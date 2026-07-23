প্রতিবাদের অধিকার আছে পড়ুয়াদের: দ্বিধাহীন স্পষ্ট মত নিট টপার আরিয়ানের, দ্বিতীয় পাংশুলের মন্তব্য, 'আন্দোলনে সময় নষ্ট'

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নিট বিতর্কে উত্তাল রাজধানী। নিট পরীক্ষার প্রশ্নফাঁস আর তার প্রতিবাদে পড়ুয়াদের বিক্ষোভ। এই নিয়েই যখন রাজনীতি উত্তাল, তখনই সামনে এল NEET-UG ২০২৬-এর দুই শীর্ষস্থানাধিকারীর মত। একদিকে বিক্ষোভে সমর্থন টপার আরিয়ান গুপ্তার। অন্যদিকে বিক্ষোভের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন দ্বিতীয় স্থানাধিকারী পাংশুল বনসল। জাতীয় স্তরের মেডিক্যাল প্রবেশিকা পরীক্ষা নিট-ইউজি২০২৬-এর পুনঃপরীক্ষার ফলপ্রকাশের পর থেকেই শুরু বিক্ষোভের। প্রশ্নফাঁসের অভিযোগ, পরীক্ষা বাতিল এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে দিল্লির রাজপথ আন্দোলন ও বিক্ষোভে উত্তাল। সেই সময়ই বিতর্কের কেন্দ্রে উঠে এসেছে পরীক্ষার শীর্ষ দুই স্থানাধিকারীর ভিন্ন মতামত। একদিকে প্রথম স্থানাধিকারী আরিয়ান গুপ্তা শিক্ষার্থীদের অসন্তোষকে গণতান্ত্রিক অধিকার বলে সমর্থন জানিয়েছেন। অন্যদিকে দ্বিতীয় স্থানাধিকারী পানশুল বনসল মনে করেন, আন্দোলনে সময় নষ্ট না করে প্রস্তুতিতে মন দেওয়াই শ্রেয়।
পড়ুয়াদের অধিকার আছে প্রতিবাদের: আরিয়ান
পড়ুয়াদের অসন্তোষ যুক্তিসঙ্গত, প্রতিবাদের অধিকার রয়েছে। বলছেন প্রথম স্থানাধিকারী আরিয়ান গুপ্তা। পুনঃপরীক্ষায় ৭২০ নম্বরের মধ্যে ৭১৫ পেয়ে সর্বভারতীয় স্তরে প্রথম স্থান অর্জন করেছেন আরিয়ান গুপ্তা। আরিয়ান জানান, প্রথম দফার পরীক্ষা বাতিল হওয়ার খবর শুনে তিনি প্রচণ্ড মানসিক আঘাতে ভেঙে পড়েছিলেন। বলেন, "প্রথম যখন শুনি পরীক্ষা বাতিল হয়ে গিয়েছে, আমি চরম হতাশ হয়ে পড়ি। খুব কেঁদেছিলাম। পুরো বিষয়টাই আমার জন্য খুব বেদনাদায়ক ছিল।" তারপর তিনি আবার নতুম উদ্যমে প্রস্তুতি শুরু করেন। আরিয়ানের কথায় পরিবার ও শিক্ষকদের ধারাবাহিক সমর্থনকে সম্বল করে তিনি পুনরায় নতুন উদ্দীপনায় পড়াশোনা শুরু করেন।
এখন পড়ুয়াদের আন্দোলন নিয়ে আরিয়ানের অবস্থান অত্যন্ত স্পষ্ট। আরিয়ান মনে করেন, গণতান্ত্রিক দেশে ভিন্নমত পোষণ করা এবং শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিবাদ জানানো শিক্ষার্থীদের একটি মৌলিক ও অপরিহার্য অধিকার। প্রশ্নফাঁস এবং পরীক্ষা বাতিলের ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে তৈরি হওয়া ক্ষোভ ও মানসিক যন্ত্রণার বহিঃপ্রকাশে এই আন্দোলনকে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক এবং যৌক্তিক বলে মনে করেন আরিয়ান। তাঁর মতে, দেশের পরীক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটিগুলি দূর করে দ্রুত সংস্কারমূলক পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। যাতে ভবিষ্যতে আর কখনও প্রশ্নপত্র ফাঁসের মতো অনভিপ্রেত ঘটনা আর না ঘটে। এধরনের ঘটনা এড়ানো যায়।
রাস্তায় নেমে আন্দোলনে সময় নষ্ট: পাংশুল
যদিও এই একই নিট পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থানাধিকারী পাংশুল বনসলের মত অবশ্য ভিন্ন। তাঁর মতে, বিক্ষোভে সময় নষ্ট না করে পড়াশোনায় মন দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। তাঁর কথায়, গত ৩ মে পরীক্ষা দেওয়ার পর আশা করেছিলেন একটি ভালো সরকারি মেডিক্যাল কলেজে সুযোগ পেয়ে যাবেন। কিন্তু পরীক্ষা বাতিলের খবরে হতাশ হয়ে পড়েন। তবে প্রথমে হতাশ হলেও, খুব দ্রুত তিনি সেই পরিস্থিতিকে এক নতুন 'সুযোগ' হিসেবে গ্রহণ করেন।
পাংশুল বনসল বলেন, রাস্তায় নেমে আন্দোলনে সময় নষ্ট করার চেয়ে ঘরে বসে পড়াশোনা করে নম্বর বাড়ানোর দিকে নজর দেওয়া উচিত। পুনঃপরীক্ষাকে সময় নষ্ট বা নেতিবাচক ঘটনা হিসেবে না দেখে, নিজের পারফরম্যান্স আরও উন্নত করার একটি সুযোগ হিসেবে দেখা উচিত। পাংশুল স্পষ্ট জানান, “আমি ভেবে দেখলাম, কেন আমি বিক্ষোভে যাব? তার চেয়ে বাড়ি বসে পড়ে নিজের নম্বর বাড়ানো অনেক ভালো।” উল্লেখ্য, নিটে সাফল্যের পর কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান নিজে পানশুলের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে অভিনন্দন জানান।
শাসক-বিরোধী তরজা
প্রসঙ্গত, নিট প্রশ্নফাঁস ও পড়ুয়া বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই শাসক-বিরেোধী তরজা চরমে পৌঁছেছে। আন্দোলনকারী পড়ুয়াদের পাশাপাশি বিরোধীরাও কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফা এবং সংসদে পূর্ণাঙ্গ আলোচনার দাবিতে সরব। ওদিকে, কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান অভিযোগ করেছেন, কংগ্রেস সহ বিরোধী দলগুলি পরীক্ষার্থীদের ক্ষোভকে সমাধান করার বদলে নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করছে। সরকার আলোচনার জন্য প্রস্তুত বলেও জানিয়েছেন তিনি।
দেশের অন্যতম বড় প্রবেশিকা পরীক্ষা নিট। সর্বভারতীয় স্তরে মেডিক্যাল প্রবেশিকা পরীক্ষাতেই লেগেছে প্রশ্নফাঁসের দাগ। ৫৮ শতাংশেরও বেশি পরীক্ষার্থী পাশ করলেও, প্রশ্নফাঁসের দাগ মুছে কীভাবে দেশের অন্যতম বড় প্রবেশিকা পরীক্ষা নিটের ভাবমূর্তি ও স্বচ্ছতা পুনরুদ্ধার করা যায়, সেটাই এখন কেন্দ্রীয় সরকার এবং শিক্ষাবিদদের সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রী মোদী ইতিমধ্যেই NEET প্রশ্নফাঁসে ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট গঠনের ঘোষণা করেছেন। তাঁর স্পষ্ট কথা, "যুবকদের ভবিষ্যতের থেকে বড় কিছু হতে পারে না। দোষীদের কোনওভাবে রেয়াত করা হবে না।"
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