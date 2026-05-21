/NTA Refund neet 2026: NEET পরীক্ষার্থীদের জন্য বড় খবর: বাতিল পরীক্ষার ফি ফেরত, সঙ্গে আরও চমক

NTA Refund neet 2026: বাতিল NEET UG পরীক্ষার ফি ফেরতের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। শিক্ষার্থীরা অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে গিয়ে নিজেদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নম্বর দিয়ে এই টাকা ফেরত পেতে পারেন। আগামী ২১ জুন কোনও বাড়তি ফি ছাড়াই নতুন করে এই পরীক্ষা নেওয়া হবে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ৩ মে ২২.৭৯ লক্ষ নিট পরীক্ষার্থী বসেছিলেন পরীক্ষায়। কিন্তু রেজাল্ট আউটের আগেই সেই পরীক্ষা বাতিল হওয়ার খবরে মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে পরীক্ষার্থীদের। দেশজুড়ে দিকে দিকে পরীক্ষার্থীদের বিক্ষোভ। জানা যায়, লক্ষ লক্ষ টাকা বিক্রি হয়েছিল নিটের প্রশ্নপত্র। ইতোমধ্যে জানা গিয়েছে, বাতিল পরীক্ষার ফি ফেরতের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে।
ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (NTA) আজ, বৃহস্পতিবার এই ঘোষণা করে। তারা জানিয়েছে, NEET ২০২৬ পরীক্ষার ফি ফেরতের অনলাইন প্রক্রিয়া শুরু করেছে। যে সমস্ত পরীক্ষার্থীরা বাতিল হয়ে যাওয়া পরীক্ষার ফি ফেরত পেতে চান, তারা আজ থেকেই নিজেদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টের বিবরণ জমা দিতে পারবেন। এর জন্য সংস্থার পক্ষ থেকে অফিসিয়াল ওয়েবসাইট neet.nta.nic.in-এ একটি নির্দিষ্ট লিংক বা পোর্টাল চালু করা হয়েছে।
রি-টেস্টের নিয়ম ও সূচি:
NTA-এর পক্ষ থেকে আগেই স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, পুনরায় পরীক্ষার (Re-test) জন্য পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে নতুন করে কোনও অতিরিক্ত ফি নেওয়া হবে না। আগামী ২১ জুন ২০২৬ (রবিবার) এই নতুন পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। 'পেন-অ্যান্ড-পেপার' বা অফলাইন মোডে দুপুর ২টো থেকে বিকেল ৫টা ১৫ মিনিট পর্যন্ত পরীক্ষা চলবে। এবারের পরীক্ষায় প্রায় ২২ লক্ষেরও বেশি পরীক্ষার্থী অংশ নেবেন বলে আশা করা হচ্ছে।
ঠিকানা এবং পরীক্ষা কেন্দ্রের শহর পরিবর্তনের সুযোগ:
শিক্ষার্থীদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে NTA তাদের বর্তমান ঠিকানা এবং পছন্দের পরীক্ষা কেন্দ্রের শহর (City Preference) আপডেট করার সুযোগ দিয়েছে। স্থান পরিবর্তন বা অন্য কোনও কারণে যারা পরীক্ষা কেন্দ্রের শহর বদলাতে চান, তারা আজ অর্থাৎ ২১ মে রাত ১১টা ৫০ মিনিট পর্যন্ত ওয়েবসাইটে গিয়ে এই পরিবর্তন করতে পারবেন। তবে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, নতুন করে বেছে নেওয়া শহর এবং সেখানে পরীক্ষা কেন্দ্রের প্রাপ্যতার ওপর ভিত্তি করে শিক্ষার্থীদের আগের কেন্দ্রের তুলনায় সম্পূর্ণ ভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্র বরাদ্দ করা হতে পারে।
জরুরি ঘোষণা:
সংস্থার প্রকাশ করা প্রশ্নোত্তর নির্দেশিকা (FAQ) অনুযায়ী, আসল আবেদনের সময় পরীক্ষার্থীরা যে পরীক্ষার মাধ্যম (Medium of Exam/Language) বেছে নিয়েছিলেন, তা কোনওভাবেই পরিবর্তন করা যাবে না। ফি ফেরত, শহর পরিবর্তন, অ্যাডমিট কার্ড এবং পরীক্ষার সময়সূচির সর্বশেষ আপডেটের জন্য পরীক্ষার্থীদের নিয়মিত neet.nta.nic.in ওয়েবসাইটটি দেখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
কেন এই ফি ফেরত?
গত ৩ মে দেশজুড়ে NEET UG ২০২৬ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু পরীক্ষা শেষ হতেই প্রশ্নপত্র ফাঁস এবং নানা ধরনের অনিয়মের গুরুতর অভিযোগ ওঠে। অভিযোগের সত্যতা খতিয়ে দেখার পর NTA সেই পরীক্ষা বাতিল ঘোষণা করে এবং পুনরায় পরীক্ষা নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এই বাতিল পরীক্ষার জন্যই আবেদনকারীদের জমা দেওয়া ফি ফিরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
