English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • দেশ
PAN Card New Rule: ১ এপ্রিল থেকেই PAN কার্ডের নিয়মে বড় পরিবর্তন: কী নতুন? জানুন

New PAN card application rules: ১ এপ্রিল থেকে নতুন PAN আবেদন ফর্ম চালু হবে। পুরনো ফর্ম আর গ্রহণ করা হবে না। নতুন ফর্ম খুব CSC পোর্টালে প্রকাশ করা হবে। 

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Mar 19, 2026, 09:09 PM IST
প্যান কার্ড

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ১ এপ্রিল ২০২৬ থেকেই PAN কার্ডের নিয়মে বড় পরিবর্তন। সরকার ঘোষণা করেছে যে Permanent Account Number বা PAN কার্ডের আবেদন প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন আনা হচ্ছে। ১ এপ্রিল থেকেই এই নতুন নিয়মগুলি কার্যকর হবে। কী কী নতুন থাকছে আবেদনের নিয়মে?

Add Zee News as a Preferred Source

প্রধান পরিবর্তন

এখন পর্যন্ত শুধুমাত্র আধার (Aadhaar) ব্যবহার করে PAN কার্ডের জন্য আবেদন করা যেত। কিন্তু ১ এপ্রিল ২০২৬ থেকে আর শুধু আধার দিয়ে আবেদন আর গ্রহণ করা হবে না। নতুন নিয়ম অনুযায়ী, আধারের সঙ্গে জন্মতারিখের প্রমাণ হিসেবে অতিরিক্ত নথি জমা দিতে হবে। ১ এপ্রিল থেকে নতুন প্যান আবেদন ফর্ম চালু হবে। পুরনো ফর্ম আর গ্রহণ করা হবে না। নতুন ফর্ম খুব শিগগিরই CSC পোর্টালে প্রকাশ করা হবে। 

জন্মতারিখের প্রমাণ হিসেবে নিচের যে কোনও একটি নথি জমা দিতে হবে:

বার্থ সার্টিফিকেট
ভোটার আইডি
মাধ্যমিকের সার্টিফিকেট
ড্রাইভিং লাইসেন্স
পাসপোর্ট
এফিডাভিট বা অন্যান্য সরকারি নথি

কোথায় আবেদন করবেন

নতুন PAN কার্ডের জন্য আবেদন করা যাবে NSDL ওয়েবসাইটে। আয়কর দফতরের e-filing পোর্টালে। তবে “e-PAN ডাউনলোড” বলে এখন অনেক ভুয়ো ইমেইল আসছে। তাই কোনও সন্দেহজনক লিংক ক্লিক না করার পরামর্শ দিচ্ছে পিআইবি। ফোন কল বা মেসেজেও ব্যক্তিগত বা আর্থিক তথ্য ভুলেও শেয়ার করবেন না।

তাই যদি শুধু আধার দিয়ে সহজে প্যান কার্ডের জন্য আবেদন করতে চান, তাহলে ৩১ মার্চ ২০২৬-এর আগে আবেদন করুন। কারণ নইলে এরপর আবেদন করলে অতিরিক্ত নথি লাগবে। 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল) 

 

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

...Read More

Tags:
PAN Card New RulePAN Card Rules ChangeNew PAN card application rules
