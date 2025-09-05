New GST Rates: ২২ সেপ্টেম্বরের পরেই হু হু করে দাম কমবে জিনিসের? জানেন, কীসের উপর কত জিএসটি চাপছে? কী কী সস্তা হচ্ছে? কীসে কত কর?
New GST Rates Which items will 5% which ones 18%?: খুব স্বাভাবিক ভাবেই নতুন জিএসটি নিয়ে হইচই পড়ে গিয়েছে। এ নিয়ে কৌতূহলও যত, ধন্দও তত। তবে সম্প্রতি জিএসটি কাউন্সিল পরিষ্কার করে দিয়েছে, কোন আইটেমে কত কর বসছে। দেখে নিন।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একদিকে টারিফ-তরজা (50% US Tariff), অন্য দিকে জিএসটি (GST)। বাজার একেবারে গরম। এরই মধ্যে খুব স্বাভাবিক ভাবেই নতুন জিএসটি নিয়ে একটু বেশিই হইচই পড়ে গিয়েছে। তবে, এ নিয়ে কৌতূহলও যত, ধন্দও তত। তবে, সম্প্রতি জিএসটি কাউন্সিল (Goods and Services Tax Council) পরিষ্কার করে দিয়েছে, কোন আইটেমে কত কর বসছে। দেখে নিন কোন কোন জিনিসে বসছে ৫ শতাংশ কর (5% ) আর কোন কোন জিনিসে বসছে ১৮ শতাংশ কর (18%)। সম্প্রতি, সিগারেট, গুটখা, পানমশালা নিয়ে (cigarettes chewing tobacco pan masala) সাড়া পড়ে গিয়েছে, কেননা, এদের সিন গুডস বলা হচ্ছে, এদে উপর যে কর বসছে, তাকে বলা হচ্ছে সিন ট্যাক্স বা পাপ কর। প্রায় ৪০ শতাংশ কর চাপছে (sin goods kept at 40%) এগুলির উপর।
নতুন করকাঠামো
আগে ছিল চার ধাপের করকাঠামো-- ৫%, ১২%, ১৮% এবং ২৮%। এখন এটা অনেক সরল হয়ে যাচ্ছে। এখন মাত্র দুটি করকাঠামো থাকছে-- ৫% এবং ১৮%। জিএসটি কাউন্সিল এবার পরিষ্কার করে দিচ্ছে, ঠিক কোন কোন জিনিসে লাগু হচ্ছে কতটা পরিমাণ জিএসটি। আগামী ২২ সেপ্টেম্বর থেকে এটা লাগু হবে বলে জানানা হয়েছে। সারাদিনের বৈঠকের শেষে অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ জানিয়ে দিয়েছেন, একেবারে সাধারম মানুষের দিকে তাকিয়েই এটা নির্ধারণ করা হচ্ছে।
দৈনন্দিন প্রয়োজনের জিনিসপত্র
হেয়ার অয়েল, শ্যাম্পু, টুথপেস্ট, টুথব্রাশ, টয়লেট সোপ, শেভিং ক্রিমের জিএসটি ১৮ শতাংশের নীচে
মাখন, ঘি, চিজ এবং অন্যান্য ডেয়ারি স্প্রেডের ১২ শতাংশের নীচে
প্যাকটেজাত নিমকি, ভুজিয়া, মিক্সচার ১২ শতাংশের নীচে
বাসনপত্রও ১২ শতাংশের নীচে
ফিডিং বটল, বেবি ন্যাপকিন, ক্লিনিক্যাল ডায়াপার ১২%-এর নীচে
সেলাই মেশিন ও এর যন্ত্রাংশ ১২%-এর নীচে
হেলথকেয়ার
হেলথ ও লাইফ ইনসিওরেন্স ০ থেকে ১৮ শতাংশ
থার্মোমিটার ১৮ থেকে ৫ শতাংশের মধ্যে
মেডিক্যাল গ্রেড অক্সিজেন ১২ শতাংশ থেকে ৫ শতাংশ
গ্লুকোমিটার ও টেস্ট স্ট্রিপস ১২ শতাংশ থেকে ৫ শতাংশ
চশমা ১২ শতাংশ থেকে ৫ শতাংশ
শিক্ষাসংক্রান্ত জিনিসপত্র
ম্যাপ, চার্ট, গ্লোবে বসছে ১২ শতাংশ থেকে শূন্য
পেনসিল, শার্পেনার, রং পেনসিল, প্যাস্টেল ১২ শতাংশ থেকে শূন্য শতাংশ
খাতা, নোটবুকে ১২ থেকে শূন্য
ইরেজারে ৫ থেকে শূন্য
