English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

New GST Rates: ২২ সেপ্টেম্বরের পরেই হু হু করে দাম কমবে জিনিসের? জানেন, কীসের উপর কত জিএসটি চাপছে? কী কী সস্তা হচ্ছে? কীসে কত কর?

New GST Rates Which items will 5% which ones 18%?: খুব স্বাভাবিক ভাবেই নতুন জিএসটি নিয়ে হইচই পড়ে গিয়েছে। এ নিয়ে কৌতূহলও যত, ধন্দও তত। তবে সম্প্রতি জিএসটি কাউন্সিল পরিষ্কার করে দিয়েছে, কোন আইটেমে কত কর বসছে। দেখে নিন।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Sep 5, 2025, 09:03 PM IST
New GST Rates: ২২ সেপ্টেম্বরের পরেই হু হু করে দাম কমবে জিনিসের? জানেন, কীসের উপর কত জিএসটি চাপছে? কী কী সস্তা হচ্ছে? কীসে কত কর?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একদিকে টারিফ-তরজা (50% US Tariff), অন্য দিকে জিএসটি (GST)। বাজার একেবারে গরম। এরই মধ্যে খুব স্বাভাবিক ভাবেই নতুন জিএসটি নিয়ে একটু বেশিই হইচই পড়ে গিয়েছে। তবে, এ নিয়ে কৌতূহলও যত, ধন্দও তত। তবে, সম্প্রতি জিএসটি কাউন্সিল (Goods and Services Tax Council) পরিষ্কার করে দিয়েছে, কোন আইটেমে কত কর বসছে। দেখে নিন কোন কোন জিনিসে বসছে ৫ শতাংশ কর (5% ) আর কোন কোন জিনিসে বসছে ১৮ শতাংশ কর (18%)। সম্প্রতি, সিগারেট, গুটখা, পানমশালা নিয়ে (cigarettes chewing tobacco pan masala) সাড়া পড়ে গিয়েছে, কেননা, এদের সিন গুডস বলা হচ্ছে, এদে উপর যে কর বসছে, তাকে বলা হচ্ছে সিন ট্যাক্স বা পাপ কর। প্রায় ৪০ শতাংশ কর চাপছে (sin goods kept at 40%) এগুলির উপর।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন: Garuda On Puri Jagannath Mandir Dhwaja: ঈগলের পরে গরুড়! পুরীর মন্দিরের পতিতপাবন ধ্বজায় এসে বসলেন বিষ্ণুর বাহন গরুড়! ঘোর কোনও বিপদের ইঙ্গিত? 

নতুন করকাঠামো

আগে ছিল চার ধাপের করকাঠামো-- ৫%, ১২%, ১৮% এবং ২৮%। এখন এটা অনেক সরল হয়ে যাচ্ছে। এখন মাত্র দুটি করকাঠামো থাকছে-- ৫% এবং ১৮%। জিএসটি কাউন্সিল এবার পরিষ্কার করে দিচ্ছে, ঠিক কোন কোন জিনিসে লাগু হচ্ছে কতটা পরিমাণ জিএসটি। আগামী ২২ সেপ্টেম্বর থেকে এটা লাগু হবে বলে জানানা হয়েছে। সারাদিনের বৈঠকের শেষে অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ জানিয়ে দিয়েছেন, একেবারে সাধারম মানুষের দিকে তাকিয়েই এটা নির্ধারণ করা হচ্ছে। 

দৈনন্দিন প্রয়োজনের জিনিসপত্র

হেয়ার অয়েল, শ্যাম্পু, টুথপেস্ট, টুথব্রাশ, টয়লেট সোপ, শেভিং ক্রিমের জিএসটি ১৮ শতাংশের নীচে

মাখন, ঘি, চিজ এবং অন্যান্য ডেয়ারি স্প্রেডের ১২ শতাংশের নীচে

প্যাকটেজাত নিমকি, ভুজিয়া, মিক্সচার ১২ শতাংশের নীচে

বাসনপত্রও ১২ শতাংশের নীচে

ফিডিং বটল, বেবি ন্যাপকিন, ক্লিনিক্যাল ডায়াপার ১২%-এর নীচে

সেলাই মেশিন ও এর যন্ত্রাংশ ১২%-এর নীচে

হেলথকেয়ার

হেলথ ও লাইফ ইনসিওরেন্স ০ থেকে ১৮ শতাংশ

থার্মোমিটার ১৮ থেকে ৫ শতাংশের মধ্যে

মেডিক্যাল গ্রেড অক্সিজেন ১২ শতাংশ থেকে ৫ শতাংশ

গ্লুকোমিটার ও টেস্ট স্ট্রিপস ১২ শতাংশ থেকে ৫ শতাংশ

চশমা ১২ শতাংশ থেকে ৫ শতাংশ

আরও পড়ুন: Donald Trump Laments: কালো অন্ধকার চিনের কাছে ভারত আর রাশিয়াকে হারালাম! ওদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করি: ট্রাম্প! শুল্কযুদ্ধে ঘোর পরাজয়?

শিক্ষাসংক্রান্ত জিনিসপত্র

ম্যাপ, চার্ট, গ্লোবে বসছে ১২ শতাংশ থেকে শূন্য 

পেনসিল, শার্পেনার, রং পেনসিল, প্যাস্টেল ১২ শতাংশ থেকে শূন্য শতাংশ

খাতা, নোটবুকে ১২ থেকে শূন্য

ইরেজারে ৫ থেকে শূন্য 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

...Read More

Tags:
GSTGoods and Services Taxearlier four-tier structure of GSTnew two-slab GST structure of 5% and 18%India’s indirect tax systemnew GST rates will effect from September 22Finance Minister Nirmala Sitharaman
পরবর্তী
খবর

Monkeys snatched 2 month old: হনুমানের দল ২ মাসের ঘুমন্ত শিশুকে ঘর থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে যা করল... ভয়ংকর ঘটনায় মর্মান্তিক পরিণতি!

.

পরবর্তী খবর

Soha Ali Khan: 'একই পুরুষের সঙ্গে দীর্ঘদিন সম্পর্ক টিকিয়ে রাখা কঠিন', শর্মিলা-পতৌ...