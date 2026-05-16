/NEET-UG paper leak case Update: NEET প্রশ্নফাঁস কাণ্ড: গুপ্ত চ্যাটে উত্তর জানিয়ে পড়ুয়াদের থেকে ৩০ লক্ষ নিত মনীষা ম্যাডাম, কে এই দুর্ধর্ষ দুশমন?

NEET 2026 Paper Leak Case: এই হাই-প্রোফাইল গ্রেফতারির পর দেশ জুড়ে লক্ষ লক্ষ পরীক্ষার্থী ও তাঁদের অভিভাবকদের মধ্যে যেমন স্বস্তি ফিরেছে, তেমনই পরীক্ষা নিয়ামক সংস্থা এনটিএ (NTA)-এর নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে নতুন করে বড় প্রশ্ন উঠেছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দেশ জুড়ে তোলপাড় ফেলা চিকিৎসা প্রবেশিকা পরীক্ষা 'নিট-ইউজি ২০২৬' (NEET-UG 2026)। জীববিজ্ঞান (Biology) বিষয়ের প্রশ্নপত্র ফাঁস কাণ্ডে বড় ব্রেক। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই (CBI) ও স্থানীয় পুলিস প্রশাসনের। ১৬ মে (শনিবার) আন্তঃরাজ্য প্রশ্নফাঁসের মূল মাথা, পুণের নামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জীববিজ্ঞান শিক্ষিকা মণীষা মান্ধারেকে (Manisha Mandhare) গ্রেফতার করা হয়েছে।
কী ভাবে সামনে এল এই জালিয়াতি?
গত ৫ মে সারা দেশ জুড়ে নিট-ইউজি ২০২৬ পরীক্ষা ছিল। তবে পরীক্ষা শুরু হওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়া এবং বিভিন্ন মেসেজিং অ্যাপে জীববিজ্ঞানের প্রশ্নপত্রের একাংশ ছড়িয়ে পড়ার জোরালো অভিযোগ ওঠে। ঘটনার গুরুত্ব এবং দেশজুড়ে ছাত্র অসন্তোষের কথা বিবেচনা করে কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রক পরীক্ষা বাতিল করে। তদন্ত যায় সিবিআই-এর হাতে তুলে দেয়।
তদন্তে নেমে সাইবার সেল ও পুলিসের বিশেষ দল জানতে পারে, এই ফাঁসের মূল কেন্দ্রবিন্দু ছিল মহারাষ্ট্রের পুণে শহর। ডিজিটাল ফরেনসিক তদন্ত, এনক্রিপ্টেড চ্যাট ও সন্দেহভাজন ব্যাংক অ্যাকাউন্টগুলোর লেনদেন ট্র্যাক করে গোয়েন্দারা পুণের বাসিন্দা মণীষা মান্ধারেকে আটক করে। দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদের পর তাঁর বক্তব্যে একাধিক অসঙ্গতি মেলায় এবং প্রশ্নফাঁসের সরাসরি ডিজিটাল প্রমাণ হাতে আসায় তাঁকে গ্রেফতার করা হয়।
৩০ লাখ টাকার চুক্তি
তদন্তে জানা গিয়েছে, ধৃত মণীষা মান্ধারে দীর্ঘকাল ধরে নিট পরীক্ষার প্রস্তুতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং পরীক্ষার প্রশ্নপত্র নির্বাচন ও বিতরণের অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়ার লুপহোল বা দুর্বলতাগুলোকেই কাজে লাগিয়েছিলেন।
কী ভাবে কাজ করত এই চক্র?
কোটি টাকার বাণিজ্য: প্রতিটি ছাত্র বা পরিবারের কাছ থেকে জীববিজ্ঞানের হুবহু প্রশ্নপত্র এবং উত্তর সরবরাহ করার জন্য ২০ থেকে ৩০ লাখ টাকা পর্যন্ত অগ্রিম বা চুক্তি করা হয়েছিল।
ডিজিটাল কোডিং ও ছদ্মনাম: পরীক্ষার ঠিক কয়েক ঘণ্টা আগে হোয়াটসঅ্যাপ এবং টেলিগ্রামের সিক্রেট চ্যাট ফিচারের মাধ্যমে বিশেষ কোডেড ফাইল এবং ছদ্মনাম ব্যবহার করে এই প্রশ্নপত্র কিছু পরীক্ষার্থীর কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল, যাতে সহজে আইনের চোখে ধুলো দেওয়া যায়।
দেশব্যাপী নেটওয়ার্ক: সিবিআই আধিকারিকদের দাবি, মণীষার এই নেটওয়ার্কের জাল শুধু মহারাষ্ট্রই নয়; এর শিকড় রাজস্থানের কোটা, দিল্লি এবং বিহারের মতো একাধিক বড় শিক্ষা হাবের সাথে যুক্ত ছিল।
কাঠগড়ায় এনটিএ
এই ঘটনা সামনে আসার পর পরীক্ষা নিয়ামক সংস্থা 'ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি' (NTA)-এর নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও স্বচ্ছতা নিয়ে ফের বড়সড় প্রশ্ন উঠে গেছে। শিক্ষাবিদদের একাংশ মনে করছেন, পরীক্ষা প্রক্রিয়ার অভ্যন্তরীণ সুরক্ষায় বড় ধরনের কোনও ফাঁক না থাকলে একজন শিক্ষিকার পক্ষে পরীক্ষার আগে প্রশ্নপত্র হাতে পাওয়া অসম্ভব। ফলে এনটিএ-এর ভিতরের কোনও উচ্চপদস্থ আধিকারিক এই চক্রে যুক্ত আছেন কি না, তা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন।
ইতোমধ্যেই দেশের বিভিন্ন প্রান্তে পরীক্ষার্থী ও ছাত্র সংগঠনগুলো বিক্ষোভ প্রদর্শন শুরু করেছে। সামাজিক মাধ্যমে #NEET2026PaperLeak ট্রেন্ড করছে, যেখানে লক্ষ লক্ষ যোগ্য পরীক্ষার্থী ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলছেন যে, এই ধরনের দুর্নীতির কারণে মেধাবী ও পরিশ্রমী ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারের দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। অনেকেই পুরো পরীক্ষা বাতিল করে নতুন করে স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় পুনঃপরীক্ষা (Re-exam) নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন।
পরবর্তী পদক্ষেপ
আজ ধৃত মণীষা মান্ধারেকে বিশেষ সিবিআই আদালতে পেশ করে নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানানো হয়েছে। পুণে পুলিস ও সিবিআই সূত্রে জানা গিয়েছে, মণীষার ল্যাপটপ, মোবাইল ফোন এবং ব্যাংক নথিপত্র বাজেয়াপ্ত করে ফরেনসিক পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে।
তদন্তকারী সংস্থারা মনে করছেন, মণীষা এই চক্রের অন্যতম প্রধান ঘুঁটি হলেও, এর পেছনে কোনও বড় পরীক্ষা কেন্দ্রের আধিকারিক বা প্রশ্নপত্র মুদ্রণকারী সংস্থার প্রভাবশালী ব্যক্তিদের হাত থাকতে পারে।
এই চক্রে আর কারা জড়িত এবং কতজন পরীক্ষার্থী এর অবৈধ সুবিধা নিয়েছে, তা খুঁজে বের করতে একটি বিশেষ তদন্তকারী দল (SIT) গঠন করা হয়েছে। অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির আশ্বাস দিয়েছে কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকও।
