Nestle layoffs: ১৬,০০০! এবার বিপুল সংখ্যায় ছাঁটাই নেসলেতেও... লেঅফে পড়ছেন কারা, কারা?

Nestle layoffs: ১৬,০০০! এবার বিপুল সংখ্যায় ছাঁটাই নেসলেতেও... লেঅফে পড়ছেন কারা, কারা?
Nestle 16,000 layoffs: ১৬,০০০ কর্মী নেসলের মোট কর্মী সংখ্যার প্রায় ৬ শতাংশ। এই ছাঁটাইয়ের আওতায় রয়েছে ১২,০০০ 'হোয়াইট-কলার জব'। সেইসঙ্গে উৎপাদন ও সাপ্লাই চেইন থেকেও ছাঁটাই করা হবে ৪,০০০ কর্মীকে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: টিসিএস, ইনফোসিস, অ্যাকসেনচার, অ্যামাজনের পথেই নেসলে। এবার ছাঁটাই নেসলেতে (Nestle layoffs)। ১৬ হাজার কর্মীকে ছাঁটাই করতে চলেছে সুইজারল্যান্ড ভিত্তিক এই এফএমসিজি জায়ান্ট (FMCG giant Nestle) । নেসলের নতুন CEO ফিলিপ নাভ্রাতিল দায়িত্ব নেওয়ার পরই ১৬,০০০ কর্মীকে ছাঁটাইয়ের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে (16000 job cuts in Nestle)। আগামী ২ বছরের মধ্যে এই ছাঁটাই (Layoffs) করা হবে।
ছাঁটাইযোগ্য ১৬,০০০ কর্মী নেসলের মোট কর্মী সংখ্যার প্রায় ৬ শতাংশ। ছাঁটাইয়ের মধ্যে রয়েছে ১২,০০০ 'হোয়াইট-কলার জব'। সেইসঙ্গে উৎপাদন ও সাপ্লাই চেইন থেকেও ছাঁটাই হবেন ৪,০০০ কর্মী। নতুন CEO ফিলিপ নাভ্রাতিলের কথায়, "বিশ্ব বদলে যাচ্ছে, নেসলেকে আরও দ্রুত পরিবর্তন করতে হবে। কর্মী সংখ্যা কমানো কঠিন কিন্তু প্রয়োজনীয়।" নেসপ্রেসো কফি ক্যাপসুল এবং কিটক্যাট ক্যান্ডি বার থেকে শিশুদের জন্য ল্যাকটোজেন, সারা বিশ্বজুড়েই নেসলের বাজার। কিন্তু তারপরেও লোকসানের মুখোমুখি হয়েছে কোম্পানি।
কোম্পানির বিগত ৯ মাসের ব্যালেন্স শিটে দেখা গিয়েছে, বিক্রি ১.৯% কমে ৬৫.৯ বিলিয়ন সুইস ফ্রাঙ্ক (৮৩ বিলিয়ন ডলার) হয়েছে। এখন নতুন CEO ফিলিপ নাভ্রাতিলের কথায়, ছাঁটাইয়ের ফলে এফএমসিজি জায়ান্টটির ১ বিলিয়ন সুইস ফ্রাঙ্ক সাশ্রয় হবে। যা কোম্পানির পূর্ব পরিকল্পনার দ্বিগুণ। প্রসঙ্গত, সেপ্টেম্বরে নেসলের সিইও হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন নাভ্রাতিল। ২০০১ সালে ফিলিপ নাভ্রাতিল নেসলেতে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। কোম্পানিতে তাঁর কয়েক দশকের অভিজ্ঞতা।
উল্লেখ্য, টিসিএস (TCS Layoffs), ইনফোসিসের মতো কোম্পানিই শুধু নয়, দুনিয়ার বহু তাবড় কোম্পানি খরচ কমাতে কর্মী ছাঁটাই করছে। কোনও কর্মীকে ২ বছরের, কাউকে আরও বেশি সময়ের বেতন দিয়ে চাকরি থেকে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সেই তালিকায় সম্প্রতি সংযোজন হয়েছে রিটেইল কমার্স অ্যামাজনেরও নাম। ঠিক কত কর্মী ছাঁটাই হতে পারেন তা এখনও স্পষ্ট নয়। শোনা যাচ্ছে হিউম্যান রিসোর্স ডিভিসন থেকে কমপক্ষে ১৫ শতাংশ কর্মীকে ছাঁটাই করা হতে পারে। ইতিমধ্যে অ্যামাজন ওয়েব সার্ভিস থেকেও কর্মী ছাঁটাই করা হয়েছে।
ওদিকে ছাঁটাইয়ের তালিকায় জুড়েছে মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা-র নামও। প্রায় ৫৫০ জন কর্মীকে ছাঁটাই করতে চলেছে নাসা-র জেট প্রোপালসন লেবরেটরি (JPL)। শতাংশের হিসেবে যা প্রায় ১০ শতাংশ। ট্রাম্প প্রশাসন বরাদ্দ কমাতেই ছাঁটাইয়ের মুখোমুখি নাসা।
আরও পড়ুন, Another Pandemic? Lockdown: ফিরছে অতিমারী? নয়া ভাইরাসে আক্রান্ত ৬০০০! ছড়াচ্ছে হু হু করে... লকডাউন ঘোষণা...
আরও পড়ুন, Cancer won guys: 'ক্যানসার জিতে গেছে বন্ধুরা, দেখা হবে...' মৃত্যুর দিন গোনা ২১ বছরের তরুণের লেখা ফেয়ারওয়েল নোট! কাঁদছে নেটপাড়া...
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)