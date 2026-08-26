২৭ অগাস্ট প্রকাশিত হতে চলেছে NEET-PG'র অ্যাডমিট কার্ড; কেমন হবে পরীক্ষার প্যাটার্ন? সময়সূচি কী? কোনও বড় বদল?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আগামীকাল ২৭ আগস্ট প্রকাশিত হতে চলেছে NEET PG 2026-এর অ্যাডমিট কার্ড! ন্যাশনাল বোর্ড অফ এক্সামিনেশনস ইন মেডিকেল সায়েন্সেস (NBEMS) বুধবার ঘোষণা করেছে, NEET PG 2026 পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ড আগামীকাল প্রকাশিত হবে। যেসব পরীক্ষার্থী এই স্নাতকোত্তর মেডিকেল প্রবেশিকা পরীক্ষায় অংশ নিতে যাচ্ছেন, তাঁরা অফিসিয়াল ওয়েবসাইট (natboard.edu.in বা nbe.edu.in)-এ গিয়ে নিজেদের ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড দিয়ে হল টিকিট ডাউনলোড করতে পারবেন।
দেখে নিন পরীক্ষার প্যাটার্ন ও সময়সূচি
অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোড করার নিয়ম
এনবিইএমএস-এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইট natboard.edu.in-এ যান
হোমপেজে থাকা 'NEET-PG 2026 Admit Card' লিঙ্কটিতে ক্লিক করুন
নির্দিষ্ট ঘরে নিজের লগইন শংসাপত্র (ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড) লিখুন
স্ক্রিনে 'অ্যাডমিট কার্ড' ভেসে উঠলে সেটি ডাউনলোড করুন
এর একটি রঙিন প্রিন্টআউট নিয়ে রাখুন
এবং পরিচয়পত্র
তবে, পরীক্ষার দিন সঙ্গে শুধু ওই ডাউনলোড করা অ্যাডমিট কার্ডের রঙিন প্রিন্টআউট রাখলেই হবে না। পরীক্ষার দিন কেন্দ্রে প্রবেশের জন্য অ্যাডমিট কার্ডের প্রিন্টআউটের পাশাপাশি একটি বৈধ ছবিযুক্ত পরিচয়পত্র (যেমন-- আধার কার্ড, ভোটার কার্ড, পাসপোর্ট বা প্যান কার্ড)-ও সঙ্গে রাখা বাধ্যতামূলক।
পরীক্ষার প্যাটার্ন ও সময়সূচি
পরীক্ষার মাধ্যম: পরীক্ষাটি সম্পূর্ণ কম্পিউটার ভিত্তিক (CBT) পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হবে।
মোট প্রশ্ন: পরীক্ষায় মোট ২০০টি এমসিকিউ (MCQ) প্রশ্ন থাকবে।
নম্বর বিভাজন: প্রতিটি সঠিক উত্তরের জন্য ৪ নম্বর যোগ হবে। ভুল উত্তরের জন্য ১ নম্বর কাটা যাবে, যাকে বলে নেগেটিভ মার্কিং (Negative Marking)।
সময়সীমা: পরীক্ষা দেওয়ার জন্য মোট ৩ ঘণ্টা ৩০ মিনিট সময় বরাদ্দ থাকবে।
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