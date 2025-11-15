Techno India University: ত্রিপুরার শিক্ষায় নতুন দিগন্ত, মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে টেকনো ইন্ডিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের উদ্বোধন...

Techno India University: ত্রিপুরার শিক্ষায় নতুন দিগন্ত, মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে টেকনো ইন্ডিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের উদ্বোধন...
Tripura: আগরতলার টেকনো ইন্ডিয়া নলেজ ক্যাম্পাসে এই যুগান্তকারী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে রাজ্যে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হল এবং এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ড. মানিক সাহা।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ত্রিপুরার উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে এক ঐতিহাসিক মোড়! রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ড. মানিক সাহা আজ আনুষ্ঠানিক ভাবে টেকনো ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটি, ত্রিপুরার (TIUT) নবনির্মিত পরিকাঠামোর পর্দা উন্মোচন করলেন । আগরতলার টেকনো ইন্ডিয়া নলেজ ক্যাম্পাসে এই যুগান্তকারী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে রাজ্যে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হল।
টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপের এই ফ্ল্যাগশিপ উদ্যোগের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ড. মানিক সাহা । তাঁর সঙ্গে ছিলেন সম্মাননীয় অতিথি উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী কিশোর বর্মন । TIUT-এর আচার্য তথা টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর অধ্যাপক সত্যম রায়চৌধুরীর স্বপ্নপূরণের এই দিনে অ্যাকাডেমিক ব্লক–ডি, টেগোর লাউঞ্জ-এর মতো পরিকাঠামো উদ্বোধন করা হয় । এছাড়াও ছাত্রছাত্রীদের জন্য গার্লস হস্টেল, বয়েজ হস্টেল, অডিটোরিয়াম এবং ওপেন জিম ও ওপেন থিয়েটারের মতো গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাগুলির শিলান্যাস ও উদ্বোধন হয়।
মুখ্যমন্ত্রী তাঁর ভাষণে বলেন, 'এটি কেবল একটি প্রাতিষ্ঠানিক মাইলফলক নয়, এটি ত্রিপুরার শিক্ষা ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি ।' তিনি জোর দিয়ে জানান, রাজ্যে উচ্চশিক্ষার ক্রমবর্ধমান চাহিদা এই ধরনের উন্নয়নের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হচ্ছে। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, টেকনো ইন্ডিয়া নলেজ ক্যাম্পাসে ইতোমধ্যেই প্রায় ২,৫০০ শিক্ষার্থী বিভিন্ন রাজ্য থেকে এসে পড়াশোনা করছে এবং এই প্রতিষ্ঠানগুলি জাতীয় শিক্ষানীতি (NEP 2020)-এর লক্ষ্য ও দৃষ্টিভঙ্গিকে কার্যকর ভাবে গ্রহণ করছে।
আচার্য সত্যম রায়চৌধুরী তাঁর স্বাগত ভাষণে স্মরণ করেন, ১৯৮৮ সালে ত্রিপুরায় প্রথম কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খোলার মাধ্যমে টেকনো ইন্ডিয়ার যাত্রা শুরু হয়েছিল। তিনি সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, এই নলেজ ক্যাম্পাস স্বপ্ন এবং সম্ভাবনার এক নতুন যাত্রার সূচনা । টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপের সহ-চেয়ারপার্সন অধ্যাপক মানসী রায়চৌধুরী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিকাশে কেবল বইয়ের বাইরে গিয়ে AI, প্রযুক্তি ও পরিবেশ সচেতনতার মতো উদীয়মান ক্ষেত্রগুলিকে পাঠ্যক্রমে যুক্ত করার উপর গুরুত্ব দেন।
সারাদিনব্যাপী এই উৎসবের সমাপ্তি ঘটে সন্ধ্যায় এক বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও ক্যাম্পাস আলোকসজ্জার মাধ্যমে । এই পর্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের বিদ্যুৎ ও কৃষিমন্ত্রী রতনলাল নাথ । এই সময় ক্যাম্পাসের বিদ্যুৎ নির্ভরতা বাড়াতে ৩৩ কেভি ডুয়াল-ফিডিং ইন্ডোর সাবস্টেশনেরও উদ্বোধন করা হয়, যা ভবিষ্যতের সম্প্রসারণের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন।
