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ককরোচ আন্দোলনের জের: প্রশ্ন ফাঁস রুখতে নিট ইউজি মেডিক্যাল পরীক্ষায় আসছে বিরাট পরিবর্তন? বদলে যাচ্ছে পুরো প্যাটার্ন? কী বলল সুপ্রিম কোর্ট?

NEET UG Reform: কেবল নিট-ইউজি এখনও পুরনো পেপার-পেন পদ্ধতিতে রয়ে গেছে। ওএমআর এবং শারীরিক প্রশ্নপত্রের নিরাপত্তা বিধান কঠিন হওয়ায় ‘পরীক্ষা মাফিয়া’দের দৌরাত্ম্য বন্ধ করতে ও প্রশ্নপত্র ফাঁস রোধ করতেই মূলত প্রযুক্তিভিত্তিক ডিজিটাল নিরাপত্তার শরণাপন্ন হতে চাইছে কেন্দ্র।

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Aug 05, 2026, 03:24 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 03:24 PM IST
ককরোচ আন্দোলনের জের: প্রশ্ন ফাঁস রুখতে নিট ইউজি মেডিক্যাল পরীক্ষায় আসছে বিরাট পরিবর্তন? বদলে যাচ্ছে পুরো প্যাটার্ন? কী বলল সুপ্রিম কোর্ট?

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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