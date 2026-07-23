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'আমি ব্যথিত', হঠাত্‍ কী হল সোনম ওয়াংচুকের? বড় বার্তা আন্দোলনকারীদের

Sonam Wangchuk: 'অপরপক্ষ যাই করুক না কেন, আমাদের প্রতিক্রিয়া যেন শুধুই ফুল দিয়ে হয়। যে কোনও মূল্যে দয়া করে এই ঐতিহ্য বজায় রাখুন'। 

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jul 23, 2026, 11:36 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 11:36 PM IST
'আমি ব্যথিত', হঠাত্‍ কী হল সোনম ওয়াংচুকের? বড় বার্তা আন্দোলনকারীদের
Image Credit: আন্দোলনকারীদের বড় বার্তা সোনম ওয়াংচুকের

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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