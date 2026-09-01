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মৃত্যুপুরী নেপাল থেকে ভেসে এল ২১ দেহ, চেনা দায়... আশঙ্কা আরও আরও আসবে!

Nepal Flood Deaths: প্রশাসনের আশঙ্কা, আগামী দিনে নদীর জল কমলে আরও দেহ ভেসে উঠতে পারে। উদ্ধার হওয়া বেশ কয়েকটি দেহ এতটাই পচে গিয়েছে যে এখনও তাঁদের পরিচয় জানা সম্ভব হয়নি। নেপাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে দেহগুলির পরিচয় ও সেগুলি দেশে ফেরানোর চেষ্টা চলছে।

Written ByDebasmita Das
Published: Sep 01, 2026, 12:38 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 12:38 PM IST
মৃত্যুপুরী নেপাল থেকে ভেসে এল ২১ দেহ, চেনা দায়... আশঙ্কা আরও আরও আসবে!
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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