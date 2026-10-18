/ষষ্ঠ বর্ষে নিউ দ্বারকা কালীবাড়ি: নারীশক্তির পরিচালনায় গরবা ও ধুনুচি নাচের অপূর্ব মেলবন্ধন

রাজীব চক্রবর্তী: রাজধানী দিল্লির অন্যতম জনপ্রিয় এবং সাড়াজাগানো দুর্গাপুজোগুলির কথা উঠলে যার নাম এখন প্রথম সারিতে উঠে আসে, তারমধ্যে অন্য ‘নিউ দ্বারকা কালীবাড়ি অ্যাসোসিয়েশন’। প্রবাসের বুকে শুধুই আনুষ্ঠানিক পুজো পালন নয়, বরং সংস্কৃতির আদান-প্রদান এবং সর্বজনীন সম্প্রীতির এক অনন্য নজির সৃষ্টি করেছে এই পুজো। প্রচলিতভাবে দুর্গাপুজোকে প্রধানত বাঙালির উৎসব হিসেবে চিহ্নিত করা হলেও নিউ দ্বারকা কালীবাড়ির মণ্ডপে পা রাখলে সেই ধারণা একমুহূর্তেই বদলে যায়। কারণ, এখানে কোনো ভাষার ভেদাভেদ নেই, নেই ভৌগোলিক সীমানার প্রাচীর।
চলতি বছরে নিউ দ্বারকা কালীবাড়ি অ্যাসোসিয়েশনের পুজো পা দিল ষষ্ঠ বছরে। আর এই বিশেষ বছরে সবচেয়ে বড় চমক এবং আকর্ষণ হল নারীশক্তির উদযাপন। পূর্বে পুজোর উদ্যোক্তাদের বড় অংশ পুরুষ থাকলেও এবার সম্পূর্ণ পুজোর পরিচালনা ও সার্বিক দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছেন সংগঠনের নারী সদস্যরা। তাঁদের সুনিপুণ পরিকল্পনা ও তদারকিতে মণ্ডপ প্রাঙ্গণ থেকে শুরু করে প্যান্ডেলের প্রতিটি আয়োজন সেজে উঠেছে এক কথায় ‘পরিপাটি’ রূপে।
বাঙালি ও অবাঙালির মেলবন্ধন: ধুনুচি নাচ থেকে গরবা ডান্ডিয়া
এই পুজোর মূল আকর্ষণই হলো বিভিন্ন সংস্কৃতির সার্থক সহাবস্থান। দুর্গাপুজোর দিনগুলোতে এখানে বাঙালি ও অবাঙালি দর্শনার্থীরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আনন্দে মেতে ওঠেন। একদিকে যেমন ঢাকের তালে কাঁসর-ঘণ্টার শব্দে আয়োজিত হয় ঐতিহ্যবাহী ধুনুচি নাচ, অন্যদিকে তেমনই গুজরাটি ও উত্তর ভারতীয় সংস্কৃতির রঙিন গরবা ও ডান্ডিয়ার আসর বসে একই প্রাঙ্গণে। এক ছাদের তলায় এমন বৈচিত্র্যের প্রকাশ দিল্লির খুব কম পুজোতেই চোখে পড়ে।
ভোজনরসিকদের স্বর্গরাজ্য: নিরামিষ ও আমিষের মেলবন্ধন
খাবার বা আহারের ক্ষেত্রেও এই কালীবাড়ি অ্যাসোসিয়েশন অনন্য আন্তরিকতার পরিচয় দিয়েছে। নবরাত্রি পালনকারী ভক্তদের শ্রদ্ধার কথা মাথায় রেখে যেমন রয়েছে বিশুদ্ধ নিরামিষ খাবারের এলাহি বন্দোবস্ত, তেমনই ভোজনরসিক বাঙালিদের রসনা তৃপ্তির জন্য রয়েছে খাঁটি আমিষ পদের বাহারি আয়োজন। ফলে, ব্রতী থেকে শুরু করে সাধারণ দর্শনার্থী—সবাই এখানে এসে নিজের পছন্দমতো খাবারের স্বাদ উপভোগ করতে পারেন।
সাংস্কৃতিক আয়োজন
পুজোর দিনগুলোতে মণ্ডপের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক মঞ্চও থাকে জমজমাট। ষষ্ঠ বর্ষের এই উদযাপনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে কোনো বিরতি বা বিরাম নেই। গান, নাচ, আবৃত্তি এবং স্থানীয় শিল্পীদের পরিবেশনায় পুরো পুজো প্রাঙ্গণ যেন এক আনন্দমুখর মিলনমেলায় পরিণত হয়েছে। নারীশক্তির হাত ধরে নিউ দ্বারকা কালীবাড়ির ষষ্ঠ বর্ষের পুজো দিল্লির বুকে সম্প্রীতি ও সর্বজনীনতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে রইল।
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