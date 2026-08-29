/‘জীবনের স্বপ্ন’ কৈলাসের পথে নিখোঁজ স্ত্রী, খুঁজতে ছুটলেন স্বামী, মায়ের ফেরার অপেক্ষায় ১৩-র ছেলে

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নেপালের ভয়াবহ হড়পা বানে নিখোঁজ স্ত্রী। তাঁকে খুঁজে পাওয়ার আশায় কান্নায় ভেঙে পড়েছেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত মার্কিন নাগরিক দীপক দান্ডু। তাঁর স্ত্রী শ্রীদেবী ভেজেলা ছিলেন কাইলাস-মানস সরোবর যাত্রায় যাওয়া ইশা ফাউন্ডেশনের ৮০ জনের দলে। নেপাল-তিব্বত সীমান্তের গিয়রং অভিবাসন কেন্দ্রে ছিলেন ওই তীর্থযাত্রীরা। আচমকাই পাহাড় থেকে নেমে আসে কাদা, পাথর আর জলের বিশাল স্রোত। মুহূর্তের মধ্যে সেই স্রোতে ভেসে যায় গোটা অভিবাসন কেন্দ্র।
‘আমারও যাওয়ার কথা ছিল…’
দীপক জানিয়েছেন, তাঁর স্ত্রী বরাবরই কাইলাস-মানস সরোবর যাওয়ার স্বপ্ন দেখতেন। এবার সেই স্বপ্ন পূরণ করতে তীর্থযাত্রায় গিয়েছিলেন শ্রীদেবী। কিন্তু বিপর্যয়ের সময় তিনি গিয়রংয়ের ওই অভিবাসন কেন্দ্রেই ছিলেন বলে জানা গিয়েছে। চোখে জল নিয়ে দীপক বলেন, ‘আমারও যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু কী করা যাবে... পরিস্থিতিটা খুব কঠিন।’ স্ত্রীর কোনও খোঁজ না পেয়ে আমেরিকার নিউ ইয়র্ক থেকে বিমানে ভারতে ফিরে এসেছেন তিনি। তাঁদের ১৩ বছরের ছেলেও ভারতে পরিবারের সঙ্গে ছিল। স্ত্রী নিখোঁজ হওয়ার খবরের পর ছেলেও মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছে বলে জানান দীপক।
শেষ কথা হয়েছিল মঙ্গলবার
দীপকের সঙ্গে মঙ্গলবার পর্যন্ত নিয়মিত যোগাযোগ ছিল শ্রীদেবীর। তিনি জানিয়েছিলেন, তিনি ফেরার পথে রয়েছেন। এরপরই আচমকা যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। দীপকের কথায়, তীর্থযাত্রীরা গিয়রংয়ের অভিবাসন কেন্দ্রে পৌঁছনোর মাত্র কয়েক মিনিট পরেই বিপর্যয় ঘটে। ইশা ফাউন্ডেশনের দাবি, দলের নেতার সঙ্গে শেষ যোগাযোগ হয়েছিল বিপর্যয়ের মাত্র কয়েক মিনিট আগে। সকাল ৯টা ৫ মিনিটে তিনি জানিয়েছিলেন যে তাঁরা অভিবাসন কেন্দ্রে পৌঁছে গিয়েছেন। মাত্র কয়েক মিনিট পর, ৯টা ১৪ মিনিট নাগাদ সেখানে আছড়ে পড়ে হড়পা বান। এরপর থেকেই দলের সঙ্গে আর যোগাযোগ করা যায়নি।
কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন সদগুরু
এই ঘটনায় ইশা ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা জগ্গি বাসুদেবও আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন। একটি ভিডিয়ো বার্তায় চোখের জল ধরে রাখতে পারেননি তিনি। তিনি জানান, তাঁদের দলের ৮০ জন সদস্য ওই অভিবাসন কেন্দ্রের ভিতরে ছিলেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।
নেপালে মৃতের সংখ্যা বাড়ছে
ভয়াবহ হড়পা বানের পর নেপালে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৫৭৯ হয়েছে বলে প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে। এখনও বহু মানুষ নিখোঁজ। নেপাল প্রশাসনের তথ্য অনুযায়ী, ১,৯২৪ জনের নিখোঁজ হওয়ার খবর রয়েছে। তাঁদের মধ্যে বিদেশি পর্যটক এবং নেপালি যাত্রীও রয়েছেন। বিভিন্ন এলাকা থেকে ১,৫৪৫ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে।আহতদের মধ্যে ৮৪ জন কাঠমান্ডুর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।
ফের বন্যার আশঙ্কা
এর মধ্যেই নেপাল প্রশাসন নতুন করে বন্যার সতর্কতা জারি করেছে। ভোতেকোশি নদী এবং ত্রিশূলী নদী সংলগ্ন এলাকায় জলের স্তর বাড়ায় ফের বন্যার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। উদ্ধারকারী দল এবং নদীর আশপাশের বাসিন্দাদের সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। পরিস্থিতি খারাপ হলে দ্রুত নিরাপদ জায়গায় সরে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছে প্রশাসন। নেপালের এই ভয়াবহ বিপর্যয়ের মধ্যে এখনও নিখোঁজ স্ত্রী শ্রীদেবীর সন্ধানে অপেক্ষা করছেন দীপক। তাঁর একটাই আশা—কোনওভাবে খোঁজ মিলবে তাঁর স্ত্রীর।
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