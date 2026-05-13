/NEET Paper Leak: ৩০ লাখে প্রশ্ন কেনাবেচা, হস্টেলে হোয়াটসঅ্যাপে বিলি: NEET কাণ্ডে মূল মাস্টারমাইন্ড এক ডাক্তার, কে তিনি?

NEET Paper Leak: নিট প্রশ্নপত্র ফাঁস কাণ্ডে সিবিআইয়ের হাতে চাঞ্চল্যকর তথ্য। মূল মাস্টারমাইন্ড দুই ভাই, এবং ডাক্তার। কারা এরা? কীভাবে তারা প্রশ্নপত্র ফাঁস করে ছড়াল? অন্যদিকে, দেশজুড়ে লক্ষ লক্ষ পরীক্ষার্থী এই ঘটনায় ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নিটের প্রশ্নফাঁস ফাঁস নিয়ে মঙ্গলবার বজ্রাঘাত পড়ে পড়ুয়াদের মাথায়। গত ৩ মে দেশ-বিদেশের প্রায় ২২.৭৯ লক্ষ পরীক্ষার্থী NEET-UG পরীক্ষায় বসেছিলেন। এরপরই সেই পরীক্ষা বাতিল হওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়তেই দেশের নানান জায়গায় বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। বুধবার সকালে নিট-ইউজি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের তদন্তে নেমে এক বিশাল আন্তঃরাজ্য চক্রের হদিস পেলেন তদন্তকারীরা। জানা গিয়েছে, পরীক্ষার অন্তত এক সপ্তাহ আগেই প্রশ্নপত্রটি বাজারে চলে এসেছিল এবং ধাপে ধাপে তা বিভিন্ন হাতবদল হয়ে পরীক্ষার্থীদের কাছে পৌঁছায়।
তদন্তকারী সংস্থাগুলোর প্রাথমিক অনুমান, প্রশ্ন ফাঁসের সূত্রপাত হয়েছিল মহারাষ্ট্রের নাসিকের একটি প্রিন্টিং প্রেস থেকে। সেখান থেকে একটি গোপন নেটওয়ার্কের মাধ্যমে প্রশ্নপত্রটি পৌঁছায় হরিয়ানার গুরুগ্রামের এক ডাক্তারের কাছে। এই ডাক্তারই বর্তমানে তদন্তের অন্যতম প্রধান যোগসূত্র।
ঠিক কীভাবে ছড়িয়ে পড়ে প্রশ্নপত্র?
২৬ এপ্রিল- রাজস্থানের জামওয়া রামগড়ের দুই ভাই, মাঙ্গিলাল ও দিনেশ বিওয়াল, গুরুগ্রামের ওই ডাক্তারের থেকে ৩০ লক্ষ টাকায় প্রশ্নপত্রটি কেনেন। এরপর ২৯ এপ্রিল- তারা এই প্রশ্নপত্রটি সিকারের এক কাউন্সিলিং এজেন্ট রাকেশ কুমার মান্ডাওয়ারিয়াকে বিক্রি করেন। অভিযুক্তরা প্রশ্নটি প্রথমে নিজেদের পরিবারের সদস্যদের দেয়। গত বছরও এই পরিবারের চার সন্তান নিট পরীক্ষায় সফল হয়েছিলেন, যা এখন সন্দেহের তালিকায়। সিকারের এক এমবিবিএস পড়ুয়া ছাত্র তার বাবার কাছে (যিনি একটি হোস্টেল চালান) প্রশ্নটি পাঠান। সেই বাবা তার হস্টেলের ছাত্রীদের মধ্যে প্রশ্নটি বিলিয়ে দেন।
সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া
সিকার শহরটি এই জালিয়াতির এপিসেন্টার বা মূল কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। এখান থেকেই হোয়াটসঅ্যাপ এবং টেলিগ্রাম গ্রুপের মাধ্যমে প্রশ্নপত্রটি জম্মু-কাশ্মীর, বিহার, কেরলম এবং উত্তরাখণ্ডে ছড়িয়ে পড়ে। রাকেশ মান্ডাওয়ারিয়া নামে এক অভিযুক্ত একাই প্রায় ৭০০ ছাত্রের কাছে এই প্রশ্ন পৌঁছে দিয়েছিলেন বলে অভিযোগ।
সিবিআই তদন্ত
ঘটনার গুরুত্ব বিবেচনা করে কেন্দ্রীয় সরকার পুরো তদন্তের ভার সিবিআই (CBI)-এর হাতে তুলে দিয়েছে। জালিয়াতি, চুরি এবং বিশ্বাসভঙ্গের মতো একাধিক ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। ইতোমধ্যেই উত্তরাখণ্ড, হরিয়ানা এবং মহারাষ্ট্র থেকে বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতার ও আটক করা হয়েছে। অন্যদিকে ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগে গত ৩ মে হওয়া পরীক্ষাটি মঙ্গলবার বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে। ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (NTA) জানিয়েছে, আগামী ৭ থেকে ১০ দিনের মধ্যে নতুন পরীক্ষার দিনক্ষণ জানানো হবে।
দেশজুড়ে লক্ষ লক্ষ পরীক্ষার্থী এই ঘটনায় ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। এনটিএ-র স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে অনেক পড়ুয়াই দাবি জানিয়েছেন যে, আগামীতে এই পরীক্ষা পরিচালনার দায়িত্ব যেন এইমস (AIIMS)-দিল্লিকে দেওয়া হয়। বর্তমানে রাজস্থান পুলিসের স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ (SOG) এবং সিবিআই যৌথভাবে এই চক্রের শেষ অবধি পৌঁছানোর চেষ্টা চালাচ্ছে।
