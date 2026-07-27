শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নয়! 'ককরোচ'দের হুঁশিয়ারিতে বড় পদক্ষেপের পথে কেন্দ্র?

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নিট প্রশ্নফাঁস কাণ্ডে ইস্তফা দিয়েছেন ধর্মেন্দ্র প্রধান। তবে আন্দোলন কিন্তু এখনই থামছে না! 'ককরোচ জনতা পার্টি'র হুঁশিয়ারি পর এবার পুলিসি পদক্ষেপ পর্যালোচনা করার সিদ্ধান্ত নিল কেন্দ্র। খুব তাড়াতাড়ি পরবর্তী পদক্ষেপ ঘোষণা করা হতে পারে বলে খবর।
যন্তরমন্তরে ৩৬ দিনের ছাত্র ও যুব আন্দোলন স্থগিত। 'ককরোচ জনতা পার্টি' হুঁশিয়ারি, বিক্ষোভকারীদের ও সংগঠকদের বিরুদ্ধে যেসব ফৌজদারি মামলা বা FIR দায়ের করা হয়েছে, তা বাতিল করা নিয়ে সরকারকে লিখিত আশ্বাস দিতে হবে বা চুক্তি করতে হবে। মুক্তি দিতে হবে আন্দোলনকারীদেরও। মঙ্গলবারের যদি তা না হয়, দেশজুড়ে ফের আন্দোলন শুরু হবে। এখন আন্দোলন তো শুধু দিল্লিতে সীমাবদ্ধ ছিল না। ছড়িয়ে পড়েছিল দেশের বিভিন্ন প্রান্তে। সূত্রের খবর, রাজ্য় প্রশাসন কী পদক্ষেপ করেছে, সে বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করছে কেন্দ্র। ইঙ্গিত মিলেছে যে, শান্তিপূর্ণভাবে যাঁরা আন্দোলন করছিলেন, তাঁদের বিরুদ্ধে কোনও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে না।
সোমবার দিল্লিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে সিজেপি-র জাতীয় মুখপাত্র আশুতোষ রাঙ্কা বলেন, "সরকারের সঙ্গে আমাদের তৃতীয় দফা আলোচনার সময় স্পষ্ট সম্মত হয়েছিল যে, দেশের যেখানেই এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছাত্র বা সংগঠকদের বিরুদ্ধে এফআইআর করা হয়েছে, তা অবিলম্বে তুলে নেওয়া হবে। একই সঙ্গে ভবিষ্যতেও আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে নতুন করে কোনো আইনি পদক্ষেপ বা হয়রানি করা যাবে না।"
তিনি আরও জানান, সিজেপি-র পক্ষ থেকে ইতিমধ্যে একটি খসড়া চুক্তিপত্র কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জে. পি. নাড্ডা এবং ড. জিতেন্দ্র সিংয়ের কাছে জমা দেওয়া হয়েছে। আইনি পরামর্শ নেওয়ার পর মঙ্গলবারের মধ্যে সরকার তাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাবে বলে আশ্বাস দিয়েছিল।
এদিকে আন্দোলন স্থগিত হলেও বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের একাধিক জায়গায় আন্দোলনকারীদের আটক ও হয়রানি করার খবর সামনে এসেছে। এ বিষয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে সিজেপি মুখপাত্র জানান, "আমরা আশা করব সরকারের শীর্ষ ক্যাবিনেট মন্ত্রীরা দেওয়া কথা রাখবেন এবং দ্রুত সমস্ত এফআইআর বাতিল করবেন। কিন্তু যদি মঙ্গলবারের মধ্যে লিখিত চুক্তি না পৌঁছায় এবং আটক ব্যক্তিদের মুক্তি না দেওয়া হয়, তবে আমরা বাধ্য হয়ে পুনরায় রাজপথে নামব।"
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)