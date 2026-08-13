/অনন্ত মহারাজের বিরুদ্ধে স্বতপ্রণোদিত মামলার আর্জি, নেতাজি বিতর্কে জল গড়াল সুপ্রিম কোর্টে!

রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়: নেতাজি বিতর্কে এবার জল গড়াল সুপ্রিম কোর্টে। বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ অনন্ত মহারাজের বিরুদ্ধে স্বতঃপ্রণোদিত মামলার আর্জি অবশ্য খারিজ করে দিল শীর্ষ আদালত। প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্তর পর্যবেক্ষণ, 'আবেদনকারী নিজেই আইন সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। তাই তিনি উপযুক্ত আবেদন দাখিল করে আদালতের দ্বারস্থ হতে পারেন'।
গত কয়েকদিন ধরে নেতাজি নিয়ে বিজেপির রাজ্যসভায় সাংসদ অনন্ত মহারাজের মন্তব্যে বিতর্কে ঝড় উঠেছে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নির্দেশে এবার অ্যাকশন মোডে পুলিস। এখনও পর্যন্ত রাজ্যে মোট ৬টি মামলা রুজু হয়েছে। ১০৮ টা পোস্ট সরানো হয়েছে। গ্রেফতার হয়েছে ১ জন। এমনকী, নেতাজিকে অপমান করায় অনন্ত মহারাজের 'বঙ্গবিভূষণ' পুরষ্কারও ফিরে নিয়েছে রাজ্য।
আজ, শুক্রবার নেতাজি সম্পর্কে অনন্ত মহারাজের অবমাননাকর মন্তব্য নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এক আইনজীবী। প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্তর বেঞ্চে আবেদন জানান, 'স্বতঃপ্রণোদিত মামলা গ্রহণ করুক শীর্ষ আদালত'।
এদিকে নেতাজি বিতর্কের মাঝে কেলেঙ্কারি কাণ্ড কলকাতায়। নেতাজির মূর্তির ডান হাতটাই ভাঙা!এই ঘটনাকে ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে কলকাতার নিউ আলিপুরে। অভিযোগ, রাতের অন্ধকারে কেউ বা কারা নিউ আলিপুরের বটতলা তিন মাথার মোড়ে থাকা ওই মূর্তি ডান হাত ভেঙে দিয়েছে। কারা করল এই কাজ? খতিয়ে দেখছে প্রশাসন। ক্ষতিগ্রস্ত মূ্র্তিটি সরিয়ে ফেলা হয়েছে। সেখানে নতুন মূর্তি বসানো হবে বলে খবর।
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