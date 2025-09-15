English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
New GST Rates: নতুন জিএসটি-ই কি দেশবাসীকে পুজোর বোনাস? ৯৯% পণ্যই ৫% স্ল্যাবে! ফলে খরচ অনেক কমছে, সঞ্চয় ঢের বাড়ছে সাধারণের...

99 Percent of Goods Moved to 5 percent GST Bracket: খুব স্বাভাবিক ভাবেই নতুন জিএসটি নিয়ে হইচই পড়ে গিয়েছে। এ নিয়ে কৌতূহলও যত, ধন্দও তত। তবে সম্প্রতি জিএসটি কাউন্সিল পরিষ্কার করে দিয়েছে, কোন আইটেমে কত কর বসছে। দেখে নিন।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Sep 15, 2025, 01:36 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দেশবাসীকে কি পুজোর উপহার দিতে চলেছেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন (Nirmala  Sitharaman)? 'ট্যাক্স রিফর্ম ফর রাইজিং ভারত' (Tax Reforms for Rising Bharat)-এর প্রসঙ্গ তুলে সেই রকম ইঙ্গিত দিয়েছেন স্বয়ং নির্মলাই। ওদিকে টারিফ-তরজার (50% US Tariff)-র মধ্যেই সাড়া ফেলে দিয়েছিল জিএসটি (GST)। নতুন জিএসটি সংস্কারে বাজার একেবারে গরম। নতুন জিএসটি নিয়েবেশ হইচই পড়ে গিয়েছে। এ নিয়ে কৌতূহলও যত, ধন্দও তত। সম্প্রতি জিএসটি কাউন্সিল (Goods and Services Tax Council) পরিষ্কার করে বলে দিয়েছে, কোন আইটেমে কত কর বসছে।

৯৯% শতাংশ জিনিসই ৫%

অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের সাম্প্রতিক বক্তব্য অনুযায়ী, জিএসটি (GST) ব্যবস্থা মানুষ এবং রাজ্য সরকার-- উভয়ের পক্ষেই লাভজনক প্রমাণিত হয়েছে। চেন্নাইতে ট্রেড অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যাসোসিয়েশনের যৌথ সম্মেলনে তিনি 'ট্যাক্স রিফর্মস ফর রাইজিং ভারত' (Tax Reforms for Rising Bharat) বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। সেখানে তিনি জানান, এই জিএসটি সংস্কারে ৯৯ শতাংশ জিনিসেরই কর ১২ শতাংশ থেকে কমে ৫ শতাংশে গিয়ে ঢুকছে। ফলে, অনেকেরই আর্থিক সুবিধা ঘটছে। 

জিএসটি-র সুবিধা

ট্যাক্স কমানো: সর্বশেষ জিএসটি সংস্কারে ১২% জিএসটি স্ল্যাবে থাকা ৯৯% পণ্যকেই ৫% স্ল্যাবে নিয়ে আসা হয়েছে। এতে মানুষের খরচ কমছে, সঞ্চয়ও বাড়ছে।

সরল করকাঠামো: জিএসটি কাঠামোকে আগের চেয়ে আরও সহজ করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে চারটি স্ল্যাব থাকলেও এখন তা দুটি স্ল্যাবে (৫% এবং ১৮%) এসে দাঁড়িয়ছে-- ফলে বিষয়টা আগের চেয়ে সরল হয়েছে। এতে করব্যবস্থাও আরও স্বচ্ছ হয়েছে।

রাজস্ব বৃদ্ধি: ২০১৭ সালে জিএসটি চালু হওয়ার সময় করদাতার সংখ্যা ছিল ৬৫ লাখ, যা এখন বেড়ে ১.৫১ কোটিতে পৌঁছেছে। মোট জিএসটি সংগ্রহ ৭.১৯ লাখ কোটি টাকা থেকে বেড়ে এখন ২২ লাখ কোটি টাকার বেশি হয়েছে, যেখানে মাসিক গড় সংগ্রহ ১.৯ থেকে ২ লাখ কোটি টাকা। এই রাজস্ব কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের মধ্যে ৫০:৫০ অনুপাতে ভাগ করা হয়।

মূল্যহ্রাস: নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র যেমন-- সাবান, টুথপেস্ট, শ্যাম্পু, খাবার সামগ্রী (নোনতা, ভুজিয়া), বাইসাইকেল, রান্নার সরঞ্জাম, এসি, টিভি, গাড়ি, কৃষি সরঞ্জাম, জীবন রক্ষাকারী ওষুধপত্র এবং স্বাস্থ্য বিমার প্রিমিয়ামের মতো বিভিন্ন পণ্যের উপর জিএসটি হার কমানো হয়েছে।

উৎসবে সুবিধা: এই সংস্কারগুলি এমন সময়ে করা হয়েছে, যাতে আসন্ন উৎসবের মরসুমে সাধারণ মানুষ এর থেকে সরাসরি উপকৃত হতে পারেন। তেমনই ঘটতে চলেছে। ফলে মানুষের খরচ কম হবে, সঞ্চয় বাড়বে।

আয়কর 

আয়কর সংস্কার: অর্থ প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন যে, জিএসটি সংস্কারের পাশাপাশি ব্যক্তিগত আয়কর হার কমানো এবং নতুন আয়কর আইন প্রণয়ন করা হয়েছে, যা গত আট মাসের মধ্যে কার্যকর হয়েছে। অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন আশা প্রকাশ করেছেন যে, কোম্পানিগুলো জিএসটি কমার এই সুবিধা সরাসরি উপভোক্তাদের কাছে পৌঁছে দেবেন। তিনি আরও জানান, নতুন জিএসটি ব্যবস্থা সাধারণ মানুষ, কৃষক, এমএসএমই, নারী এবং মধ্যবিত্ত পরিবারের জন্য সরাসরি লাভজনক হবে। ভারতের দীর্ঘমেয়াদি গ্রোথকেও তা শক্তিশালী করবে।

নতুন করকাঠামো

আগে ছিল চার ধাপের করকাঠামো-- ৫%, ১২%, ১৮% এবং ২৮%। এখন এটা অনেক সরল হয়ে যাচ্ছে। এখন মাত্র দু'টি করকাঠামো থাকছে-- ৫% এবং ১৮%। জিএসটি কাউন্সিল এবার পরিষ্কার করে দিচ্ছে, ঠিক কোন কোন জিনিসে লাগু হচ্ছে কতটা পরিমাণ জিএসটি। আগামী ২২ সেপ্টেম্বর থেকে এটা লাগু হবে বলে জানানা হয়েছে। সারাদিনের বৈঠকের শেষে অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ জানিয়ে দিয়েছেন, একেবারে সাধারম মানুষের দিকে তাকিয়েই এটা নির্ধারণ করা হচ্ছে। 

