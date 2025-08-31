Jaipur NEET student case: তীব্র পড়াশোনার চাপ! জীবন-যুদ্ধ সামলাতে না পেরে তিনতলার ছাদ থেকে NEET পরীক্ষার্থীর আত্মহত্যার চেষ্টা...হাড়হিম ভিডিয়ো...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
নবনীতা সরকার | Updated By: Aug 31, 2025, 08:50 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: জয়পুরে NEET ছাত্রীর আত্মহত্যার চেষ্টা, শিক্ষকের তৎপরতায় প্রাণে বাঁচল জীবন।

রাজস্থানের জয়পুরে এক ১৯ বছর বয়সী NEET পরীক্ষার্থীর আত্মহত্যার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। কোচিং ইনস্টিটিউটের তিন তলা ছাদ থেকে ঝাঁপ দেওয়ার সময় এক শিক্ষক তাকে সময় মতো টেনে সরিয়ে জীবন বাঁচিয়েছেন। এই ঘটনার একটি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়ার পর শিক্ষার্থীদের উপর পড়াশোনার চাপ নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে।

ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার দুপুর সোয়া ২টা নাগাদ জয়পুরের গোপালপুরার গুরু কৃপা কোচিং ইনস্টিটিউটে। চুুরুর বাসিন্দা ওই শিক্ষার্থী কোচিং সেন্টারের ছাদে উঠে সেখানকার রেলিং-এর বাইরে চলে যায়। নিচে থাকা পথচারী এবং কোচিং সেন্টারের শিক্ষকরা তাকে বারবার বোঝানোর চেষ্টা করেন। ভিড় জমে যাওয়ায় সে আরও দিশাহারা হয়ে পড়ে। এক মুহূর্তের জন্য সে অন্যদিকে তাকালে এক শিক্ষক দ্রুত তার কাছে পৌঁছান এবং পেছন থেকে তাকে টেনে নিরাপদে সরিয়ে আনেন।

পুলিস ও সংবাদমাধ্যমের প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, ওই শিক্ষার্থী তার পড়াশোনায় অনিয়মিত ছিল এবং কোচিং-এর পরীক্ষাগুলোতেও ভালো ফল করতে পারছিল না। শুক্রবার তার পরিবারের সদস্যরা তার একাডেমিক অগ্রগতি সম্পর্কে জানতে কোচিং সেন্টারে এসেছিলেন। এরপরই মানসিক চাপে দিশাহারা হয়ে সে এই চরম পদক্ষেপ নেওয়ার চেষ্টা করে। ছাদের গেট পরিষ্কারের কাজের জন্য খোলা থাকায় সে সহজেই সেখানে পৌঁছাতে পেরেছিল। শিক্ষকের সময়োচিত হস্তক্ষেপের কারণেই একটি মর্মান্তিক ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়েছে।

Tags:
JaipurNEET StudentStudy pressureCoaching centrerooftopATTEMPT TO SUICIDEviral video
