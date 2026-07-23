'আমি ব্যথিত', হঠাত্‍ কী হল সোনম ওয়াংচুকের? বড় বার্তা আন্দোলনকারীদের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: আর শুধু দিল্লিতে সীমাবন্ধ নেই। নিট-ইউজি (NEET-UG) পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফার দাবিতে আন্দোলন ছড়াচ্ছে দেশে বিভিন্ন প্রান্তে। কোথাও কোথাও এই আন্দোলন হিংসাত্বকও হয়েছে উঠছে। আন্দোলনকারীদের শান্ত থাকার আহ্বান জানালেন সোনম ওয়াংচুক।
কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফার দাবিতে দিল্লির যন্তর মন্তরে ২৬ দিন ধরে অনশন করছেন সোনম। এক্স হ্যান্ডেল পোস্টে তিনি লিখেছেন, শান্তি এবং কেবল শান্তিই আমার পথ…যন্তর মন্তরে যখন আন্দোলন শান্তিপূর্ণভাবে চলছে, তখন এই শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদের সুযোগ নিয়ে কিছু দুঃখিত হিংসা ছড়ানোর চেষ্টা করছে—এ কথা জেনে আমি অত্যন্ত ব্যথিত। অপরপক্ষ যাই করুক না কেন, আমাদের প্রতিক্রিয়া যেন শুধুই ফুল দিয়ে হয়। যে কোনও মূল্যে দয়া করে এই ঐতিহ্য বজায় রাখুন'।
DAY 26— Sonam Wangchuk (@Wangchuk66) July 23, 2026
PEACE & ONLY PEACE IS MY WAY…
While at Jantar Mantar the protests remain peaceful I’m pained to learn that elsewhere some antisocial elements are taking advantage of the peaceful protests to provoke violence.
No matter what the other side does our response must only be…
আজ, বৃহস্পতিবার বিহারের জেহানাবাদ জেলায় শিক্ষার্থীদের আন্দোলন হিংসাত্বক রূপ নেয়। রণক্ষেত্র হয়ে ওঠে গোটা এলাকা। পরিস্থিতি এতটাই নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় যে, জেলাশাসকের (DM) সরকারি বাসভবনে চড়াও হয়ে বেপরোয়া পাথরবৃষ্টি শুরু করে উত্তেজিত বিক্ষোভকারীরা। উত্তেজিত জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে এবং ডিএম আবাসের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে পুলিসকে বাধ্য হয়ে কয়েক রাউন্ড শূন্যে গুলি চালাতে হয়।
ঘটনার সূত্রপাত বৃহস্পতিবার সকালে। নিট পরীক্ষায় একের পর এক অনিয়ম ও প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগে ক্ষুব্ধ হাজার হাজার শিক্ষার্থী এবং একাধিক যুব সংগঠনের প্রতিনিধিরা রাজপথে নামেন। তাঁদের মূল দাবি ছিল— কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানকে অবিলম্বে পদত্যাগ করতে হবে এবং গোটা ঘটনার নিরপেক্ষ সিবিআই বা বিচার বিভাগীয় তদন্ত সুনিশ্চিত করতে হবে।
বিক্ষোভ মিছিলটি জেহানাবাদের বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করে যখন জেলাশাসকের সরকারি বাসভবনের সামনে পৌঁছায়, তখন মেজাজ হারান আন্দোলনকারীরা। বাসভবনের বাইরে মোতায়েন থাকা পুলিসকর্মীরা তাঁদের থামানোর চেষ্টা করলে দুই পক্ষের মধ্যে তীব্র বাকবিতণ্ডা ও ধস্তাধস্তি শুরু হয়। দেখতে দেখতেই আন্দোলনকারীরা হিংসাত্মক হয়ে ওঠে এবং ডিএম আবাস লক্ষ্য করে মুড়ি-মুড়কির মতো পাথর ছুড়তে শুরু করে। এতে চত্বরে থাকা একাধিক যানবাহন ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা একাধিক পুলিসকর্মী আহত হন বলে খবর।
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