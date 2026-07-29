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বিগ ব্রেকিং: দেশ জুড়ে চলা নিট প্রশ্নফাঁস কান্ডের মারাত্মক আন্দোলনের মাঝেই, CBI-এর চার্জশিট পেশ-- ভয়ংকর তথ্য, কারা জড়িত?

Neet question paper lead CBI investigation chargesheet: সিবিআই সূত্রে জানা গিয়েছে, পেশ করা এই চার্জশিটে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (BNS)-এর প্রতারণা ও অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র সংক্রান্ত একাধিক কঠোর ধারার পাশাপাশি দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন (Prevention of Corruption Act) এবং পাবলিক এক্সামিনেশনস (প্রিভেনশন অব আনফেয়ার মিন্স) অ্যাক্ট, ২০২৪-এর বিভিন্ন ধারায় অভিযোগ আনা হয়েছে।

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Jul 29, 2026, 12:04 AM IST|Updated: Jul 29, 2026, 12:10 AM IST
বিগ ব্রেকিং: দেশ জুড়ে চলা নিট প্রশ্নফাঁস কান্ডের মারাত্মক আন্দোলনের মাঝেই, CBI-এর চার্জশিট পেশ-- ভয়ংকর তথ্য, কারা জড়িত?

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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