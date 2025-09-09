Vice President Election 2025: ধনখড়ের উত্তরসূরি সিপি রাধাকৃষ্ণণ, ৩০০ ভোট পেল ইন্ডিয়া জোট...

Vice President Election 2025: ধনখড়ের উত্তরসূরি সিপি রাধাকৃষ্ণণ, ৩০০ ভোট পেল ইন্ডিয়া জোট...
Vice President Election 2025: উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বিরোধীদের ভোটদানের হার ছিল একশো শতাংশ। যা নজিরহীন। ভোট দিলেন ৩১৫ জন সাংসদ।
রাজীব চক্রবর্তী: ধনখড়ের চেয়ারে সিপি রাধাকৃষ্ণণ। দেশের পরবর্তী উপরাষ্ট্রপতি হচ্ছেন NDA পদপ্রার্থীই। বিরোধী প্রার্থী সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি সুদর্শন রেড্ডিতে ১৫২ ভোটে হারিয়ে দিলেন তিনি।
রাজ্যসভা ও লোকসভার সাংসদদের গোপন ব্যালটে নির্বাচিত হন উপ রাষ্ট্রপতি। আজ, মঙ্গলবার ১০ থেকে ৫টা পর্যন্ত ভোটগ্রহণ পর্ব চলে সংসদে। ভোট পড়ল প্রায় ৯৮ শতাংশ। সংখ্যার হিসেবে ৭৬৭ ভোট। বৈধ ভোটের সংখ্যা ৭৫২। উপরাষ্ট্রপতি পদে NDA প্রার্থী রাধাকৃষ্ণণের পক্ষে ভোট দেন ৭৫২ জন সাংসদ। UPA প্রার্থী সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি সুদর্শন রেড্ডি পান ৩০০ ভোট।
পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য়পাল ছিলেন। এরপর ২০২২ সালে বিরোধী প্রার্থী মার্গারেট আলভাকে হারিয়ে উপরাষ্ট্রপতি হন জগদীপ ধনখড়। কিন্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার ইস্তফা দিয়েছেন তিনি। ধনখড়ে উত্তরসূরি? উপ রাষ্ট্রপতি পদে এবার এনডিএ-র প্রার্থী মহারাষ্ট্রের রাজ্যপাল, প্রাক্তন বিজেপি নেতা সি পি রাধাকৃষ্ণন। সংখ্যার বিচারে তাঁর জয় কার্যত নিশ্চিতই ছিল। তবে উপ রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি সুদর্শন রেড্ডিকে প্রার্থী করেছিল INDIA জোটও।
এদিকে ২০২৪ লোকসভা ভোটে যথেষ্ট ভালো করেছে বিরোধীরা। ফলে সাংসদের উভয় কক্ষে তাদের সাংসদের সংখ্যাও বেড়েছে। এদিম উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ভোট দেন বিরোধীপক্ষে ৩১৫ জন সাংসদ। অর্থাত্ ভোটদানের হার ছিল একশো শতাংশ। যা নজিরবিহীন।
