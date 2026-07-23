'দয়া করে এগিয়ে আসুন'! আন্দোলনকারীদের 'সুবিধামতো' আলোচনায় রাজি কেন্দ্র!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নিট-ইউজি (NEET-UG) পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস কাণ্ডে আন্দোলনে ঝাঁঝ বাড়ছে। দিল্লি সীমানা ছড়িয়ে প্রতিবাদ-বিক্ষোভ ডানা মেলছে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত। ‘চলুন, বসে আলোচনা করি’, CJP-দের ফের আলোচনার টেবিলে বসার আহ্বান জানাল কেন্দ্র।
CJP-নেতৃত্বাধীন আন্দোলন আন্দোলন থামাতে উদ্যোগ নিল কেন্দ্র। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং জানিয়েছেন, 'গত ২৪ ঘন্টায় আলোচনার জন্য সরকারে তরফে চারটি প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে'। বলেন, সরকার যেকোনও সময় এবং আন্দোলনকারীদের সুবিধাজনক যে কোনও জায়গায় আলোচনায় বসতে প্রস্তুত। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জে পি নাড্ডার দফতর বা বাসভবনেও বৈঠক হতে পারে'।
কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর কথায়, 'গতকাল বিকেল থেকে তাঁদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনার জন্য সরকার চারটি আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব পাঠিয়েছে। আলোচনার আমন্ত্রণ এখনও খোলা রয়েছে। আপনাদের সুবিধামতো, যে কোনও সময়ে এবং যতক্ষণ আপনারা চান, সরকার আলোচনায় বসতে প্রস্তুত। আমরা কোনও অহং বা মর্যাদার প্রশ্নে আটকে নেই'। বস্তুত, স্রেফ যে বিষয়ে আন্দোলন, শুধুমাত্র সে বিষয়েই নয়, আন্দোলনকারী তোলা যে কোনও বিষয়েও কেন্দ্র আলোচনার প্রস্তুত বলে জানিয়েছেন তিনি। আন্দোলনকারীদের কাছে আহ্বান, 'দয়া করে এগিয়ে আসুন, যাতে ছাত্রসমাজ, যুবসমাজ এবং দেশের বৃহত্তর স্বার্থে আমরা এই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসার একটি পথ খুঁজে পাই'।
এদিকে আন্দোলনকারীদের শান্ত থাকার আহ্বান জানিয়েছেন সোনম ওয়াংচুক। এক্স হ্য়ান্ডেল পোস্টে তাঁর বার্তা, 'শান্তি এবং কেবল শান্তিই আমার পথ…যন্তর মন্তরে যখন আন্দোলন শান্তিপূর্ণভাবে চলছে, তখন এই শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদের সুযোগ নিয়ে কিছু দুঃখিত হিংসা ছড়ানোর চেষ্টা করছে—এ কথা জেনে আমি অত্যন্ত ব্যথিত। অপরপক্ষ যাই করুক না কেন, আমাদের প্রতিক্রিয়া যেন শুধুই ফুল দিয়ে হয়। যে কোনও মূল্যে দয়া করে এই ঐতিহ্য বজায় রাখুন'।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)