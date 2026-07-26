/এবার পরীক্ষা ব্য়বস্থার খোলনলচে বদলে ফেলছে কেন্দ্র! বড় ঘোষণা প্রধানমন্ত্রীর

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নিট প্রশ্নফাঁস কাণ্ডে তুমুল বিক্ষোভ। ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফার পর এবার পরীক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারে বড় পদক্ষেপ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ঘোষণা, 'আমাদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করতেই হবে। আমাদের পরীক্ষা পদ্ধতি যেন নিখাদ নির্ভরযোগ্য হয়, স্বচ্ছ হয় এবং প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়— এই সব বিষয় মাথায় রেখেই নিলেকণি সাহেবের নেতৃত্বে টাস্ক ফোর্স গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে'।
আজ, রবিবার সন্ধ্যায় সোশ্যাল মিডিয়ায় ভিডিও পোস্ট করে মোদী জানান, দেশের পরীক্ষা ব্যবস্থার পর্যালোচনা করে সরকারের কাছে রিপোর্ট জমা দেবে এই টাস্ক ফোর্স। সেই রিপোর্টের ভিত্তিতে আগামী দিনের সমস্ত সর্বভারতীয় পরীক্ষার স্বচ্ছতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা সুনিশ্চিত করা হবে। বলেন, 'শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যতের সুরক্ষায় ভারত সরকার অনবরত নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করে চলেছে। যেসব ব্যক্তি ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যতের সঙ্গে ছিনিমিনি খেলেছে, তারা আজ জেলে পচছে। দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য আমরা ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট তৈরি করেছি। আগামিকালই পার্লামেন্টে কঠোর আইনি বিধান রেখে নতুন আইন তৈরির দিকে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি'।
এদিকে নিট প্রশ্ন কাণ্ডে লাগাতার আন্দোলনের চাপে পদত্যাগ করেছেন ধর্মেন্দ্র প্রধান। তাঁর পদত্যাগপত্র গ্রহণও করেছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। এবার কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর দায়িত্বে প্রহ্লাদ যোশী। প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি নির্দেশ দিয়েছেন,ক্যাবিনেট মন্ত্রী প্রহ্লাদ জোশীকে তাঁর বর্তমান দায়িত্বের পাশাপাশি শিক্ষা মন্ত্রকের অতিরিক্ত দায়িত্বও প্রদান করা হবে।
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