Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দেশ
  • /প্রতিবাদের অধিকার আছে পড়ুয়াদের: দ্বিধাহীন স্পষ্ট মত নিট টপার আরিয়ানের, দ্বিতীয় পাংশুলের মন্তব্য, আন্দোলনে সময় নষ্ট

প্রতিবাদের অধিকার আছে পড়ুয়াদের: দ্বিধাহীন স্পষ্ট মত নিট টপার আরিয়ানের, দ্বিতীয় পাংশুলের মন্তব্য, 'আন্দোলনে সময় নষ্ট'

CJP protest: প্রশ্নফাঁসের অভিযোগ, পরীক্ষা বাতিল এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে পড়ুয়াদের বিক্ষোভে দিল্লির রাজপথ আন্দোলন ও বিক্ষোভে উত্তাল। সেই সময়ই বিতর্কের কেন্দ্রে উঠে এসেছে নিটের শীর্ষ দুই স্থানাধিকারীর ভিন্ন মতামত। 

Written BySUDESHNA PAULEdited BySUDESHNA PAUL
Published: Jul 23, 2026, 12:20 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 12:20 PM IST
প্রতিবাদের অধিকার আছে পড়ুয়াদের: দ্বিধাহীন স্পষ্ট মত নিট টপার আরিয়ানের, দ্বিতীয় পাংশুলের মন্তব্য, 'আন্দোলনে সময় নষ্ট'

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
শিক্ষামন্ত্রী বাবার পদত্যাগের দাবি! পড়ুয়া-বিক্ষোভের মাঝেই ধর্মেন্দ্র প্রধানের মেয়ের
Naimisha Pradhan37 min ago
2
Sonam Wangchuk1 hr ago
3
Habra old woman1 hr ago
4
Narendra Modi2 hrs ago
5
Salman Khan2 hrs ago