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নেতাজি বিতর্কের মাঝেই মুখ্যমন্ত্রীর ভূয়সী প্রশংসা সুদীপের! 'বাংলার মানুষ ধন্য ধন্য করবে'

Sudip Bandyopadhyay:   'নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু বাংলা এবং বাঙালি শুধু নয়, দেশবাসীর মধ্যে যে আত্মিক যোগ..,মুখ্যমন্ত্রী যথার্থভাবে সঠিক সময়ে পদক্ষেপ নিয়ে এদের শায়েস্তা করতে পারেন, তাহলে বাংলার মানুষ ধন্য ধন্য করবে। আমাদের বিশ্বাস শুভেন্দু অধিকারী সেটা করতে সক্ষম হবে'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Aug 13, 2026, 07:21 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 07:21 PM IST
নেতাজি বিতর্কের মাঝেই মুখ্যমন্ত্রীর ভূয়সী প্রশংসা সুদীপের! 'বাংলার মানুষ ধন্য ধন্য করবে'
Image Credit: মুখ্যমন্ত্রীর ভূয়সী প্রশংসা সুদীপের!

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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