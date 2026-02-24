Supreme Court on NEET-PG cutoff: আর কত নীচে নামবে! শুন্য পেলেও এবার ডাক্তারিতে MD/MS পড়া যাবে, শিক্ষার মান দেখে হাসছে সুপ্রিম কোর্ট...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতের চিকিৎসাক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষার মান এবং প্রবেশিকা পরীক্ষার মাপকাঠি নিয়ে সম্প্রতি এক নজিরবিহীন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। নিট-পিজি (NEET-PG) ২০২৫ পরীক্ষায় কাট-অফ মার্কস বা ন্যূনতম যোগ্যতামান নাটকীয়ভাবে কমিয়ে আনার কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে দেশের সর্বোচ্চ আদালত। সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্টভাবে জানিয়েছে যে, কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রমাণ করতে হবে যে এই বিশাল হারে কাট-অফ কমানোর ফলে দেশের চিকিৎসা শিক্ষার গুণগত মানে কোনো নেতিবাচক প্রভাব পড়বে না।
ঘটনার প্রেক্ষাপট
২০২৫ সালের নিট-পিজি পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে, কয়েক হাজার শূন্য পদ পূরণের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক ন্যূনতম যোগ্যতামান বা পার্সেন্টাইল ব্যাপকভাবে কমিয়ে দিয়েছে। অভিযোগ উঠেছে যে, জেনারেল ক্যাটাগরির ক্ষেত্রে এই কাট-অফ ৮০০-র মধ্যে মাত্র ১০৩-এ নামিয়ে আনা হয়েছে, যা আগে ছিল ২৭৬। তফশিলি জাতি (SC), উপজাতি (ST) এবং ওবিসি (OBC) প্রার্থীদের ক্ষেত্রে এটি ২৩৫ থেকে কমিয়ে মাত্র ৪০ করা হয়েছে। এমনকি প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে এটি ২৫৫ থেকে কমিয়ে ৯০ করা হয়েছে। এই সিদ্ধান্তের ফলে কার্যত শূন্য বা নেতিবাচক নম্বর পাওয়া প্রার্থীরাও স্নাতকোত্তর স্তরে ভর্তির সুযোগ পেতে পারেন—এমনটাই আশঙ্কা করা হচ্ছে।
সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণ
বিচারপতি পি.এস. নরসিমহা এবং বিচারপতি অলোক আরাধের ডিভিশন বেঞ্চ এই বিষয়ে একটি জনস্বার্থ মামলার শুনানি চলাকালীন সরকারের উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন তোলে। আদালত জানায়, যদিও এই প্রার্থীরা ইতিমধ্যেই এমবিবিএস (MBBS) পাশ করা ডাক্তার, তবুও প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ক্ষেত্রে এই স্তরের শিথিলতা শিক্ষার মানের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে। বিচারপতি নরসিমহা মন্তব্য করেন, "আপনাদের (সরকারকে) আমাদের সন্তুষ্ট করতে হবে যে এই বিশাল হ্রাসের ফলে শিক্ষার গুণমান বজায় থাকবে।" আদালত আরও চার সপ্তাহ পর এই মামলার পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করেছে।
সরকারের যুক্তি
কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক অবশ্য সুপ্রিম কোর্টে পেশ করা হলফনামায় তাদের এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন জানিয়েছে। তাদের প্রধান যুক্তিগুলি হল:
১. প্রাথমিক যোগ্যতা: নিট-পিজি পরীক্ষায় বসা সমস্ত প্রার্থীই ইতিমধ্যে এমবিবিএস ডিগ্রিধারী। তারা ইন্টার্নশিপ শেষ করেছেন এবং তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক পরীক্ষায় অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর পেয়ে পাশ করেছেন। তাই তারা সবাই যোগ্য ডাক্তার।
২. আসন অপচয় রোধ: সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, প্রায় ৭০ হাজার স্নাতকোত্তর আসনের মধ্যে দ্বিতীয় রাউন্ডের কাউন্সিলিং শেষেও ৯,৬২১টি আসন খালি পড়ে ছিল। এর মধ্যে ৫,২১৩টি আসন ছিল সরকারি মেডিকেল কলেজগুলিতে। সরকারি অর্থ খরচ করে তৈরি এই পরিকাঠামো বা আসনগুলো খালি রাখা দেশের সম্পদ অপচয়ের সমান।
৩. চূড়ান্ত মূল্যায়ন: স্নাতকোত্তর স্তরের তিন বছরের পড়াশোনা শেষে প্রার্থীদের পুনরায় কঠোর পরীক্ষার (Exit Exam) মুখোমুখি হতে হয়। সেখানে পাশ করলেই কেবল তারা বিশেষজ্ঞ হিসেবে স্বীকৃতি পান। তাই প্রবেশিকা পরীক্ষার কাট-অফ কমলে চূড়ান্ত যোগ্যতায় ঘাটতি হবে না বলে সরকার মনে করছে।
জনস্বার্থ মামলাকারীদের আশঙ্কা
চারজন কর্মীর পক্ষ থেকে দায়ের করা এই মামলায় আইনজীবী সত্যম সিং রাজপুত যুক্তি দিয়েছেন যে, এভাবে যোগ্যতামান কমিয়ে আনা হলে ভবিষ্যতে চিকিৎসার মান চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। যদি একজন ছাত্র নামমাত্র বা নেতিবাচক নম্বর পেয়েও স্নাতকোত্তর স্তরে বিশেষজ্ঞ হওয়ার সুযোগ পান, তবে তা সরাসরি রোগীদের জীবনের ওপর ঝুঁকি তৈরি করবে। অনেক বিশেষজ্ঞের মতে, এটি কেবল বেসরকারি মেডিকেল কলেজগুলোর আসন ভর্তি করার একটি কৌশল মাত্র।
শিক্ষার মান ও পরিকাঠামোর লড়াই
এই বিতর্কটি মূলত দুটি বিষয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব তৈরি করেছে—একদিকে সরকারি বিপুল বিনিয়োগে তৈরি আসনগুলোর পূর্ণ ব্যবহার, অন্যদিকে মেধার ভিত্তিতে যোগ্য চিকিৎসক নির্বাচন। স্বাস্থ্য মন্ত্রকের মতে, নিট-পিজি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র এবং নেতিবাচক মার্কিং ব্যবস্থার কারণে অনেক সময় যোগ্য প্রার্থীরাও কম নম্বর পেতে পারেন, কিন্তু তা তাদের ক্লিনিক্যাল দক্ষতার প্রমাণ দেয় না। কিন্তু আদালত মনে করছে, 'প্রতিযোগিতা' (Competition) শব্দের একটি গরিমা আছে এবং সেটি বজায় রাখা জরুরি।
চিকিৎসকের অভাব মেটাতে গিয়ে যদি শিক্ষার মানের সাথে আপস করা হয়, তবে দীর্ঘমেয়াদে তা স্বাস্থ্যব্যবস্থার জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। সুপ্রিম কোর্ট এখন খতিয়ে দেখবে যে সরকারের এই 'জিরো কাট-অফ' বা ন্যূনতম নম্বরের নীতিটি কি কেবল একটি প্রশাসনিক সমাধান, নাকি এটি চিকিৎসাবিজ্ঞানের উৎকর্ষতা নষ্টের পথে প্রথম ধাপ। আগামী চার সপ্তাহ পর সরকারের জবাবের ওপর ভিত্তি করেই নির্ধারিত হবে ভারতের উচ্চতর চিকিৎসা শিক্ষার ভবিষ্যৎ গতিপথ।
