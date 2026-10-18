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ষষ্ঠ বর্ষে নিউ দ্বারকা কালীবাড়ি: নারীশক্তির পরিচালনায় গরবা ও ধুনুচি নাচের অপূর্ব মেলবন্ধন

Durga Puja: আঞ্চলিক ভেদাভেদ ভুলে সম্প্রীতির এক দৃষ্টান্ত দিল্লির নিউ দ্বারকা কালীবাড়ি অ্যাসোসিয়েশনের দুর্গাপুজো। এবছর তাঁদের ষষ্ঠ বছর। এবার দুর্গাপুজোয় হাত মিলিয়েছেন বাঙালি ও অবাঙালি উভয়েই। এক মণ্ডপেই সকলে মেতে উঠেছেন ধুনুচি নাচ আর ডান্ডিয়ায়। 

Written ByRajib Chakraborty
Published: Oct 18, 2026, 09:06 PM IST|Updated: Oct 18, 2026, 09:06 PM IST
ষষ্ঠ বর্ষে নিউ দ্বারকা কালীবাড়ি: নারীশক্তির পরিচালনায় গরবা ও ধুনুচি নাচের অপূর্ব মেলবন্ধন

About the Author

Rajib Chakraborty

Rajib Chakraborty

আড়াই দশকের বেশি সাংবাদিকতার অভিজ্ঞতা। হাতেখড়ি জেলা প্রতিনিধি হিসেবে। প্রিন্ট ও টেলিভিশনে একাধিক সংস্থায় কাজ করার পর ২০০৩ সালে যোগ দেন বাংলা দৈনিক আজকাল পত্রিকায়। তারপর দিল্লি যাত্রা। এরপর নিউজ এইট্টিন বাংলা হয়ে এখন জি ২৪ ঘন্টায়। প্রায় চোদ্দ বছর দেশের রাজধানী দিল্লিতে কর্মরত।

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