও সমানভাবে আইন প্রয়োগ করা হয়, সেই আর্জি জানানো হয়েছে। বৈঠকের পরে খলিলুর রহমান জানান, "অমিত শাহ আমাদের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনেছেন এবং বিষয়গুলি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন।"
আমাদের ব্যথা-যন্ত্রণা আলাদা
এই বৈঠককে ঘিরে রাজনৈতিক জলঘোলা শুরু হয়েছে। প্রবীণ তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায় তীব্র আক্রমণ শানিয়ে বলেছেন: "কেউ একই সঙ্গে এনসিপিআই-তে থেকে সংখ্যালঘু-বিরোধী পদক্ষেপের বিরোধিতা করতে পারেন না। দু' নৌকোয় পা দিয়ে চলা যায় না। বিজেপি বা এনডিএ-র সঙ্গে হাত মেলালে তাঁদের সাম্প্রদায়িক এজেন্ডাকেও মেনে নিতে হবে।" সৌগত রায় গতকাল এই তিন সাংসদের প্রসঙ্গে বলেছিলেন, এনসিপিআই-তে থেকেও এনডিএ-তে নেই! দু'নৌকায় পা মুর্শিদাবাদের সাংসদ আবু তাহের এবং খলিলুর রহমানের। সৌগত রায়ের গতকালের এই 'দুই নৌকায় পা দিয়ে চলা যায় না' মন্তব্য প্রসঙ্গে আবু তাহের জানান, সৌগত রায়ের ব্যথা আলাদা, আমাদের ব্যথা-যন্ত্রণা আলাদা।
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