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'দয়া করে এগিয়ে আসুন'! আন্দোলনকারীদের 'সুবিধামতো' আলোচনায় রাজি কেন্দ্র!

NEET UG protest:  'দয়া করে এগিয়ে আসুন, যাতে ছাত্রসমাজ, যুবসমাজ এবং দেশের বৃহত্তর স্বার্থে আমরা এই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসার একটি পথ খুঁজে পাই'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jul 24, 2026, 12:08 AM IST|Updated: Jul 24, 2026, 12:08 AM IST
'দয়া করে এগিয়ে আসুন'! আন্দোলনকারীদের 'সুবিধামতো' আলোচনায় রাজি কেন্দ্র!
Image Credit: CJP-দের ফের আলোচনার টেবিলে বসার আহ্বান কেন্দ্রের।

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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