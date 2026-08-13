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অনন্ত মহারাজের বিরুদ্ধে স্বতপ্রণোদিত মামলার আর্জি, নেতাজি বিতর্কে জল গড়াল সুপ্রিম কোর্টে!

Netaji controversy: 'প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্তর পর্যবেক্ষণ, 'আবেদনকারী নিজেই আইন সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। তাই তিনি উপযুক্ত আবেদন দাখিল করে আদালতের দ্বারস্থ হতে পারেন'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Aug 13, 2026, 11:09 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 11:09 PM IST
অনন্ত মহারাজের বিরুদ্ধে স্বতপ্রণোদিত মামলার আর্জি, নেতাজি বিতর্কে জল গড়াল সুপ্রিম কোর্টে!
Image Credit: নেতাজি বিতর্কে জল গড়াল সুপ্রিম কোর্টে!

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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