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৩ সংখ্য়ালঘু সাংসদ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে প্রাতঃরাশে! আবু তাহের-খলিলুর-ইউসুফ জমা দিলেন মেমোরান্ডাম; কী কথা হল?

PM Modi Breakfast Meeting: এনসিপিআই সাংসদদের প্রাতঃরাশ বৈঠকে ডেকেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেই বৈঠকে যোগ দিলেন এনসিপিআই-র তিন মুসলিম সাংসদ আবু তাহের, খলিলুর রহমান এবং ইউসুফ পাঠান। এনসিপিআই-র সমস্ত সাংসদদেরই আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল এই বৈঠকে। সংশয় ছিল, এই তিন মুসলিম সাংসদকে নিয়েই। তবে তারা সমস্ত জল্পনা উড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদীর ডাকা বৈঠকে যোগ দিলেন।

Written BySoumitra Sen
Published: Aug 07, 2026, 02:00 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 02:00 PM IST
৩ সংখ্য়ালঘু সাংসদ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে প্রাতঃরাশে! আবু তাহের-খলিলুর-ইউসুফ জমা দিলেন মেমোরান্ডাম; কী কথা হল?

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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