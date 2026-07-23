/রণক্ষেত্র ছাত্র আন্দোলন: DM বাসভবনে পাথরবৃষ্টি, পরিস্থিতি সামলাতে গুলি চালাল পুলিস

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নিট-ইউজি (NEET-UG) পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফার দাবিতে চলমান ছাত্র আন্দোলন এবার চরম হিংসাত্মক রূপ নিল বিহারে। বৃহস্পতিবার বিহারের জেহানাবাদ জেলায় শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ প্রদর্শন মুহূর্তের মধ্যে রণক্ষেত্রের চেহারা নেয়। পরিস্থিতি এতটাই নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় যে, জেলাশাসকের (DM) সরকারি বাসভবনে চড়াও হয়ে বেপরোয়া পাথরবৃষ্টি শুরু করে উত্তেজিত বিক্ষোভকারীরা। উত্তেজিত জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে এবং ডিএম আবাসের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে পুলিসকে বাধ্য হয়ে কয়েক রাউন্ড শূন্যে গুলি চালাতে হয়।
জেলাশাসকের বাসভবনে হামলা ও পাথরবৃষ্টি
ঘটনার সূত্রপাত বৃহস্পতিবার সকালে। নিট পরীক্ষায় একের পর এক অনিয়ম ও প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগে ক্ষুব্ধ হাজার হাজার শিক্ষার্থী এবং একাধিক যুব সংগঠনের প্রতিনিধিরা রাজপথে নামেন। তাঁদের মূল দাবি ছিল— কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানকে অবিলম্বে পদত্যাগ করতে হবে এবং গোটা ঘটনার নিরপেক্ষ সিবিআই বা বিচার বিভাগীয় তদন্ত সুনিশ্চিত করতে হবে।
বিক্ষোভ মিছিলটি জেহানাবাদের বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করে যখন জেলাশাসকের সরকারি বাসভবনের সামনে পৌঁছায়, তখন মেজাজ হারান আন্দোলনকারীরা। বাসভবনের বাইরে মোতায়েন থাকা পুলিসকর্মীরা তাঁদের থামানোর চেষ্টা করলে দুই পক্ষের মধ্যে তীব্র বাকবিতণ্ডা ও ধস্তাধস্তি শুরু হয়। দেখতে দেখতেই আন্দোলনকারীরা হিংসাত্মক হয়ে ওঠে এবং ডিএম আবাস লক্ষ্য করে মুড়ি-মুড়কির মতো পাথর ছুড়তে শুরু করে। এতে চত্বরে থাকা একাধিক যানবাহন ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা একাধিক পুলিসকর্মী আহত হন বলে খবর।
পরিস্থিতি সামলাতে পুলিসের গুলি, ঘটনাস্থলে এসপি
জেলাশাসকের আবাসে এই তাণ্ডব চলার সঙ্গে সঙ্গেই সেখানে উপস্থিত নিরাপত্তাকর্মী ও পুলিস চরম বিপাকে পড়ে। বাধ্য হয়ে জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে ও প্রাণরক্ষার্থে পুলিস শূন্যে একাধিক রাউন্ড গুলি চালায়। গুলির শব্দে মুহূর্তের মধ্যে গোটা এলাকায় হুড়োহুড়ি পড়ে যায় এবং বিক্ষোভকারীরা ছত্রভঙ্গ হতে শুরু করে।
ঘটনার খবর পাওয়া মাত্রই বিশাল পুলিসবাহিনী ও র্যাফ (RAF) নিয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যান জেহানাবাদের পুলিস সুপার (SP)। তিনি নিজে স্বশরীরে উপস্থিত হয়ে পুরো আইনি ব্যবস্থার তদারকি শুরু করেন। পুরো এলাকাকে ঘিরে ফেলে চিরুনি তল্লাশি শুরু করেছে পুলিস। আইনশৃঙ্খলা পুনরুদ্ধার করতে জেহানাবাদ শহরের সংবেদনশীল স্থানগুলোতে অতিরিক্ত পুলিস বল মোতায়েন করা হয়েছে।
দেশজুড়ে বাড়তে থাকা ক্ষোভের রেশ
দেশজুড়ে নিট পরীক্ষা ঘিরে যে অসন্তোষের দাবানল জ্বলছে, জেহানাবাদের এই ঘটনা তারই এক চরম বহির্প্রকাশ। বিগত কয়েক দিন ধরেই যন্তর মন্তর থেকে শুরু করে দেশের বিভিন্ন রাজ্যে শিক্ষামন্ত্রীর ইস্তফা এবং পরীক্ষা বাতিলের দাবিতে রাজপথে নেমেছেন পরীক্ষার্থী ও তাঁদের অভিভাবকেরা। কিন্তু বিহারে প্রশ্নপত্র ফাঁসের সরাসরি যোগসূত্র মেলার পর থেকেই রাজ্যটিতে ক্ষোভের পারদ সবচেয়ে বেশি চড়েছে।
জেহানাবাদের পুলিস প্রশাসন সূত্রে জানানো হয়েছে, সরকারি সম্পত্তিতে ভাঙচুর ও আইনশৃঙ্খলা ভঙ্গকারীদের বরদাস্ত করা হবে না। সিসিটিভি ফুটেজ দেখে পাথরবৃষ্টিতে জড়িতদের চিহ্নিত করার কাজ চলছে এবং বহু বিক্ষোভকারীকে আটক করা হয়েছে। বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে থাকলেও গোটা শহর জুড়ে থমথমে উত্তেজনা বজায় রয়েছে।
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