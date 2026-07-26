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এবার পরীক্ষা ব্য়বস্থার খোলনলচে বদলে ফেলছে কেন্দ্র! বড় ঘোষণা প্রধানমন্ত্রীর

Narendra Modi task force:  'যেসব ব্যক্তি ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যতের সঙ্গে ছিনিমিনি খেলেছে, তারা আজ জেলে পচছে। দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য আমরা ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট তৈরি করেছি'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jul 26, 2026, 08:36 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 08:36 PM IST
এবার পরীক্ষা ব্য়বস্থার খোলনলচে বদলে ফেলছে কেন্দ্র! বড় ঘোষণা প্রধানমন্ত্রীর
Image Credit: বড় ঘোষণা প্রধানমন্ত্রীর

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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