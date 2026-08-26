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২৭ অগাস্ট প্রকাশিত হতে চলেছে NEET-PG'র অ্যাডমিট কার্ড; কেমন হবে পরীক্ষার প্যাটার্ন? সময়সূচি কী? কোনও বড় বদল?

NEET PG 2026 Admit Card: ন্যাশনাল বোর্ড অফ এক্সামিনেশনস ইন মেডিকেল সায়েন্সেস (NBEMS) বুধবার ঘোষণা করেছে, NEET PG 2026 পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ড আগামীকাল, ২৭ আগস্ট প্রকাশিত হবে। যেসব পরীক্ষার্থী এই স্নাতকোত্তর মেডিকেল প্রবেশিকা পরীক্ষায় অংশ নিতে যাচ্ছেন, তাঁরা অফিসিয়াল ওয়েবসাইট (natboard.edu.in বা nbe.edu.in)-এ গিয়ে নিজেদের ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড দিয়ে হল টিকিট ডাউনলোড করতে পারবেন।

Written BySoumitra Sen
Published: Aug 26, 2026, 08:53 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 08:53 PM IST
২৭ অগাস্ট প্রকাশিত হতে চলেছে NEET-PG'র অ্যাডমিট কার্ড; কেমন হবে পরীক্ষার প্যাটার্ন? সময়সূচি কী? কোনও বড় বদল?

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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