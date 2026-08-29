Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দেশ
  • /‘জীবনের স্বপ্ন’ কৈলাসের পথে নিখোঁজ স্ত্রী, খুঁজতে ছুটলেন স্বামী, মায়ের ফেরার অপেক্ষায় ১৩-র ছেলে

‘জীবনের স্বপ্ন’ কৈলাসের পথে নিখোঁজ স্ত্রী, খুঁজতে ছুটলেন স্বামী, মায়ের ফেরার অপেক্ষায় ১৩-র ছেলে

নেপাল-তিব্বত সীমান্তে ভয়াবহ হড়পা বানের পর নিখোঁজ ৮০ জন তীর্থযাত্রীর মধ্যে রয়েছেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত মার্কিন নাগরিক দীপক দান্ডুর স্ত্রী শ্রীদেবী ভেজেলা। কাইলাস-মানস সরোবর যাত্রা ছিল শ্রীদেবীর ‘জীবনের স্বপ্ন’। স্ত্রীকে খুঁজতে আমেরিকা থেকে ভারতে ফিরেছেন দীপক। তাঁর কথায়, যাওয়ার কথা ছিল তাঁরও।

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 29, 2026, 12:17 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 12:17 PM IST
‘জীবনের স্বপ্ন’ কৈলাসের পথে নিখোঁজ স্ত্রী, খুঁজতে ছুটলেন স্বামী, মায়ের ফেরার অপেক্ষায় ১৩-র ছেলে
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
নিম্নচাপ ও মৌসুমি অক্ষরেখার জোড়া ফলার রক্তচক্ষু! ভারী বৃষ্টির সর্তকতা সাত জেলায়
2
3
4
5