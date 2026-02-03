New Baggage Rule for Gold: সোনার গয়নায় বড় 'ছাড়' ঘোষণা সরকারের! ব্যাগেজে ৬ লাখ টাকা পর্যন্ত দিতে হবে না কোরও কর! সর্বোচ্চ ওজন হতে হবে...

New Baggage Rule for Gold: সোনার গয়নায় বড় 'ছাড়' ঘোষণা সরকারের! ব্যাগেজে ৬ লাখ টাকা পর্যন্ত দিতে হবে না কোরও কর! সর্বোচ্চ ওজন হতে হবে...
6 Lakh Duty-free Gold Under New Baggage Rule: এক বছরের বেশি সময় কেউ বিদেশে থাকার পর ভারতে ফেরার ক্ষেত্রে ভারতীয়রা বা ভারতীয় বংশোদ্ভূত প্রবাসীরা শুধুমাত্র ওজনের ভিত্তিতে শুল্কমুক্ত গয়না আনতে পারবেন।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিদেশ ফেরত ভারতীয়দের জন্য সুখবর। বিদেশ থেকে গয়না নিয়ে ভারতে ফেরা ভারতীয়দের জন্য ব্যাগেজ সংক্রান্ত নিয়ম সহজ করল সরকার। নতুন কেন্দ্রীয় সরকার ব্যাগেজ রুলস, ২০২৬ অনুযায়ী বিদেশ থেকে আনা সোনার গয়নার ক্ষেত্রে ‘মূল্যসীমা’ তুলে দেওয়া হয়েছে। শুধু সর্বোচ্চ ওজন অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। অর্থাৎ, আজকের দিনে দাঁড়িয়ে পরিমাপ করলে দেখা যাচ্ছে, সর্বোচ্চ ৬ লাখ টাকা পর্যন্ত শুল্কমুক্ত সোনার গয়না নিয়ে দেশে ফিরতে পারবে কেউ।
ভারত সরকারের গয়নার জন্য নতুন ব্যাগেজ নিয়ম
সরকার গয়নার ক্ষেত্রে পুরনো মূল্যভিত্তিক সীমা বাতিল করে কেবল ওজনের ভিত্তিতে বিশেষ ছাড় চালু করেছে। এর ফলে এক বছরের বেশি সময় কেউ বিদেশে থাকার পর ভারতে ফেরার ক্ষেত্রে ভারতীয়রা বা ভারতীয় বংশোদ্ভূত প্রবাসীরা শুধুমাত্র ওজনের ভিত্তিতে শুল্কমুক্ত গয়না আনতে পারবেন। কী সেই ওজন সীমা? একজন মহিলা যাত্রী সর্বোচ্চ ৪০ গ্রাম, মহিলা ব্যতীত অন্যান্য যাত্রী সর্বোচ্চ ২০ গ্রাম শুল্কমুক্ত সোনার গয়না আনতে পারবে। আর ১৫ বছরের কম বয়সী শিশুরাও শুল্ক ছাড়া সর্বোচ্চ ৪০ গ্রাম সোনার গয়না আনতে পারবে। এই সীমা আগের মতোই রাখা হয়েছে।
তাহলে পরিবর্তন কোথায়?
এর অর্থ আগে যেখানে মহিলাদের জন্য গয়নার সর্বোচ্চ মূল্যসীমা ছিল ১ লক্ষ টাকা, সেখানে এখন বর্তমান দরে তারা প্রায় ৬ লক্ষ টাকার সোনা ভারতে আনতে পারবেন। কারণ ‘মূল্যসীমা’ সম্পূর্ণ তুলে দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, বর্তমানে ভারতে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম দাঁড়িয়েছে ১০ গ্রামে প্রায় ১,৫০,০০০ টাকা।
গয়নার জন্য পুরনো ব্যাগেজ নিয়ম
আগেও পুরনো নিয়ম অনুযায়ী ভারতীয় পাসপোর্টধারীরা শুল্ক ছাড়া সর্বোচ্চ ২০ গ্রাম সোনা আনতে পারতেন। তবে তার মূল্য থাকতে হত সর্বোচ্চ ৫০,০০০ টাকার মধ্যে। মানে পুরুষ যাত্রীরা শুল্কমুক্ত হিসেবে সর্বোচ্চ ৫০,০০০ টাকার সোনা আনতে পারতেন ভারতে। বর্তমান দরের হিসেবে যা প্রায় মাত্র ৩ গ্রাম। আর মহিলা ও শিশুরা আনতে পারতেন সর্বোচ্চ ৪০ গ্রাম সোনা। কিন্তু টাকার মূল্যে যা থাকতে হত সর্বোচ্চ ১,০০,০০০ টাকার মধ্যে। বর্তমান দরে যা অসম্ভব শুধু নয়, কাল্পনিক! অবাস্তবও বটে!
নতুন কী?
কিন্তু এখন মূল্যসীমা তুলে দেওয়ায়, এক বছরের বেশি সময় বিদেশে থাকা কোনও ভারতীয় বাসিন্দা বা ভারতীয় বংশোদ্ভূত পর্যটক ভারতে ফেরার সময় মহিলা হলে ৪০ গ্রাম এবং মহিলা নন এমন হলে ২০ গ্রাম পর্যন্ত গয়না শুল্কমুক্তভাবে নিজের বৈধ ব্যাগেজে আনতে পারবেন। বর্তমান দরে যার মূল্য প্রায় ৬ লক্ষ টাকা পর্যন্ত হতে পারে। এবার প্রশ্ন হচ্ছে, অতিরিক্ত গয়না আনলে কী হবে?
অতিরিক্ত গয়নার ক্ষেত্রে
সেক্ষেত্রে নির্ধারিত সীমার বেশি সোনা বা রুপো আনলে আমদানি শুল্ক দিতে হবে। সোনার উপর আমদানি শুল্ক ৬%। সেস ও জিএসটি যোগ করে মোট কাস্টমস শুল্ক প্রায় ৯%। বিদেশ থেকে সোনা আনার ক্ষেত্রে দেখাতে হবে ইনভয়েস। যেখানে দাম ও সোনার বিশুদ্ধতার উল্লেখ থাকবে।
