LPG booking rules: শনিবার, ৭ মার্চ থেকে কলকাতায় ১৪.২ কেজির ডোমেস্টিক সিলিন্ডারের দাম একলাফে ৬০ টাকা বেড়েছে। 

নবনীতা সরকার | Updated By: Mar 7, 2026, 12:52 PM IST
LPG Booking Rules Big Change: বিগ ব্রেকিং-- হেঁশেলে হরমুজ় তাপ, দাম তো বাড়লই এবার সিলিন্ডার পেতে অপেক্ষা করতে হবে মিনিমাম ২৫ দিন
এলপিজি সিলিন্ডারের দাম বৃদ্ধির ছবি

অয়ন ঘোষাল: পশ্চিম এশিয়ায় ঘনীভূত যুদ্ধের মেঘ ভারতের সাধারণ মানুষের রান্নাঘরের ওপর বড়সড় আঘাত হেনেছে। ইরান ও ইজরায়েল-আমেরিকার যুদ্ধের আবহে আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের আকাশচুম্বী দাম এবং সরবরাহে অনিশ্চয়তার কারণে আজ থেকে ভারতের ঘরোয়া এলপিজি সিলিন্ডারের বাজারে এক নজিরবিহীন সংকট তৈরি হয়েছে। আজ সকাল ১০টা থেকে কার্যকর হওয়া নতুন নির্দেশিকা অনুযায়ী, গ্যাস বুকিংয়ের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক প্রতীক্ষার সময় বা 'কম্পালসারি ওয়েটিং পিরিয়ড' ২১ দিন থেকে বাড়িয়ে ২৫ দিন করা হয়েছে।

দামের রেকর্ড বৃদ্ধি: কলকাতা ও দেশের চিত্র

শনিবার, ৭ মার্চ থেকে কলকাতায় ১৪.২ কেজির ডোমেস্টিক সিলিন্ডারের দাম একলাফে ৬০ টাকা বেড়েছে। এর ফলে কলকাতায় রান্নার গ্যাসের নতুন দাম দাঁড়িয়েছে ৯৩৯ টাকা, যা আগে ছিল ৮৭৯ টাকা। অন্যদিকে বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম ১১৫ টাকা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৯৯০ টাকা (আগে ছিল ১৮৭৫.৫০ টাকা)। প্রায় এক বছর পর গার্হস্থ্য গ্যাসের এই চড়া দাম মধ্যবিত্তের মাসের বাজেটে বড় ধাক্কা দিয়েছে।

আরও পড়ুন: LPG Price Hike due to Iran Israel War EXPLAINER: যুদ্ধের ছায়া-- ভারতের ৩৪ কোটি পরিবারের রান্নাঘরে এখন জমছে অন্ধকার, আর জ্বলবে না গ্যাস?

গ্যাস বুকিংয়ে কড়াকড়ি: ২৫ দিনের নতুন নিয়ম

সরকার ও তেল সরবরাহকারী সংস্থাগুলি জানিয়েছে, যুদ্ধের আতঙ্কে সাধারণ মানুষ যেন বাড়িতে বাড়তি গ্যাস সিলিন্ডার মজুত (Hoarding) করতে না পারে, তা নিশ্চিত করতেই এই বিধিনিষেধ।

২৫ দিনের বিরতি: এখন থেকে একটি সিলিন্ডার ডেলিভারি হওয়ার পর পরবর্তী ২৫ দিন কোনো গ্রাহক নতুন করে বুকিং করতে পারবেন না। আজ সকাল ১০টা থেকে এই নিয়ম কার্যকর হয়েছে। এর আগে এই সময়সীমা ছিল ১৫ দিন, যা বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে ২১ দিন করা হয়েছিল এবং আজ সকালে তা বাড়িয়ে ২৫ দিন করা হলো।

ডেলিভারি অথেন্টিকেশন কোড (DAC): গ্যাস সিলিন্ডার হাতে পাওয়ার সময় গ্রাহকের মোবাইলে আসা DAC বা ডেলিভারি অথেন্টিকেশন কোড দেখানো বাধ্যতামূলক। এটি না দেখালে ডেলিভারি ম্যান গ্যাস দেবেন না।

অনলাইন বুকিং: এখন থেকে শুধুমাত্র অ্যাপ বা নির্দিষ্ট ফোন নম্বরের মাধ্যমেই গ্যাস বুকিং করতে হবে। অন্য কোনো বিকল্প পথে বুকিংয়ের সুযোগ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

কেন এই সংকট? হরমুজ প্রণালীতে আটকে ভারতের জাহাজ

ভারত তার প্রয়োজনীয় এলপিজির প্রায় ৮০ থেকে ৮৫ শতাংশই উপসাগরীয় দেশগুলি (ওমান, কুয়েত ইত্যাদি) থেকে আমদানি করে। বর্তমান যুদ্ধের কারণে 'হরমুজ প্রণালী' (Strait of Hormuz) একপ্রকার বন্ধ হয়ে গেছে।

আটকে থাকা ট্যাঙ্কার: রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, ভারতের ৩০টিরও বেশি জ্বালানি ট্যাঙ্কার এখন মাঝসমুদ্রে আটকে আছে। ইরান আমেরিকা ও ইউরোপের কনসাইনমেন্ট বহনকারী জাহাজ ছাড়তে নারাজ হওয়ায় এই অচলাবস্থা।

স্টকের অভাব: পশ্চিমবঙ্গ এলপিজি ডিস্ট্রিবিউটর অ্যাসোসিয়েশনের মুখপাত্র বিজন বিহারী বিশ্বাস জানিয়েছেন, ডিস্ট্রিবিউটরদের হাতে আর মাত্র ৪-৫ দিনের রান্নার গ্যাসের স্টক রয়েছে। ইন্ডিয়ান অয়েলের হাতে ১০ দিনের স্টক থাকলেও হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়ামের অবস্থা আরও করুণ।

ই-কেওয়াইসি (E-KYC) ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ
সিস্টেমের ওপর অতিরিক্ত চাপ কমাতে এবং প্রকৃত গ্রাহক চিহ্নিত করতে সরকার ই-কেওয়াইসি প্রক্রিয়াকে বাধ্যতামূলক করেছে:

১. উজ্জ্বলা ও পহাল গ্রাহক: উজ্জ্বলা যোজনার সুবিধাভোগী এবং সাধারণ ভর্তুকি পাওয়া (PAHAL) গ্রাহকদের অতি দ্রুত বায়োমেট্রিক ই-কেওয়াইসি করাতে হবে। এটি না থাকলে আপাতত নতুন রিফিল পাওয়া যাবে না।
২. মৃত্যুজনিত সমস্যা: যাঁদের নামে গ্যাসের বই রয়েছে, তাঁদের মৃত্যু হয়ে থাকলে দ্রুত ডেথ সার্টিফিকেট জমা দিয়ে নাম পরিবর্তনের আবেদন করতে হবে। অন্যথায় সেই পরিবার গ্যাস বুক করতে পারবেন না।

৩. ডবল সিলিন্ডার সংযোগ: আপদকালীন পরিস্থিতি সামাল দিতে ডিস্ট্রিবিউটরদের নতুন 'ডবল সিলিন্ডার কানেকশন' (DBC) দিতে নিষেধ করা হয়েছে।

বাণিজ্যিক গ্যাসের ওপর বিধিনিষেধ

রাষ্ট্রায়ত্ত তেল সংস্থাগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যেন শুধুমাত্র ঘরোয়া রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডার ফিল আপ করার ওপর জোর দেওয়া হয়। আগামী কয়েক দিনের মধ্যে রাজ্যে ১৯ কেজি-সহ সমস্ত রকম বাণিজ্যিক সিলিন্ডার বুকিং সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হতে পারে। দেশের সাধারণ নাগরিকদের জন্য মজুত ভাণ্ডার সুরক্ষিত রাখতেই এই কঠিন সিদ্ধান্ত।

সরকারের আশ্বাস ও ভবিষ্যৎ পথ

পেট্রোলিয়াম মন্ত্রকের দাবি, অন্তত ৩ থেকে ৪ সপ্তাহের জন্য পর্যাপ্ত এলপিজি কেন্দ্রীয়ভাবে মজুত রয়েছে এবং জরুরি পণ্য আইনে শোধনাগারগুলোকে উৎপাদন বাড়াতে বলা হয়েছে। ট্রাম্প প্রশাসন ভারতকে রাশিয়া থেকে তেল আমদানির ছাড়পত্র দেওয়ায় পেট্রোল ও ডিজেল নিয়ে আপাতত বড় চিন্তার কারণ নেই। তবে রান্নার গ্যাসের সরবরাহ স্বাভাবিক হওয়া সম্পূর্ণ নির্ভর করছে মধ্যপ্রাচ্যের শান্তি ফেরানোর ওপর।

মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ পরিস্থিতি ভারতকে জ্বালানি সংকটের দোরগোড়ায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। আজ থেকে চালু হওয়া ২৫ দিনের এই 'ওয়েটিং পিরিয়ড' সাধারণ মানুষের জীবনে সাময়িক অস্বস্তি বাড়ালেও, এটি মজুতদারি রুখতে সহায়ক হবে বলে মনে করছে প্রশাসন। আতঙ্কিত হয়ে অতিরিক্ত বুকিং না করার এবং সরকারি নির্দেশিকা মেনে চলার অনুরোধ জানিয়েছে ডিস্ট্রিবিউটর অ্যাসোসিয়েশন।

আরও পড়ুন: Massive LPG price hiked in India due to war: শনি সকালেই মধ্যবিত্তের মাথায় বাজ-- রান্নার গ্যাসের দাম একলাফে বাড়ল ৬০ টাকা, নতুন সিলিন্ডার বুকিংয়েও কেন্দ্রের বড় নির্দেশিকা

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

