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চিরকুটে লেখা মুখস্থ ১৩৫ প্রশ্ন, উত্তর টিক বইয়ে! কীভাবে প্রশ্নফাঁস NTA-র ৩ বিশেষজ্ঞের? ৯৪ পাতার CBI চার্জশিটে ভয়ংকর তথ্য

NEET paper leak CBI chargesheet: কী করতেন ৩ NTA কর্তা? কীভাবে ফাঁস প্রশ্ন? সিবিআই জানিয়েছে, এনটিএ-র 'কনফিডেনশিয়াল সেকশন'-এ যাতায়াতের সময় বিশেষজ্ঞদের কোনও শারীরিক তল্লাশি করা হত না। এমনকি সিসিটিভি ফুটেজ নজরদারির জন্য উপযুক্ত লাইভ মনিটরিংয়ের ব্যবস্থাও ছিল না।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Aug 07, 2026, 01:02 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 01:02 PM IST
চিরকুটে লেখা মুখস্থ ১৩৫ প্রশ্ন, উত্তর টিক বইয়ে! কীভাবে প্রশ্নফাঁস NTA-র ৩ বিশেষজ্ঞের? ৯৪ পাতার CBI চার্জশিটে ভয়ংকর তথ্য

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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