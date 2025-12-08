English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
New Aadhaar Rules BIG UPDATE: হোটেলে আর দেখাতে হবে না আধার কার্ড! জমাও দিতে হবে না! বদলে এবার নয়া নিয়ম...বড় আপডেট

New Aadhaar Rules 2025: হোটেল, ইভেন্ট আয়োজকদের মতো সংস্থাগুলো যে গ্রাহকের আধার কার্ডের ফটোকপি নিয়ে তা সংরক্ষণ করে—এই প্রবণতা ঠেকাতে শিগগিরই নতুন নিয়ম জারি করা হবে।   

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Dec 8, 2025, 07:13 PM IST
প্রতীকী ছবি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: হোটেলে চেক-ইন করতে গেলে আর দেখাতে হবে না আধার? জমা দিতে হবে আধারের জেরক্স! বদলে এবার নয়া নিয়ম (New Aadhaar Rules 2025)। ডেটা ও গোপনীয়তা নিয়ে উদ্বেগ বেড়ে চলায়, সরকার একটি বড় পদক্ষেপ নিতে চলেছে যা হোটেল, ইভেন্ট এবং অন্যান্য সার্ভিস প্রোভাইডারের পরিচয় যাচাইয়ের ব্যবস্থাকে বদলে দিতে পারে। তৈরি হচ্ছে নতুন একটি পরিকাঠামো। 

হোটেল ও ইভেন্টে বর্তমানে কীভাবে আধার ব্যবহার হয়?
হোটেলে চেক-ইন করার সময় আধারকে বৈধ পরিচয়পত্র হিসেবে গ্রহণ করা হয়। রিসেপশন কর্মীরা সাধারণত অরিজিনাল আধার দেখতে চান এবং নাম, ছবি, ঠিকানা মিলিয়ে দেখে তার একটি ফটোকপি রেখে দেন। একইভাবে, ইভেন্ট আয়োজকেরাও আধারসহ বিভিন্ন সরকারি পরিচয়পত্রের কপি নেন। এটাই এবার বন্ধ হতে চলেছে।

আধারের জেরক্স কপি নেওয়াও বন্ধ!
একজন শীর্ষ সরকারি কর্মকর্তা জানিয়েছেন, হোটেল, ইভেন্ট আয়োজকদের মতো সংস্থাগুলো যে গ্রাহকের আধার কার্ডের ফটোকপি নিয়ে তা সংরক্ষণ করে—এই প্রবণতা ঠেকাতে শিগগিরই নতুন নিয়ম জারি করা হবে। 

আধার যাচাইকারী সংস্থার জন্য বাধ্যতামূলক নথিভুক্তকরণ
UIDAI–এর সিইও ভূবনেশ কুমার জানিয়েছেন, আধারভিত্তিক যাচাই করতে চাইলে হোটেল, ইভেন্ট আয়োজকদের মতো সংস্থাগুলোরও নথিভুক্তকরণ বাধ্যতামূলক করা হবে। এই সংস্থাগুলোকে এমন একটি নতুন প্রযুক্তির সুবিধা দেওয়া হবে, যার মাধ্যমে তারা QR কোড স্ক্যান করে বা তৈরি হতে থাকা নতুন আধার অ্যাপ ব্যবহার করে পরিচয় যাচাই করতে পারবে।

কাগজভিত্তিক যাচাই বন্ধে জোর
তিনি বলেন, “নতুন নিয়মটি অনুমোদিত হয়েছে এবং শিগগিরই জারি করা হবে। এতে অফলাইনে আধার যাচাই করতে চাইলে সংস্থাগুলোর নথিভুক্তকরণ বাধ্যতামূলক হবে। উদ্দেশ্য হল কাগজভিত্তিক আধার যাচাই কমানো।”

ডাউনটাইম সমস্যার সমাধান করবে নতুন প্রযুক্তি
একাধিক কাজে মাঝেমধ্যে সার্ভার ডাউন থাকার কারণে যে জটিলতা তৈরি হয়, এই নতুন অফলাইন যাচাই ব্যবস্থা সেগুলোরও সমাধান দেবে। যে সংস্থাগুলো অফলাইনে আধার যাচাই করতে চাইবে তারা API বা অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামিং ইন্টারফেস ব্যবহারের সুযোগ পাবে। এটা তাদের সিস্টেমকে আধার যাচাইয়ের জন্য আপডেট করতে সাহায্য করবে।

অ্যাপ-টু-অ্যাপ যাচাইয়ের নতুন অ্যাপ
UIDAI এমন একটি অ্যাপ বেটা-টেস্ট করছে, যা অ্যাপ-টু-অ্যাপ ভিত্তিতে আধার যাচাই করতে পারবে এবং প্রতিবার কেন্দ্রীয় আধার সার্ভারের সঙ্গে সংযোগ করার প্রয়োজন হবে না।

ডিজিটাল পার্সোনাল ডেটা প্রোটেকশন আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ
এই নতুন অ্যাপ বিমানবন্দর, দোকানেও ব্যবহার করা যাবে। কুমার বলেন, “এই সহজ যাচাই পদ্ধতি কাগজ ছাড়াই অফলাইন যাচাই বাড়াবে এবং ব্যবহারকারীর গোপনীয়তা রক্ষা করবে, যাতে আধারের তথ্য ফাঁস বা অপব্যবহারের ঝুঁকি না থাকে।”

