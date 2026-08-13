নেতাজি বিতর্কের মাঝেই মুখ্যমন্ত্রীর ভূয়সী প্রশংসা সুদীপের! 'বাংলার মানুষ ধন্য ধন্য করবে'

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'বাংলার মানুষ ধন্য ধন্য করবে'। নেতাজি বিতর্কে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ভূমিকার ভুয়সী প্রশংসা করলেন NCPI-র দলনেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। বললেন, 'মুখ্যমন্ত্রী অত্যন্ত সদর্থকভাবে বলিষ্ঠ মনোভাবে পরিচয় দিয়েছেন'।
নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে নিয়ে অপমানজনক মন্তব্য়, পোস্ট! মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে অ্যাকশন মোডে পুলিস। এখনও পর্যন্ত রাজ্যে মোট ৬টি মামলা রুজু হয়েছে। ১০৮ টা পোস্ট সরানো হয়েছে। গ্রেফতার ১। শুধু তাই নয়, বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ অনন্ত মহারাজের 'বঙ্গবিভূষণ' পুরস্কারও প্রত্যাহার করে নিয়েছে রাজ্য।
সুদীপ বলেন, 'আমরা রাজ্যবাসী প্রচন্ড খুশি হয়েছি। আমরা এটুকু নিশ্চয়ই বলতে পারব, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু বাংলা এবং বাঙালি শুধু নয়, দেশবাসীর মধ্যে যে আত্মিক যোগ..,মুখ্যমন্ত্রী যথার্থভাবে সঠিক সময়ে পদক্ষেপ নিয়ে এদের শায়েস্তা করতে পারেন, তাহলে বাংলার মানুষ ধন্য ধন্য করবে। আমাদের বিশ্বাস শুভেন্দু অধিকারী সেটা করতে সক্ষম হবে'।
গত কয়েকদিন ধরে নেতাজি নিয়ে বিজেপির রাজ্যসভায় সাংসদ অনন্ত মহারাজের মন্তব্যে বিতর্কে ঝড় উঠেছে। বস্তুত, নেতাজিকে অপমানের অভিযোগে শ্যামবাজারে দেশনায়কের মূর্তি মালা দিয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একপরই নবান্নে সাংবাদিক বৈঠক থেকে নেতাজি সম্পর্ক অপমানজনক মন্তব্য় ও পোস্টে পুলিসকে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। কবে? গতকাল, বুধবার।
এদিকে এত বিতর্কের পরেও নিজের অবস্থানে অনড় অনন্ত মহারাজ। তাঁর সাফ কথা, 'আমাকে নয়, গ্রেফতার করতে হলে প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রীকে গ্রেফতার করা উচিত। আমি কোনও ভুল বলিনি, তাই ক্ষমা চাওয়ার প্রশ্নই নেই'। বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদের বক্তব্য, 'আইন সবার জন্য সমান। আমি অন্যায় করলে আমায় শাস্তি দেওয়া যেতেই পারে। কিন্তু আমি তো কিছু বলিনি। তত্ত্ব জানিয়েছি। সেই সময় তো আমি জন্মাইনি। নেহেরু নেতাজিকে ওয়ার ক্রিমিনাল বলেছিল, ওকে গ্রেফতার করা হোক। ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স মুভমেন্ট ইন ইস্ট এশিয়া বইয়ে শরৎ চন্দ্র বসু বলেছে। আমি শুধু কোট করেছি। ওদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা হোক। এই বইতে লেখা আছে কেশর সিং জিয়ানি বানিয়েছেন। জার্মানিতে বন্দিরা মিলে বানিয়েছেন'।"
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