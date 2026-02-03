English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • দেশ
  • New Baggage Rule for Gold: সোনার গয়নায় বড় ছাড় ঘোষণা সরকারের! ব্যাগেজে ৬ লাখ টাকা পর্যন্ত দিতে হবে না কোরও কর! সর্বোচ্চ ওজন হতে হবে...

New Baggage Rule for Gold: সোনার গয়নায় বড় 'ছাড়' ঘোষণা সরকারের! ব্যাগেজে ৬ লাখ টাকা পর্যন্ত দিতে হবে না কোরও কর! সর্বোচ্চ ওজন হতে হবে...

6 Lakh Duty-free Gold Under New Baggage Rule: এক বছরের বেশি সময় কেউ বিদেশে থাকার পর ভারতে ফেরার ক্ষেত্রে ভারতীয়রা বা ভারতীয় বংশোদ্ভূত প্রবাসীরা শুধুমাত্র ওজনের ভিত্তিতে শুল্কমুক্ত গয়না আনতে পারবেন।

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Feb 3, 2026, 05:58 PM IST
New Baggage Rule for Gold: সোনার গয়নায় বড় 'ছাড়' ঘোষণা সরকারের! ব্যাগেজে ৬ লাখ টাকা পর্যন্ত দিতে হবে না কোরও কর! সর্বোচ্চ ওজন হতে হবে...
ফাইল ফোটো

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিদেশ ফেরত ভারতীয়দের জন্য সুখবর। বিদেশ থেকে গয়না নিয়ে ভারতে ফেরা ভারতীয়দের জন্য ব্যাগেজ সংক্রান্ত নিয়ম সহজ করল সরকার। নতুন কেন্দ্রীয় সরকার ব্যাগেজ রুলস, ২০২৬ অনুযায়ী বিদেশ থেকে আনা সোনার গয়নার ক্ষেত্রে ‘মূল্যসীমা’ তুলে দেওয়া হয়েছে। শুধু সর্বোচ্চ ওজন অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। অর্থাৎ, আজকের দিনে দাঁড়িয়ে পরিমাপ করলে দেখা যাচ্ছে, সর্বোচ্চ ৬ লাখ টাকা পর্যন্ত শুল্কমুক্ত সোনার গয়না নিয়ে দেশে ফিরতে পারবে কেউ। 

Add Zee News as a Preferred Source

ভারত সরকারের গয়নার জন্য নতুন ব্যাগেজ নিয়ম

সরকার গয়নার ক্ষেত্রে পুরনো মূল্যভিত্তিক সীমা বাতিল করে কেবল ওজনের ভিত্তিতে বিশেষ ছাড় চালু করেছে। এর ফলে এক বছরের বেশি সময় কেউ বিদেশে থাকার পর ভারতে ফেরার ক্ষেত্রে ভারতীয়রা বা ভারতীয় বংশোদ্ভূত প্রবাসীরা শুধুমাত্র ওজনের ভিত্তিতে শুল্কমুক্ত গয়না আনতে পারবেন। কী সেই ওজন সীমা? একজন মহিলা যাত্রী সর্বোচ্চ ৪০ গ্রাম, মহিলা ব্যতীত অন্যান্য যাত্রী সর্বোচ্চ ২০ গ্রাম শুল্কমুক্ত সোনার গয়না আনতে পারবে। আর ১৫ বছরের কম বয়সী শিশুরাও শুল্ক ছাড়া সর্বোচ্চ ৪০ গ্রাম সোনার গয়না আনতে পারবে। এই সীমা আগের মতোই রাখা হয়েছে।

তাহলে পরিবর্তন কোথায়?

এর অর্থ আগে যেখানে মহিলাদের জন্য গয়নার সর্বোচ্চ মূল্যসীমা ছিল ১ লক্ষ টাকা, সেখানে এখন বর্তমান দরে তারা প্রায় ৬ লক্ষ টাকার সোনা ভারতে আনতে পারবেন। কারণ ‘মূল্যসীমা’ সম্পূর্ণ তুলে দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, বর্তমানে ভারতে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম দাঁড়িয়েছে ১০ গ্রামে প্রায় ১,৫০,০০০ টাকা।

গয়নার জন্য পুরনো ব্যাগেজ নিয়ম

আগেও পুরনো নিয়ম অনুযায়ী ভারতীয় পাসপোর্টধারীরা শুল্ক ছাড়া সর্বোচ্চ ২০ গ্রাম সোনা আনতে পারতেন। তবে তার মূল্য থাকতে হত সর্বোচ্চ ৫০,০০০ টাকার মধ্যে। মানে পুরুষ যাত্রীরা শুল্কমুক্ত হিসেবে সর্বোচ্চ ৫০,০০০ টাকার সোনা আনতে পারতেন ভারতে। বর্তমান দরের হিসেবে যা প্রায় মাত্র ৩ গ্রাম। আর মহিলা ও শিশুরা আনতে পারতেন সর্বোচ্চ ৪০ গ্রাম সোনা। কিন্তু টাকার মূল্যে যা থাকতে হত সর্বোচ্চ ১,০০,০০০ টাকার মধ্যে। বর্তমান দরে যা অসম্ভব শুধু নয়, কাল্পনিক! অবাস্তবও বটে!

নতুন কী?

কিন্তু এখন মূল্যসীমা তুলে দেওয়ায়, এক বছরের বেশি সময় বিদেশে থাকা কোনও ভারতীয় বাসিন্দা বা ভারতীয় বংশোদ্ভূত পর্যটক ভারতে ফেরার সময় মহিলা হলে ৪০ গ্রাম এবং মহিলা নন এমন হলে ২০ গ্রাম পর্যন্ত গয়না শুল্কমুক্তভাবে নিজের বৈধ ব্যাগেজে আনতে পারবেন। বর্তমান দরে যার মূল্য প্রায় ৬ লক্ষ টাকা পর্যন্ত হতে পারে। এবার প্রশ্ন হচ্ছে, অতিরিক্ত গয়না আনলে কী হবে?

অতিরিক্ত গয়নার ক্ষেত্রে

সেক্ষেত্রে নির্ধারিত সীমার বেশি সোনা বা রুপো আনলে আমদানি শুল্ক দিতে হবে। সোনার উপর আমদানি শুল্ক ৬%।  সেস ও জিএসটি যোগ করে মোট কাস্টমস শুল্ক প্রায় ৯%। বিদেশ থেকে সোনা আনার ক্ষেত্রে দেখাতে হবে ইনভয়েস। যেখানে দাম ও সোনার বিশুদ্ধতার উল্লেখ থাকবে।

আরও পড়ুন, Baba Vanga Gold Price Prediction 2026: ২০২৬-এ সোনার দাম নিয়ে বিশাল বড় ভবিষ্যদ্বাণী বাবা ভাঙ্গার! বহু সপ্তাহের মধ্যে সর্বনিম্ন আজ... বৃহস্পতি থেকেই বাজারে বড় বদল...

আরও পড়ুন, Union Budget 2026 | Gold Silver Price Fall Explained: বাজেটের পরই হলুদ ধাতুর দামে বড় পতন! কেন? সোনার বন্ড নিয়ে বড় করছাড়ের ঘোষণা-ই কারণ...? বিশেষজ্ঞদের বড় ব্যাখ্যা...

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

...Read More

Tags:
New Baggage Rule6 Lakh Duty-free Gold
পরবর্তী
খবর

ED vs IPAC case in Supreme Court: বড় রহস্য সামনে আসছে! সবুজ ফাইলে কী ছিল? মমতার হলফনামা দেখে ইডি কেন নিল সাতদিন সময়? বিস্ফোরক তথ্য...
.

পরবর্তী খবর

Boy Murdered Body In Bed Box: যৌনতায় বাধা দেওয়ায় নাইলন দড়ির মারণ ফাঁসে শ্বাসরোধ, ইটে থ্যাঁত...