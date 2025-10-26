Rajasthan Kota Hostel incident: 'সারা শরীরে রক্ত মাখামাখি, উলঙ্গ হয়ে মুখ গুঁজে বিছানায় পড়ে! দরজা খুলতেই.... ' কোটায় নিটের মেধাবী ছাত্রের রহস্যমৃত্যু! তোলপাড়...

Rajasthan Kota Hostel incident: 'সারা শরীরে রক্ত মাখামাখি, উলঙ্গ হয়ে মুখ গুঁজে বিছানায় পড়ে! দরজা খুলতেই.... ' কোটায় নিটের মেধাবী ছাত্রের রহস্যমৃত্যু! তোলপাড়...
Roshan Kumar Patra: রোশন আদতে ওড়িশার গঞ্জাম জেলার বাসিন্দা ছিলেন। কোটা শহরে তিনি তাঁর এক ভাই ও কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে একই হোস্টেলে থাকতেন।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ফের এক পড়ুয়ার আত্মহত্যার ঘটনায় আলোচনায় উঠে এল রাজস্থানের কোটা শহর (Rajastha Kota)। ওড়িশার (Odisha) এক পরীক্ষার্থীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে চাঞ্চল্য (NEET aspirant death in Kota)। কোটায় নিট-ইউজি পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছিল ওই পড়ুয়া। ২৪ বছর বয়সী ওড়িশার ছাত্র রোশন কুমার পাত্র (Roshan Kumar Patra), গঞ্জাম জেলার জরাদা থানা এলাকার অভয়পুরের বাসিন্দা ছিলেন। রাজীব গান্ধী নগরের একটি হোস্টেলে তার খুড়তুতো ভাই ও বন্ধুদের সঙ্গে থাকতেন।
পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, রোশন ও তার বন্ধুরা গভীর রাত পর্যন্ত পড়াশোনা করেছিলেন। সকালে তিনি দরজা না খোলায় বন্ধুরা ভেবেছিলেন যে তিনি ঘুমাচ্ছেন। কিন্তু দুপুরের খাবারের সময়েও তিনি বাইরে না আসায়, তারা দরজায় ধাক্কা দেন। কোনও সাড়া না পেয়ে তারা ওয়ার্ডেনকে খবর দেন।
ওয়ার্ডেন ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে দরজা খোলেন এবং ঘরে ঢুকে রোশনকে বিছানার ওপর উপুড় হয়ে পড়ে থাকতে দেখেন। রোশনের বাবার কথা অনুযায়ী, 'তার গায়ে কোনও পোশাক ছিল না এবং তার চোখ ও মুখ থেকে রক্তপাত হচ্ছিল'। পুলিসকে খবর দেওয়া হলে, রোশনকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, কিন্তু সেখানে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।
রোশনের বাবা রাধাশ্যাম পাত্র এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমে জানান, 'গতরাতে আমরা প্রায় ৪০ মিনিট কথা বলেছিলাম। এমনকি ভিডিয়ো কলেও আমাদের কথা হয়। ছেলে বেশ খুশিই ছিল, কোনও চিন্তা বা মানসিক চাপের লক্ষণ বুঝতে পারিনি।'
ওই পড়ুয়ার বাবা জানান, 'আমার ছেলে কখনও নিজের প্রাণ নিয়ে নেওয়ার কথা ভাবতেও পারে না। ও বরাবর ক্লাসে প্রথম হত।'
রোশনের বাবা আরও জানিয়েছেন, তিনি তাঁর ভাইপোর কাছ থেকে শুনেছেন, 'দরজা ভেঙে যখন ঘরে ঢোকা হয়, তখন রোশনের শরীরে কোনও পোশাক ছিল না। শুধু তাই নয়, সারা শরীরে রক্ত মাখামাখি হয়ে ছিল।'
কোটার মতো শহরে যেখানে লক্ষ লক্ষ পড়ুয়া পড়াশোনা করতে আসে, সেখানে কোনও পরীক্ষার্থীর রহস্যমৃত্যু ঘিরে রহস্য তৈরি হওয়ায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা শহরে। পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত্যুর সঠিক কারণ এখনও জানা যায়নি। বিস্তারিত তদন্ত শুরু হয়েছে। দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে, রিপোর্টের অপেক্ষা করছেন পুলিস আধিকারিকরা।
স্থানীয় পুলিস বর্তমানে রোশনের মৃত্যুর পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি খতিয়ে দেখছে।
আরও পড়ুন: Tejaswi Yadav on Bihar Polls 2025: 'নির্বাচনে জিতলেই সিলিন্ডারের দাম কমবে ৫০০ টাকা, ৫০ লাখের বিমার সুযোগ!' ভোটের আগে বিশাল ঘোষণা...
আরও পড়ুন: UP Crime: 'তোর বুকে হাত দেবে শ্বশুর, যৌনাঙ্গে দেওর...' কন্যা জন্ম দেওয়ার অপরাধে শ্বশুরবাড়ির নারকীয় অত্যাচার! বারবার গর্ভপাত...
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)