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শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নয়! 'ককরোচ'দের হুঁশিয়ারিতে বড় পদক্ষেপের পথে কেন্দ্র?

CJP protest in Jnatar Mantar: আন্দোলন তো শুধু দিল্লিতে সীমাবদ্ধ ছিল না। ছড়িয়ে পড়েছিল দেশের বিভিন্ন প্রান্তে। সূত্রের খবর, রাজ্য় প্রশাসন কী পদক্ষেপ করেছে, সে বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করছে কেন্দ্র। 

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jul 27, 2026, 11:05 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 11:05 PM IST
শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নয়! 'ককরোচ'দের হুঁশিয়ারিতে বড় পদক্ষেপের পথে কেন্দ্র?
Image Credit: &#039;ককরোচ&#039;দের হুঁশিয়ারিতে বড় পদক্ষেপের পথে কেন্দ্র?

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে...'ককরোচ'দের হুঁশিয়ারিতে বড় পদক্ষেপের পথে কেন্দ্র?
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