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রণক্ষেত্র ছাত্র আন্দোলন: DM বাসভবনে পাথরবৃষ্টি, পরিস্থিতি সামলাতে গুলি চালাল পুলিস

NEET Paper Leak Protest: নিট প্রশ্নপত্র ফাঁস ও শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে রণক্ষেত্র জেহানাবাদ। জেলাশাসকের বাসভবনে চড়াও হয়ে বেপরোয়া পাথরবৃষ্টি বিক্ষোভকারীদের! পরিস্থিতি সামলাতে শূন্যে কয়েক রাউন্ড গুলি চালালো পুলিস। ঘটনাস্থলে বিশাল বাহিনী নিয়ে হাজির এসপি। 

Written BySoumita Mukherjee
Published: Jul 23, 2026, 07:17 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 07:17 PM IST
রণক্ষেত্র ছাত্র আন্দোলন: DM বাসভবনে পাথরবৃষ্টি, পরিস্থিতি সামলাতে গুলি চালাল পুলিস

About the Author

Soumita Mukherjee

Soumita Mukherjee

ইংরেজি সাহিত্যে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। ২০১২ সালে টেলিভিশনে হাতেখড়ি, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ২০২১ থেকে ডিজিটালের দুনিয়ায় প্রবেশ। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, দেড় দশকের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। তবে শুধু গ্ল্যামার জগতেই আটকে নেই। ভোট কভারেজ থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট কোঅর্ডিনেশন-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী। 

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